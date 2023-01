Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes 24 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 18 enero de 2023 Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del miércoles 18 enero de 2023 VER NOTA

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

La mañanera de AMLO de este lunes 23 enero de 2023 VER NOTA

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Pues hoy vamos a dedicar toda la conferencia a responder preguntas. Sólo pues va a haber un informe sobre el juicio de García Luna. Consideramos importante que la gente que ve las mañaneras conozca cómo se está llevando a cabo este juicio. Comenzó ayer, hoy sigue.

La mañanera de AMLO de este jueves 19 enero de 2023 VER NOTA

Y es importante porque, primero, muy vergonzoso, se trata de una autoridad del más alto nivel que estaba a cargo de la seguridad pública durante el gobierno de Calderón y que tenía una doble función, según las acusaciones que está haciendo el gobierno de Estados Unidos: que al mismo tiempo que se encargaba de la seguridad pública, protegía a uno de los carteles o de los grupos de la delincuencia organizada, estaba al servicio de un grupo de la delincuencia organizada y que recibía dinero por eso.

Entonces, lo detienen hace como tres años. Empiezan a recabar pruebas, a buscar testigos, a hacer la investigación. Por fin, después de esos tres años, se constituye el jurado para juzgarlo y ayer inició el juicio.

Entonces, sus abogados sostienen que es inocente, que quienes lo acusan no cuentan con pruebas y que se están valiendo de testigos protegidos que tienen también antecedentes penales, que fueron deportados a Estados Unidos y que eso es lo que están utilizando de prueba. Hasta ahora, no ha habido pruebas así, vamos a decir, fehacientes.

Se habla también que acumuló una fortuna de muchísimo dinero, de alrededor de mil millones de dólares. Ayer, el que lo acusa habla de que recibía un millón de dólares diarios.

Y vamos a informar también qué dicen sus abogados. Ya se está hablando de sus cómplices de García Luna, de algunos que trabajaron con él.

Pero es un drama judicial; como diría el escritor José Agustín, una tragicomedia y no queremos que pase de noche o que la gente no se entere, porque sinceramente no le tenemos confianza a los medios convencionales en el país porque guardaron silencio durante mucho tiempo, incluso avalaron acciones vinculadas con los gobiernos anteriores, sobre todo en el tema de corrupción.

Y vuelvo a repetir, no todos los medios, pero sí tienen más capacidad de informar masivamente no están hoy muy dispuestos a hacerlo, a garantizar el derecho a la información que tiene el pueblo. Entonces, por eso vamos a estar informando.

PREGUNTA: ¿Diario?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, diario. Vamos a buscar un mecanismo con el compromiso de hacer las cosas lo más objetivo posible, porque esto de la objetividad también es relativo, pero lo más profesional, informar.

Cuánto diéramos si los medios verdaderamente informaran. No estoy hablando de orientar —que en realidad fuesen medios de información— mucho menos de concientizar, esa es una labor de dirigentes; los medios, su función es informar y estar lo más cercano a la gente y lo más distante que se pueda del poder económico y del poder político.

Pero eso no sucede, se editorializa todo, todo y por eso vamos a estar informando.

No sé si tenemos algo hoy sobre eso.

¿Por qué no la describes o la lees? Y ya mañana vamos a hacer un reporte, ustedes, de lo que nos informen, puede ser un video o algo.

Pero empecemos porque ya fue ayer el primer día.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE LA PRESIDENCIA: Bueno, esto es la nota de La Jornada, del corresponsal David Brooks de La Jornada, del juicio en Nueva York en contra de Genaro García Luna.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sí se escucha?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: O hablo más fuerte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Por qué no aquí?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Se oye bien, ¿verdad?

Bueno, esta es la nota de David Brooks, el corresponsal de La Jornada sobre el caso del juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Calderón, dice la nota:

‘El Grande Villarreal, que es Sergio Villarreal, uno de los miembros del cártel de los Beltrán Leyva detalla sobornos a García Luna, la defensa dice que no hay pruebas y, bueno, la nota dice así.

‘El fiscal comenzó su caso contra Genaro García Luna acusando que el entonces jefe policiaco nacional “traicionó” tanto a México como a Estados Unidos al volverse cómplice del entonces cártel más poderoso de su país y presentó a un ex narcotraficante que dijo que atestiguó la entrega de sobornos multimillonarios al acusado, mientras que la defensa argumentó que “no hay pruebas” más que las de los narcos que el propio ex funcionario encarceló y que este juicio es de hecho un acto de venganza de esos criminales y oficiales corruptos que el acusado persiguió.

