“Nunca había estado en un aeropuerto tan vacío”: turistas canadienses narraron su experiencia en el AIFA

Una pareja de youtubers canadienses dio a conocer su experiencia al utilizar el AIFA (Captura de pantalla)

Una pareja de viajeros originarios de Canadá realizó un recorrido por diversos estados de México y en su itinerario se encontró la Ciudad de México. Para llegar a la capital del país, desde Oaxaca, utilizaron las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y dieron a conocer cómo fue su experiencia utilizando el nuevo complejo.

Aviones de carga comenzarán operaciones en el AIFA a finales de febrero De acuerdo con el presidente López Obrador, con la llegada de estos aviones al Aeropuerto Felipe Ángeles entrará en vigor el decreto con el que se cierra el AICM al transporte aéreo de carga VER NOTA

Por medio de su canal de YouTube, las personas conocidas como Kyle y Jess documentaron su llegada a las instalaciones de Santa Lucía, del 20 de diciembre de 2022, y se mostraron sorprendidos por la poca afluencia de personas en su interior. A pesar de ello, catalogaron su estancia como una experiencia agradable pero brindaron algunos detalles que dificultaron su itinerario de viaje.

“Acabamos de aterrizar y está muy silencioso. Parecemos ser el único avión aquí, así que pienso que será muy sencillo recoger nuestras maletas, conseguir transporte y pasear por el aeropuerto. Nunca había estado en un aeropuerto tan vacío en toda mi vida. Puedes decir que todo es muy nuevo, hay vidrios limpios. Nunca había visto un aeropuerto tan grande y vacío antes”, afirmaron.

Cabe recordar que, hasta el momento, tres aerolíneas ofrecen servicio de transporte entre algunos destinos nacionales y el AIFA. De igual forma, solamente Arajet y Copa Airlines ofrecen transporte desde y hacia algunos aeropuertos internacionales situados en Panamá y la República Dominicana, por lo que el volumen de vuelos es bajo.

Juicio a García Luna y testimonio de Sergio Villarreal “El Grande”, los ejes principales de la mañanera Lo más relevante de la conferencia mañanera del presidente de México este martes 24 de enero VER NOTA

Instantes después de bajar del avión a cargo de la empresa Aeroméxico, Kyle y Jess se desplazaron por los pasillos de la construcción para recoger su equipaje. A diferencia de otros complejos, su desplazamiento no fue tan complicado pues consideraron que las señalizaciones fueron sencillas y claras para dirigirlos hacia las bandas.

“El aeropuerto es fácil de recorrer, se explica por sí mismo y se vuelve mucho más sencillo por lo tranquilo que es. No estoy seguro si es por el hecho de que es un aeropuerto nuevo o porque nuestro avión llegó muy temprano pero luce muy sencillo y directo. Reclamar el equipaje fue muy sencillo porque no había nadie”.

Una de las quejas de Kyle y Jess fue la falta de opciones de transporte hacia la Ciudad de México (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con el testimonio de Jess, antes de comprar sus boletos de avión evaluaron tres aeropuertos para llegar a CDMX. Entre las opciones disponibles eligieron el AIFA debido a su reciente apertura, aunque también reconoció la dificultad para hallar información acerca de los medios de transporte desde el complejo aeroportuario hacia la Ciudad de México.

Resultados de Tris: ganadores y números premiados VER NOTA

Al interior del complejo pudieron encontrar una pizarra electrónica con los horarios de autobús hacia la capital. Si bien existían diversas corridas programadas a lo largo del día, la pareja se quejó por el lapso de salida entre un transporte y otro, pues estos demoraron hasta cuatro horas.

Ante la carencia de opciones para llegar a la capital, la pareja decidió cotizar el precio por el uso de un taxi desde su ubicación hasta el hotel en la colonia Roma Norte donde se hospedaron. Así, por un recorrido de 46 kilómetros y cerca de dos horas, pagaron MXN 850, es decir, USD 45.30, de acuerdo con el tipo de cambio vigente en ese momento, y lo consideraron justo luego de comparar los USD 100 que pagaron en Panamá por el servicio.

Joe Biden utilizó el AIFA para llegar a la Cumbre de Líderes de América del Norte en 2023 (Foto: Presidencia de México)

Aunque catalogaron al servicio de transporte como eficaz y cómodo, lamentaron que no esté disponible el servicio de tren que conectará al AIFA con la capital mexicana, pues dicha ruta hubiera facilitado su traslado por un costo menor.

“En esta ocasión el aeropuerto fue muy bueno. Muy claro, conciso, no tuvimos ningún problema. El único inconveniente que yo diría es que los autobuses no salen cada hora, por lo que si tienes un itinerario ajustado debes pensar en el transporte (...) los trenes no están listos y funcionando y los autobuses son un poco dudosos”, finalizó Jess.