Absolvieron a mujer acusada de arrojar aspas a las vías del Metro

Un juez determinó que no existen las pruebas suficientes para continuar con el proceso (Especial)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha absuelto a Viviana “N”, la mujer de 42 años que fue detenida el pasado 12 de enero en la Línea 9 del Sistema de Transporte Público (STC) Metro acusada de atentar contra las vías de comunicación, esto luego de que se le cayeran unas aspas de lavadora a las vías del tren.

La FGJ no encontró los elementos suficientes para continuar con la investigación. “Ya estoy libre, gracias a Dios”, fueron las primeras palabras de Viviana al salir de la audiencia.

Luego de una audiencia en el Poder Judicial de la Ciudad de México, la mujer de 42 años fue absuelta de los cargos que se presentaron en su contra, esto luego de que un Juez determinó suspender el proceso iniciado al no encontrar elementos suficientes.

A su salida, Viviana dió declaraciones a los medios de comunicación en donde mencionó que su defensa recolectó las pruebas suficientes para demostrar que lo sucedido fue un accidente y no una acción premeditada. “Ya estoy libre de culpa, de lo que me estaban señalando”, agregó la mujer residente del Estado de México.

Viviana pide una disculpa pública por parte de la FGJ de la CDMX (Captura de pantalla: NMás)

La señalada dió su opinión respecto a la manera de actuar de las autoridades en su caso. “Que hagan bien su trabajo, que no digan cosas que no; deben tener más cuidado con lo que dicen, que digan las cosas tal como fueron, no le pongan de más”, fueron las palabras de Viviana, quien dijo sentirse afectada por lo sucedido, algo que catalogó como un daño irreparable.

En palabras del abogado defensor, Simplicio Martínez, la afectada desea que la FGJ de la CDMX le ofrezca una disculpa pública por la conducta que presentaron con ella. Aunque declaró que no han pensado si realizarán una petición oficial ya que por el momento lo único que buscan es la tranquilidad de la afectada quien se ha encontrado en la mira pública durante dos semanas.

La mujer fue presentada ante el Ministerio Público el 12 de enero, con los cargos de atentado contra las vías de comunicación, esto luego de que elementos de la Guardia Nacional alegaron haber visto cuando ella arrojó las aspas con total premeditación. Luego de tres días detenida, un Juez determinó que no se requería de prisión preventiva por lo que pudo continuar con el proceso en libertad.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX no pudo contar con las pruebas de las grabaciones del Metro, esto debido a que las cámaras se encontraban fuera de funcionamiento en la zona en donde sucedieron los hechos. Esto no pudo corroborar las acusaciones que se hicieron en contra de la señora Viviana.

Agradeció por encontrarse libre de los cargos que se realizaron en su contra [@roxanafrg/Twitter]

Durante el día de su detención, la mujer se trasladó desde su hogar en Ixtapaluca, Estado de México, hasta la Ciudad de México para conseguir unas aspas de plástico para su lavadora, la cual iba a ser reparada por uno de sus vecinos. La persona encargada de la reparación no pudo ir a comprar las nuevas, por lo que le solicitó a Viviana que ella realizara la compra.

Mientras esperaba el arribó del Metro en la estación Centro Médico de la Línea 9, en dirección a Pantitlán, las aspas se le resbalaron de las manos, terminando en las vías. De inmediato fue detenida por los elementos de la Guardia Nacional, mismos que fueron colocados en las estaciones por presuntos actos de sabotaje denunciados por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, esto luego del accidente que se presentó el 7 de enero en la Línea 3, en el tramo que comprende de Potrero a la Raza donde dos trenes colisionaron provocando la muerte de una joven y dejando decenas de heridos.