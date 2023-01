Taxistas de Cancún impidieron el paso de un Uber y casi atropellaron a una policía

Un taxista en contra de Uber casi arrolló a un elemento policiaco en Cancún (captura de pantalla: Adela Micha)

Recientemente se dio a conocer un nuevo caso de un enfrentamiento entre taxistas y un Uber, los hechos se desarrollaron en la zona hotelera del estado de Cancún. Aparentemente en esta ocasión un taxista fue captado en video realizando un bloqueo y posteriormente casi atropelló a una mujer policía.

Turistas rusos terminaron en llanto luego de que taxistas de Cancún cazaran su Uber “por ilegal” El video se viralizó rápidamente y causó indignación entre los cibernautas, quienes compartieron sus malas experiencias con los taxis del destino playero VER NOTA

El taxista de la unidad 8020 fue grabado intentando escapar luego de llevar a cabo un bloqueo en la zona hotelera del estado y después de casi atropellar a una uniformada, lo cual sucedió posterior de que junto con otros compañeros pertenecientes al Sindicato “Andrés Quintana Roo”, cerró el paso a un conductor de Uber.

Dicho percance se registró en punto de las 11 horas, cuando varios transeúntes que estaban inconformes con las acciones llevadas a cabo por parte de los taxistas de Cancún, intentaron mover una camioneta de alquiler.

#AlMomento 🔴



Taxistas bloquearon vía de la zona hotelera de #Cancún, #QuintanaRoo, para evitar el paso de un Uber y casi atropellan a una mujer policía. pic.twitter.com/doR8QirNgW — Adela Micha (@Adela_Micha) January 25, 2023

En la grabación se pudieron escuchar voces de personas gritando: “arréstenlo”, “nadie los quiere”, “llévenselo”, cuando arribaron elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes se acercaron a la escena para poder dialogar con el taxista que había bloqueado un carril.

Alcaldesa de Cancún exigió a taxistas “dejar a un lado las confrontaciones” Ante las inconformidades y bloqueos, la embajada de Estados Unidos hizo una advertencia de viaje a sus ciudadanos VER NOTA

Posteriormente, algunas personas que se encontraban en el lugar intentaron mover la unidad; sin embargo, desistieron debido a que los policías que llegaron al sitio procuraron tomar el control de la situación, pero el conductor se regresó a la camioneta, a pesar de que los uniformados le solicitaron que se bajara.

El taxista contestó a las peticiones acelerando a toda velocidad y casi se llevó entre las llantas a una oficial que se encontraba a lado de la puerta del conductor. Hasta el momento ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) han emitido comunicado respecto al hecho.

El taxista huyó del lugar (captura de pantalla: Adela Micha)

Sin embargo, no es el primer caso relacionado a un desacuerdo entre taxistas y conductores de Uber, ya que en días anteriores se reportó que algunos turistas rusos habían terminado en llanto después de que taxistas del estado “cazaran” a su Uber.

Turistas rusos tuvieron mala experiencia en el transporte de Cancún

A pesar de que un Tribunal Colegiado determinó desde el pasado 11 de enero que Uber, así como otros servicios de transporte por aplicación móvil, pueden operar en Quintana Roo, organizaciones de taxistas en el estado continuaron hostigando a los choferes de dicha empresa.

Sindicato de taxistas justificó intimidación a usuarios y choferes de Uber en Cancún: “Hemos sido pacientes” El sindicato se pronunció ante la violencia que sus sindicalizados perpetraron contra turistas y choferes de la aplicación Uber en la zona hotelera de Cancún VER NOTA

A través de redes sociales se viralizó un video que muestró cómo taxistas del Sindicato “Andrés Quintana Roo” persiguieron y detuvieron a un socio de Uber que transportaba a una familia extranjera en Cancún, uno de los destinos playeros más importantes del país.

Así la mafia de los taxistas de Cancún pic.twitter.com/J7FnyHVINo — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) January 20, 2023

De acuerdo con los reportes, el conductor de la app recogió a los pasajeros la noche del pasado 19 de enero, se trató de una pareja y su hijo provenientes de Rusia afuera de plaza comercial Las Américas para llevarlos a la Zona Hotelera. Sin embargo, se percató que dos unidades de taxistas lo persiguieron durante todo el trayecto.

Ante la incertidumbre, decidió incorporarse hacia el boulevard Kukulcán y tomar la glorieta de “El Ceviche” para dirigirse hacia la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo con el objetivo de denunciar el hecho; fue entonces cuando lo interceptaron otras tres unidades de taxi, quienes le impidieron el paso y obligaron a los usuarios a descender del vehículo, con todo y crisis nerviosa.

La Policía Municipal solo se limitó a llamarle la atención a los taxistas y decirles que ellos no tienen la facultad de bloquear el paso a ningún vehículo. En este sentido, no hubo ningún detenido, pues las autoridades consideraron que la persecución y la obstrucción de paso en plena vía pública no ameritaba una sanción.