‘Frente el jurado y apuntando a García Luna -quien estaba sentado en la mesa de defensa en un traje gris y que al llegar saludó con la mano sobre su corazón y una sonrisa a su esposa e hija que estaban con el público atrás en la sala-, el fiscal asistente Phillip Pilmar acusó, en el argumento de apertura de la fiscalía federal, que el exmáximo funcionario de seguridad pública en México aceptó millones de dólares de un cártel para permitir el traslado de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Sostuvo que al final del juicio, este jurado determinará que el hombre que traicionó a su país y al nuestro es culpable de todos los cargos.

‘El primer testimonio del caso. Dice: ‘El primer testigo convocado por el equipo de fiscales federales fue el expolicía y después narcotraficante Sergio El Grande Villarreal Barragán, quien detalló múltiples ocasiones en que acompañó a su jefe Arturo Beltrán Leyva en reuniones en donde se le entregaba a García Luna un millón y medio de dólares cada mes. El ahora procesado era entonces jefe de la Agencia Federal de Investigaciones, AFI, durante el sexenio de Vicente Fox y el pago era para protegiera el negocio del cártel de Sinaloa. Estos pagos solían ser, dijo el testigo, en billetes de 100 empaquetados dentro de una maleta chorizo negra.

‘Villarreal contó que, en una ocasión, cuando él y su gente logró interceder un cargamento de dos toneladas de cocaína de sus rivales del cártel del Golfo, actuaron según el acuerdo que tenían con la AFI en estos casos, cada quien se quedaba con una mitad. Por lo tanto, entregaron personalmente a García Luna un pago de entre 14 a 16 millones de dólares, en billetes de 20 empacados en cajas de cartón.

‘También había regalos. Arturo Beltrán Leyva, quien aparentemente gustaba vestirse como un rapero rico, con ropa de lujo, exótica y joyería y tener autos como los Rolls Royce, Ferrari y Mercedes Benz, casas de lujo y animales como panteras negras y tigres blancos, le regaló una motocicleta Harley Davidson edición especial a García Luna.

‘El Grande, quien mide unos dos metros de alto, declaró que, por parte del cártel de Sinaloa, el encargado de pagarle a García Luna cuando era jefe de la AFI desde 2001 era Arturo Beltrán Leyva.

‘Indicó que la participación de García Luna fue clave en el crecimiento del cártel tanto en control de territorio como en el volumen de su comercio de drogas y también ‘en eliminar a nuestros rivales’.

‘Detalló que el acusado, a cambio de los sobornos, ‘nos daba información sobre operativos, nos ayudó a tener o quitar agentes en México, compartió información para ayudarnos a golpear a rivales. Afirmó que García Luna también avisaba si otras fuerzas de seguridad preparaban contra integrantes del cártel, incluyendo los impulsados por inteligencia de otros gobiernos. ‘Sin su apoyo, hubiera sido imposible el crecimiento del cártel, repitió varias veces.

‘Durante horas, guiado por el interrogatorio de la fiscal asistente, Erin Reid, Villarreal Barragán brindó detalles de esta relación, informó que los pagos multimillonarios a García Luna y su gente eran una polla de varios capos del cártel de Sinaloa: los Zambada, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán y los Beltrán Leyva y después de una ruptura, directamente de los últimos. Se referían al jefe del AFI como ‘el compa’ o ‘el Tartamudo, por su problema al hablar.

‘El Grande subrayó que presenció por lo menos 20 reuniones entre García Luna y Arturo Beltrán Leyva en una casa de seguridad en el sur de la Ciudad de México donde se le entregaba su pago mensual. La casa estaba cerca de Perisur, donde recogían al jefe de la AFI y algunos de sus hombres como Luis Cárdenas Palomino, para traerlos al lugar, el cual también estaba cerca de la iglesia conocida como ‘la Paloma’ que le gustaba al capo.

‘El testigo reportó que los jefes del cártel consideraban el negocio con García Luna ‘como la mejor inversión que teníamos, no teníamos ningún problema’.

‘La fiscal usó su testigo para identificar a un número de comandantes de la AFI que fueron parte del canal corrupto de García Luna, incluyendo a Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño, también acusados en este mismo caso.

‘El Grande, quien sólo abordó hasta ahora el periodo de García Luna como director de la AFI durante el gobierno de Fox, continuará declarando este martes por segundo día y sólo es el primero de varios exnarcotraficantes que se presentarán en este juicio.

‘La defensa, encabezada por el abogado de oficio, César de Castro, ofreció sus argumentos de apertura subrayando al jurado que el caso en contra de García Luna gira exclusivamente en las declaraciones de narcotraficantes que están cooperando con el gobierno a cambio de una reducción de sus sentencias o que son testigos protegidos. ‘Todos culpables de algunos de los peores delitos y que comparten otra cosa: “todos los testigos del gobierno fueron víctimas de esta guerra encabezada por García Luna’, señaló el defensor. Más aún, enfatizó que ‘no hay pruebas más allá de estos testimonios. “No hay dinero, no hay llamadas telefónicas, no hay fotos, no hay evidencia creíble en el caso’.

