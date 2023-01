Fernández Noroña ya es corcholata: Mario Delgado lo invitó participar en la encuesta presidencial

Gerardo Fernández Noroña ya es corcholata (Foto: Cuartoscuro)

Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), anunció que Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo (PT), estará incluido en la encuesta morenista que definirá al candidato o candidata, tal como había solicitado el promotor de la llamada Cuarta Transformación (4T).

A través de un video que difundió en redes sociales, Delgado Carrillo confirmó este jueves 26 de enero que Fernández Noroña envió una carta al partido en el que mencionó sus aspiraciones políticas para las elecciones de 2024 y que no le gustaba el camino que se vislumbraba, pues se daba preferencia a un puñado de políticos esto podría afectar la percepción pública.

“El día de ayer, nuestro amigo y compañero Fernández Noroña, me hizo el favor de enviarme una carta. Desde aquí, te reitero, Gerardo, porque lo he dicho varias veces: ‘por su puesto estás considerado para participar en la encuesta. Eres un líder indiscutible en este movimiento de transformación’”

Chingón, no esperaba menos compañero y amigo. Abrazote. https://t.co/shZ3TOiQgw — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 27, 2023

Y es que Morena había anunciado que, para definir al candidato que saldría del partido, se realizaría una encuesta abierta para que sea la ciudadanía (simpatizantes o detractores de la 4T; sin embargo, como el método aún no está definido y las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apuntaban a favoritos, Noroña exigió que se le incluyera.

“Reconocemos tu lealtad al presidente de la república, tu lealtad a este proyecto y la manera tan combativa que has enfrentado a los paniaguados y a toda la bola de conservadores”

En ese sentido, Mario delgado señaló que lo fundamental es la unión en la coalición Juntos Hacemos Historia (Morena, PT y PVEM), por lo que manifestó su confianza en que el sociólogo de la UAM continuará abonando al proceso de transformación de la vida pública de México: “Bienvenido, Gerardo. Eres nuestro amigo y siempre vas a estar con nosotros”.

El diputado se siente preparado para poder dirigir a México (Foto: Cuartoscuro)

En consecuencia, Noroña, a través de su cuenta oficial de Twitter, agradeció que se contemple su figura de camino a las elecciones presidenciales de 2024, donde, además, se renovará la Cámara de Diputados, el Senado de la República y nueve entidades federativas más, entre ellas, la Ciudad de México: “Chingón, no esperaba menos compañero y amigo. Abrazote”.

Al respecto, es importante destacar diversos aspectos en la política mexicana de cara a las elecciones del próximo año. El primero de ellos es que, de acuerdo a casi todas las encuestas, y en diversos escenarios posibles, la o el candidato que emane de la 4T será muy probablemente el próximo presidente de México, por lo que éste gobernará de 2024 a 2030.

Otro aspecto fundamental es que el presidente López Obrador manifestó su apoyo particular a tres funcionarios: Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y ex jefe de gobierno del Distrito Federal (a hora CDMX); Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) y gobernador con licencia de Tabasco; y Claudia Sheinbaum, actual jefa de gobierno de la capital nacional y ex alcaldesa de Tlalpan.

El sociólogo señaló que existe una marcada preferencia por las corcholatas de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Y fue en este contexto donde Gerardo Fernández Noroña exigió “piso parejo” para todas y todos los aspirantes a la presidencia y, aunque reconoció que ser secretario federal o jefe de gobierno proporciona una mejor plataforma política, destacó que se encuentra preparado para suceder al presidente López Obrador.

“Compañero presidente, oiga: ya, que la deje caminar sola (a Sheinbaum). Se la lleva en los hombros. Ya, ya entendimos, ya sabemos qué piensa. Pues ahora que el pueblo decida. Por lo menos 2023 que la deje andar sola. Ya la llevó, la ha puesto”

Cabe recordar que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, está en una situación similar, pues si bien no fue reconocido como una de las corcholatas de AMLO, con el tiempo, tanto la dirigencia de Morena como el propio López Obrador terminaron por reconocer su valía y su legítimo derecho a buscar la presidencia por parte del partido guinda.