Por qué Diego Lainez no fue a Qatar 2022, según José Ramón Fernández

José Ramón Fernández contó porqué Diego Lainez no fue al Mundial de Qatar 2022 (Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports)

Una de las grandes ausencias en el Mundial de Qatar 2022 fue Diego Lainez. Gerardo Tata Martino, exdirector técnico de la selección mexicana, lo dejó fuera de la oportunidad que pudo haber sido su primer mundial en la carrera del canterano del América.

Cuando se dio a conocer la lista definitiva de 26 jugadores y la afición notó que Factor Lainez estaba fuera del combinado nacional, diversos reclamos se viralizaron en contra del Tata Martino. Sin embargo, el cuerpo técnico tuvo argumentos para dejar fuera a Diego Lainez.

Recientemente José Ramón Fernández, periodista deportivo de ESPN, reveló por qué el Tata Martino no llevó al delantero de 22 años; a pesar de que fue uno de los prospectos jóvenes para encabezar el cambio de generación del Tri, Martino no lo llevó y lo excluyó de la convocatoria.

Diego Lainez prefirió atender una llamada telefónica en lugar de acatar las indicaciones que le dio el cuerpo técnico de la selección mexicana (REUTERS/Molly Darlington)

Según información que compartió Joserra en el programa de Cronómetro de ESPN, el jugador no mostró el verdadero compromiso de prepararse y entrenar en conjunto con el equipo, por lo que Martino —junto con su equipo de asesores— prefirieron dejarlo fuera a pesar de que compitió en el octagonal de Concacaf.

Y es que, no solo la falta de seriedad lo alejó del Mundial, en alguna ocasión Diego Lainez prefirió atender una llamada telefónica en lugar de acatar las indicaciones que le dio el cuerpo técnico de la selección mexicana. Por lo que José Ramón expuso que la indisciplina y la poca atención a las indicaciones lo dejaron sin ir a Qatar 2022.

“Me cuentan que en la selección nacional, los ayudantes del Tata Martino le decían ‘Lainez, ponte a trabajar en la banda’ y decía ‘espérame, estoy haciendo una llamada’, falta de actitud también de Lainez, falta de actitud. ¿Es de enojarse Lainez o no de enojarse Lainez?, nos da lo mismo”, sentenció.

Aunque el ex colaborador de Azteca Deportes no explicó si la situación se volvió a repetir en los últimos duelos antes de definir la lista, sí dejó en claro que el cuerpo técnico de aquel momento prefirió no colaborar con un jugador que no mostró el verdadero interés por aportar al conjunto tricolor.

Cabe señalar que desde que Gerardo Martino no llevó a Diego Lainez al Mundial de Qatar, la carrera del joven jugador ha tenido una serie de cambios pues, su necesidad por buscar minutos de juego lo llevarían a firmar contrato con un equipo de la Liga MX.

El experimentado periodista deportivo compartió que su regreso a la Liga MX con Tigres refleja también la falta de “actitud” por mejorar o esforzarse para competir en Europa y tener minutos allá, por lo que José Ramón lamentó la manera en la que el canterano del América regresará a la liga mexicana.

El cuerpo técnico del Tata Martino notó que Diego Lainez no atendía las instrucciones y en una ocasión prefirió atender una llamada en lugar de entrenar (REUTERS/Annegret Hilse)

“Pero si no tiene actitud, ¡vamos por favor!, no es un ‘crack’ no es ni mucho menos eso. Regresar de Europa con las manos vacías a los 24 años de edad...”, expresó.

En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Diego se convirtió en un elemento destacado con el Tri sub-24 pues en la convocatoria de Jaime Lozano figuró como uno de los elementos más sobresalientes que se llevaron la medalla de bronce. Pero, una lesión en el último partido lo alejó de las canchas.

Cuando regresó con el Betis, tuvo dificultades para volver a las convocatorias de los partidos, ya que en muchas ocasiones quedó fuera y poco a poco fue perdiendo minutos. Fue así como llegó como préstamo al Braga, pero pasó la misma situación, no se consolidó y pasó inadvertido.

Aunque aún no se ha dado a conocer el fichaje oficial de Diego Lainez con Tigres, todo apunta a que ambas partes ya llegaron a un acuerdo para repatriarlo.