‘En su presentación, el abogado expuso la biografía profesional de su cliente, desde su paso por Centro de Investigaciones de Seguridad Nacional, CISEN, hasta la Secretaría de Seguridad Pública, donde fue “la cara pública de la guerra contra las drogas. García Luna comprobó con sus acciones que fue ‘enemigo de los cárteles” y de los policías y políticos corruptos’, añadió el defensor.

‘Recordó que el ahora acusado fue quien encabezó la implementación de la Iniciativa Mérida y que fue reconocido no sólo en su propio país, sino por sus contrapartes estadunidenses. Mostró al jurado fotos de quien fuera el secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón junto con la entonces directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton, senadores como John McCain y Lindsey Graham y hasta saludando al presidente Barack Obama.

‘Acusó que, en el fondo, este juicio es una venganza de narcotraficantes y funcionarios corruptos contra ‘el hombre que más odian’ y advirtió al jurado que ‘los cárteles que él cazó y los oficiales corruptos que él saco quieren que ustedes les ayuden a buscar la venganza’.

‘García Luna enfrenta cinco cargos criminales y si es declarado culpable por este jurado enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y mínima de 20 años de prisión.

‘El juez Brian Cogan surbayó al jurado que el acusado es presunto inocente hasta que el gobierno compruebe más allá de la duda razonable las acusaciones en su contra.’

Eso es todo lo que se reportó el día de ayer.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, pues así vamos a estar informando sobre este caso.

Ayer quedaron pendientes Shaila y Adriana y luego abrimos.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Shaila Rosagel, corresponsal de Grupo Healy: El Imparcial, de Sonora; Crónica, de Mexicali; y Frontera, de Tijuana.

Presidente, traigo una pregunta de Sonora, pero primero voy a empezar con un tema muy importante, que es el tema del caso de la saxofonista María Elena Ríos. Presidente, preguntarle qué opina de que el autor intelectual del ataque con ácido a esta joven saxofonista pues un juez de Oaxaca tomó la decisión de que este presunto… bueno, de que este agresor intelectual pues libre su proceso desde su casa.

Entonces, esta decisión de este juez ha causado mucha indignación porque las víctimas califican las agresiones con ácido a mujeres como una agresión devastadora, pues lsa destroza y ,las marca para siempre.

Y la indagación es porque con esta decisión de este juez se minimizan los ataques con ácido a las mujeres, presidente.

Entonces, preguntarle si este mensaje, este hecho no es un mensaje de impunidad que se está enviando en un contexto en el que hay violencia en contra de las mujeres al enviar a este agresor que libre su proceso en su casa.

Y preguntarle también si la federación podría tomar parte en esto al llevar ante la Judicatura este caso, si podría ser el primer caso sobre este juez, Teódulo Pacheco, que fue el que tomó esta decisión.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ya se está viendo, hoy se trató, junto con otros casos, este lamentable asunto. Se trata de un juez de Oaxaca, vamos a decir, del fuero común que otorga esta libertad para que el culpable del delito cometido a la saxofonista se vaya a su casa y que allá continúe el juicio.

Entonces, no ha salido de prisión porque se está buscando que se revise el asunto por la fiscalía general, porque se trata de una agresión extrema a una mujer, es un intento de feminicidio, algo muy grave.

Entonces, yo creo que en estos días se va a tener ya la información. Todavía el responsable no ha salido de la cárcel y se está haciendo una denuncia para que no se otorgue esta libertad condicionada, que no se le libere y que en juicio en su casa, porque sí, en efecto, es un tremendo daño a la sociedad en general, es una degradación de la justicia, un mal ejemplo.

Entonces, quienes en el gobierno atienden lo de la defensa de derechos humanos están trabajando en eso.

INTERLOCUTORA: Presidente, María Elena ha pedido en varias ocasiones, como unas dos ocasiones, que la Fiscalía General de la República atraiga este caso. ¿Podría la fiscalía, podrían ustedes como Poder Ejecutivo sugerir que se atraiga este caso de esta joven para que a nivel federal sea…?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Se está atendiendo, pero no puedo tampoco ampliar más información, para que no vaya a ser usada en contra del proceso, que no lo vayan a usar como pretexto, el debido proceso.

INTERLOCUTORA: Muchas gracias, presidente.

Ya en un segundo tema, preguntarle sobre cómo va la empresa LitioMx, qué ha sucedido con la empresa que tenía el tema de la concesión. Si nos puede adelantar un poco, si ya se llegó a un acuerdo con esta empresa y también si ya tienen algún proyecto para LitioMx con la llegada ya del director ahí en Sonora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está viendo. Vamos a estar en Sonora, ya lo decidimos y vamos a ir a la mina donde está el litio, ahí se va a firmar el acuerdo, la entrega de la concesión.

Es el litio propiedad de la nación, es de los mexicanos; sin embargo, hay una empresa que tenía algunos trabajos exploratorios en un área muy pequeña, muy limitada.

Entonces, se está buscando llegar a un acuerdo con ellos para no iniciar un proceso jurídico, sino buscar un acuerdo, una conciliación, en eso está la secretaria de Economía y el director de la empresa del litio.

INTERLOCUTORA: ¿Qué es lo que está pidiendo esta empresa?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues quieren ellos tener la mina, pero no tienen los permisos completos. Además, la ley que se aprobó es para que este mineral estratégico sea de la nación, sea del pueblo, no de particulares, de empresas, ni nacionales ni extranjeras, sino de la nación.

Entonces, estamos buscando un acuerdo con ellos para hacer valer la ley, que se va a hacer valer, pero necesitamos convencer, persuadir, llegar a acuerdos, no imponer nada.

INTERLOCUTORA: Ya, por último, ¿ya tienen algún proyecto inicial para la empresa del litio?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está trabajando en eso, corresponde a la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro. Bueno, estamos trabajando de manera coordinada, son varias instituciones del gobierno federal, está trabajando Conacyt, está trabajando Energía, desde luego Hacienda, Economía, Relaciones Exteriores, todos, para fortalecer esta empresa que es parte de todo el desarrollo tecnológico del Plan Sonora.

El propósito es que se puedan fabricar baterías con litio para carros eléctricos. Esto va a ayudar a la industria automotriz, que también requiere, demanda de energías limpias, por eso las plantas solares de la Comisión Federal de Electricidad, la que se está construyendo en Peñasco y las que quieren construir también en Sonora, cuatro plantas más, replicar lo de Peñasco en todo el estado de Sonora para que haya energía limpia.

Esto implica también tendidos de cables para la transmisión de Sonora hacia la frontera con Arizona, con California. Es un plan integral de la rehabilitación del puerto de Guaymas: la ampliación de la carretera de Chihuahua a Guaymas, el mejoramiento de las vías del ferrocarril, el libramiento de Nogales, el ubicar fuera de Nogales la aduana, la nuestra y también la de Estados Unidos, esto ya se lo planteamos al presidente Biden.

Y a eso vamos, vamos a estar allá, vamos a estar en Peñasco, vamos a estar en Nogales, vamos a estar en Bavispe, ahí en La Ventana, que se llama el lugar donde está la mina. Vamos a la supervisión del camino, vamos a estar en Guaymas y vamos a estar también con los pueblos yaquis porque vamos a supervisar lo del acueducto que se está construyendo y el sistema de riego. Vamos a estar allá en Sonora en febrero, a mediados de febrero.

Muy bien. Entonces, va Adriana.

PREGUNTA: Gracias, presidente. Buenos días.

Adriana Estela Flores, de Imer Noticias.

Yo le quiero preguntar, presidente, acerca de un caso que ha causado mucha indignación en Colotlán, Jalisco y también en Zacatecas, esta desaparición de tres mujeres y un hombre el pasado 25 de diciembre y en un operativo que se realizó recientemente ya en Tepetongo, bueno, allá en Zacatecas, se encontraron los restos de las tres mujeres, Viviana, Daniela y Paola, en una fosa clandestina.

Esta situación puso en evidencia la serie de desapariciones que ha ocurrido ahí en los límites entre Jalisco y también Zacatecas, una zona que incluso le llaman ya ‘el Triángulo de las Bermudas’, por la cantidad de personas que han desparecido ahí sin que hasta el momento haya detenidos o se hayan esclarecido estos casos.

Y yo le quiero preguntar, presidente, qué se va a hacer por parte del gobierno federal para que se pueda evitar que haya más desapariciones, no sólo en esa zona, sino también en otras, como en Michoacán, con esta desaparición de los defensores comunitarios en Aquila.

Afuera, ahorita aquí en Palacio Nacional, están también familiares, integrantes de una familia de Tepalcatepec que también están denunciando la desaparición de cinco familiares en diciembre, una desaparición que ya lleva 20 días aproximadamente.

Y le pregunto esto, presidente: ¿qué va a hacer el gobierno para evitar que haya más desapariciones, para también garantizar que se puedan encontrar a las personas que desaparecen en este país?

Y se lo pregunto también a propósito de la declaración que emitió el comisionado de la ONU respecto al hacer un balance a cinco años de que entró la ley federal en materia de desaparición de personas. Señalaba que México no ha hecho lo suficiente para combatir este crimen atroz y también señalaba la falta de cumplimiento de varios compromisos pendientes en este sentido como el registro nacional de fosas, el banco de datos forenses, entre otros, presidente.

Esa sería mi primera pregunta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues estamos trabajando todos los días con el propósito de garantizar la seguridad pública. Como nunca, se está protegiendo a los ciudadanos, hay elementos suficientes en los estados con más violencia, en Zacatecas, en Jalisco, en Michoacán y vamos a seguirlo haciendo.

Se trata de mafias que operan desde hace bastante tiempo. Este juicio de García Luna tiene que ver con eso, hay una parte ayer donde se habla de que se les permitió dominar en todo el país. Eso ya no se permite, pero quedó como una herencia dañina. Existen grupos que se enfrentan y lamentablemente también se afecta a gente inocente.

Entonces, estamos luchando en contra de la inseguridad, de la violencia. Bueno, la prueba y también dolorosa, es que están asesinando a militares que están trabajando en esas regiones, en las más conflictivas. Entonces, estamos haciendo todo.

Lo del señor de la ONU, pues respeto su punto de vista, aunque no tienen mucha autoridad porque ¿desde cuándo se creó la de oficina para desaparecidos?, tú lo acabas de mencionar ahora, hace cinco años.

INTERLOCUTORA: Es la Ley General en Materia de Desapariciones Forzadas en México.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. ¿Y qué pasaba antes? ¿Qué hicieron cuando García Luna? ¿Qué hizo la ONU? Nada y todos esos organismos, la mayoría, están infiltrados por gente conservadora, que sólo denuncia cuando se trata de gobiernos progresistas y cuando se trata de gobiernos conservadores guardan silencio.

Ahí está el caso de Perú, están reprimiendo al pueblo ¿y qué ha dicho la ONU?, ¿qué ha dicho Derechos Humanos de la ONU? Nada.

INTERVENCIÓN: La OEA.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, la OEA menos.

Entonces, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de manera responsable y protegiendo a la gente.

INTERLOCUTORA: Pero, ¿va a haber un despliegue adicional, presidente, tal vez de fuerzas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que estamos con todo. Sólo con el hecho de que no hay impunidad ya sería suficiente como para que con un poco de honestidad y de luz en la frente se aceptara de que no somos iguales, no es lo mismo Rosa Icela que García Luna, pero está muy difícil convencerlos, porque los conservadores son así, tienen un doble discurso, es un doble racero para medir las cosas. Pero sí, vamos a seguir nosotros.

INTERLOCUTORA: ¿Haría falta, tal vez, que las autoridades locales, concretamente las fiscalías se comprometieran realmente a trabajar conjunto con las autoridades federales en el combate a esta crisis? porque…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Lo están haciendo, lo están haciendo, lo que pasa es que son situaciones que rebasan la capacidad de autoridades municipales, estatales, de policías municipales y estatales.

Por eso fue una irresponsabilidad de los conservadores, del Congreso, no aprobar que la Guardia Nacional pudiese hacer labores de seguridad pública bajo el mando de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. Imagínense, los legisladores de Guanajuato votando, por cuestiones politiqueras, en contra de que el Ejército y la Guardia Nacional ayuden en labores de seguridad pública. Molesta mucho la hipocresía del conservadurismo.

Entonces, cómo se van a enfrentar problemas de violencia sólo con policías municipales, policías estatales, autoridades locales. Se requiere y lo estamos haciendo independientemente del estado que se trate, por proteger a la gente, estamos ayudando con la intervención de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional, pero ellos no quisieran, en Guanajuato votaron en contra de participara la Guardia Nacional y que dependiera de la Secretaría de la Defensa y estamos hablando de un estado con muchísima violencia y donde las autoridades locales no pueden.

Entonces, sí estamos en la mayoría de los estados trabajando de manera conjunta. Hay mesas. Así como yo encabezo la reunión del Gabinete de Seguridad todas las mañanas de 6:00a 7:00, a esta hora están las mesas en los estados. Pero hay estados en donde no asisten las autoridades locales a las mesas.

INTERLOCUTORA: ¿Cuáles son?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, ¿ por qué no ponemos? Que nos mande Rosa Icela la asistencia de autoridades locales, de gobernadores.

INTERLOCUTOR: Presidente, mientras le mandan la información, concretamente en estos estados donde se han registrado estos episodios o estas desapariciones, ¿se va a revisar la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas ahí? Por ejemplo, en Jalisco, en Zacatecas, en Tamaulipas, en…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Están trabajando equipos especiales de nosotros.

Y no aceptamos la impunidad, el que comete un delito tiene que ser castigado. Y aquí estamos viendo cada jueves de cómo se castiga a los que cometen delitos, no hay impunidad para nadie, cero impunidad.

Sobre estos casos que tú mencionas, el jueves se va a informar qué avance se tiene en las investigaciones, si ya hay detenidos, porque en los casos de Zacatecas tengo entendido que ya hay avances en la investigación, no puedo decir más y en todos los casos.

INTERLOCUTORA: Pero ¿aumentará el despliegue ahí en esta zona en concreto, presidente, donde se han registrado varias desapariciones, el despliegue de seguridad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ahí estamos, ahí estamos.

INTERLOCUTORA: Presidente, en otro tema, si me permite, hoy en un tema internacional, hoy inicia la Cumbre de la Celac y en este encuentro que se realiza allá en Argentina hay varios hechos que están marcando este encuentro.

Uno de ellos es, por ejemplo, esta llegada de presidente de Brasil, Lula da Silva, después del intento fallido de golpe de Estado en su contra; también, la ausencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que el denunciaba que había un intento o un plan para agredir a su país; pero también, presidente, ha llamado la atención y así ha sido resaltado también en medios, que están cubriendo este encuentro la ausencia de varios presidentes, como el de Ecuador, pero también la suya, presidente.

Entonces, le quiero preguntar cuál va a ser el planteamiento que va a hacer México ante esta cumbre, cuáles van a ser los principales puntos que se van a proponer considerando tener como objetivo la integración.

Pero también, presidente: ¿cuáles son los riesgos que usted considera enfrenta la región latinoamericana en estos momentos, tomando en cuenta los últimos acontecimientos que han ocurrido en Argentina, en Perú, también en Bolivia y, por supuesto, también lo que enfrentó Lula da Silva a principios de este año, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, ya grabé un mensaje.

Y hay mucha especulación del porqué no fui. Tengo compromisos en el país, tenía que estar en el Tren Maya, en la supervisión de la obra. Pues era viajar ayer todo el día, estar hoy, regresarme mañana, llegar aquí el jueves y tengo trabajo, bastante.

Y estoy de acuerdo con lo que se va a plantear, hay muchas coincidencias, son más las coincidencias que las diferencias que podamos tener. Estamos a favor de todos los gobiernos de América Latina, de Caribe, de las políticas que se están siguiendo, de la auténtica democracia, en contra de los golpes de Estado, tanto militares como mediáticos o legales, entre comillas, todo eso.

Y grabé un mensaje que envié, nada más que no sé cómo esté el horario, qué horas son en Argentina.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya lo van a…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Apenas lo van a presentar?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ya lo anunciaron; entonces, vamos a esperar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah. Lo van a presentar allá el mensaje y ahí está mi postura. Entonces, a lo mejor antes de que terminemos ya lo están presentando y ya lo podemos pasar. Ya lo grabé ayer.

Creo que fue también prudente la postura del presidente Maduro, de no asistir, porque sí, la derecha, el conservadurismo muy beligerante de Argentina tenían preparado un show mediático y, ahora sí que como diría el finado Juan Gabriel, ¿pero qué necesidad? Hizo bien, hizo muy bien. Hay que evitar las provocaciones.

Y los conservadores en todos lados actúan así y como tienen el control de la mayoría de los medios, por ejemplo, en Argentina, El Clarín, ¿no? —el Reforma y El Universal son progresistas moderados en comparación de El Clarín— todavía existen esos periódicos que vienen desde las dictaduras militares.

¿Cómo se llama el de Chile?

INTERVENCIÓN: El Mercurio.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El Mercurio. ¡Ay, nanita!

Y así está en todos lados, no en España, en Europa, bueno, en Estados Unidos, la prensa más famosa. Entonces, utilizan estos instrumentos, lo mediático, para ir socavando a gobiernos populares, que no se someten a los intereses de las oligarquías.

Entonces, hizo muy bien Maduro en no prestarse, en no caer en una trampa mediática en Argentina, que deberían de estar avergonzados, ofreciendo disculpa los conservadores que causaron el endeudamiento de Argentina en complicidad con el Fondo Monetario Internacional y que ahora, como son los conservadores de hipócritas, le echan la culpa de todo a Alberto Fernández.

Les cuento así en breve: venían unas elecciones y Macri, que era el presidente del conservadurismo, quería reelegirse y le convenía al gobierno de Estados Unidos, así, hablando en plata, de que Macri se reeligiera.

Entonces, para garantizar la reelección de Macri el Fondo Monetario Internacional, que no debería de meterse en cuestiones políticas, pero claro que se mete, empezó a darle dinero al gobierno de Argentina más allá de la capacidad de pago.

Entonces, pierde Macri, porque ni con todo ese dinero ganó y dejan a Argentina completamente endeudada. Y en vez de ayudar a una renegociación de la deuda para sacar adelante a Argentina, se voltean y dejan solo al gobierno.

Va pasando el tiempo, se va agravando la situación por esa enorme deuda y desde luego pues hay inflación, hay devaluación y todo es por culpa ahora de Alberto. Y esos mismos que endeudaron a Argentina, que empobrecieron al pueblo de Argentina, ahora son los paladines de la libertad y de la democracia.

Y esos son los que ahora quieren regresar por sus fueros, como aquí, ¿no?, nada más que aquí ese truco de la derecha, del conservadurismo, no pasará porque la gente está muy consciente, muy informada y no se deja manipular.

Y tenemos nosotros la ventaja de que, primero, los medios convencionales, hasta los que defienden a capa y espada al conservadurismo en México, no se compara con el periodismo de derecha extrema de Argentina y de otros pueblos y de otros países.

Y tenemos también medios independientes, poquitos, de los convencionales.

Y nos ayuda mucho las redes sociales, en todos lados, pero aquí las redes ayudan. Y hay un proceso también de concientización, una revolución de las consciencias en donde la gente está muy despierta, muy avispada, no se deja manipular, entonces eso nos ayuda mucho.

Y vean el mensaje de hoy, una vez que se transmita ya, porque habla de estos temas, precisamente se habla de estos temas.

Ustedes cuatro, pero falta una mujer. Ahí está, cinco. Falta otra, también, si alcanza.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Ángel Molina, de A tiempo Tv, medio digital de Coahuila.

Presidente, preguntarle sobre un tema muy importante para la zona de Coahuila, precisamente, que tiene que ver con Altos Hornos de México, una empresa que ha atravesado diferentes crisis principalmente, ya sabe, se les ha cortado la luz, el gas, lo cual ha puesto en riesgo la estabilidad de casi 10 mil empleados.

Usted en reiteradas veces ha dicho que no estamos para rescatar empresas, que no estamos para estas situaciones, pero preguntarle también si no existe la posibilidad de buscar algún mecanismo, alguna especie de acuerdo que no ponga en riesgo esta empresa que es tan vital y tan importante para las personas en Coahuila.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nosotros estamos dispuestos a ayudar y lo hemos hecho, porque la empresa tiene deudas con Pemex, con la Comisión Federal de Electricidad, con Hacienda y se les tiene consideraciones para que no se deje sin trabajo a la gente y además todo lo que significa la región, pero el empresario, el dueño, el señor Ancira tiene que tomar una decisión sobre esto porque está mal administrada la empresa desde hace tiempo.

Estaba muy vinculada al gobierno, a los políticos y gastaban mucho, les pagaban los viáticos a los políticos. Este señor Moreira, por ejemplo, viajaba en los aviones de la empresa. Y no sólo tenía o tiene un avión, sino varios, una flotilla, aviones de lujo y gastos superfluos. Es lo mismo que un gobierno que gasta en lujos, que derrocha el presupuesto. Si un empresario hace eso, pues va al fracaso.

Entonces, si hay un planteamiento serio de que van a participar empresarios, que va a haber, como dicen los técnicos, dinero fresco, que van a invertir con empresarios responsables, si el señor decide vender sus acciones, entregar sus acciones a cambio de las deudas que tiene, nos hace un planteamiento así y empresarios mexicanos responsables quieren participar, claro que ayudamos para que se mantenga la empresa y se fortalezca, porque está produciendo muy poco y cada vez está peor. Pero tiene que haber una decisión de ese tipo.

Nosotros no podemos hacer un rescate con dinero del presupuesto público para beneficiar al empresario, como se hacía antes, pero si se logra un acuerdo de que se va a invertir y que la empresa va a estar manejada por otros empresarios responsables y que el señor entrega sus acciones, vende sus acciones y hay un compromiso de que van a pagar a la Comisión Federal de Electricidad, de que van a pagar a Pemex, de que se va a pagar al SAT las deudas, entonces nosotros vemos para mantener la planta productiva, para mantener los empleos, para producir acero.

Esa empresa tiene muchísimo futuro, porque la demanda de acero va a ir creciendo. Acaba de pasar una temporada en que el precio del acero estaba arriba. Si él hubiese tomado una decisión, desde hace dos años la empresa ya hubiese salido adelante nada más aprovechando los tiempos de buenos precios del acero.

Entonces, ojalá y él pues ayude. Y él puede vivir feliz, sin problemas, porque no es que va a quedar en la calle, no. Y un buen empresario es el que siempre tiene una dimensión social, cívica. Y esa es la mejor forma de enfrentar el problema.

Y sí, si hay una propuesta seria, lo vemos, pero no vamos a utilizar de manera irresponsable el presupuesto público para un rescate, como se hacía antes, pues.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

En otro tema, preguntarle: el pasado 27 de diciembre se publicó una reforma a la Ley de Comunicación Social, que reduce el gasto de los gobiernos y entes públicos en este rubro, que pasó de tres por ciento al 0.1 por ciento, lo cual significa una disminución bastante drástica en el presupuesto que se otorga a este rubro.

En tanto, presidente, ¿usted respalda esta modificación con una caída tan drástica del tres al 0.1 por ciento, lo cual significaría la pérdida de empleos de editores, reporteros y gente que se dedica a la cuestión, a las cuestiones de la comunicación?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues yo soy partidario de la austeridad, o sea, yo siento que se abusó mucho, eran raudales, chorros de dinero para los medios de información, muchísimo dinero para los medios de información.

Y no sólo en lo federal, en lo nacional; en los estados. Yo iba a Coahuila, lo acabo de recordar y me cercaban cuando estaban los Moreira en su apogeo me presionaban para sacarme una nota y poderla manejar al día siguiente en contra nuestra, un asedio, pero una nube de periodistas rodeando, hasta me golpeaban con las grabadoras y los micrófonos, mandados por los gobiernos estatales, en todos lados. Y todavía sigue existiendo eso, porque los convenios con los medios son jugosísimos.

Entonces, tiene que haber moderación, sí tiene que haber publicidad, pero no tanto.

Ahora que están las elecciones allá en Coahuila, ya me imagino a los medios, ya me los imagino a todos, todos, todos, todos, porque ese es un estado donde siempre han subvencionado en exceso a los medios. Y así está Nuevo León, ahí es de otro tipo, pero ahí El Norte manda y se impone y así hay estados en donde de verdad sí hay más libertades.

Antes en Chihuahua los medios eran más libres, ahora quién sabe, con eso que le hicieron a Corral, que abre una librería y la cancelan, el ayuntamiento de Chihuahua, porque no puso en la puerta que había considerado un aforo adecuado que no ponía en riesgo a quienes visitaran la librería y participara en los foros sobre análisis de los libros.

¿Qué, se le va a poner tantas trabas a una librería? Si se tratara de una cantina, no, pues sí; y eso, si está en regla, pues tampoco. Pero una librería. Es como cerrar una escuela. ¿Cuántas librerías hay en los estados, aquí mismo?

Entonces, sí, los medios pues dependen completamente del gobierno. Entonces, ¿es buena esa información, que predomine nada más la información oficial y que se esté utilizando el dinero para eso, o tanto dinero para eso?

Entonces, yo sí soy de la idea de que debe haber austeridad. Cuando yo estuve de jefe de gobierno de la ciudad dejé una ley en donde se decidió un porcentaje del presupuesto para publicidad, creo que no llegaba al uno por ciento, era cero punto… Luego ya no lo respetaron.

Pero sí soy partidario de eso, de que haya control, que no se use tanto dinero para la publicidad.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Ya para finalizar dos puntos. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional afirmó que el AIFA, el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’, no cuenta con las condiciones técnicas o normativas o la infraestructura para este transporte, esta migración de los vuelos exclusivos de carga a este nuevo aeropuerto. Preguntarle si usted ya sabe algo al respecto de cómo van estos diálogos con los empresarios aeroportuarios para hacer esta migración, si nos podría actualizar.

Y también saber cómo está la situación del rescate de los cuerpos de los mineros en el Pinabete, qué es lo que se sabe. Se había hablado que en diciembre serían rescatados; sin embargo, al final necesitamos… Si nos podría actualizar un poco.

Eso sería todo, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sobre esto último, se está avanzando bien, bastante bien. Le vamos a pedir hoy a Laura que emita un informe, la directora de Protección Ciudadana. Pero que vamos bastante bien, ya estamos, pues yo diría que cerca de rescatar los cuerpos, porque se ha estado trabajando. Pero hoy tenemos el informe.

Lo otro, lo de la carga, ¿por qué no le pides a Laura?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, a Laura, porque me mandaron de quienes hacen transporte de carga, que hable con ellos, pero ya tiene algún tiempo y ellos decidieron que van a empezar a traer sus envíos, su carga y los aviones van a bajar en el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

¿Cómo se llama la empresa que nos trajo las vacunas? Ellos, ellos vienen ya, empiezan y quieren que yo vaya y voy a ir. A finales de febrero empiezan ya sus primeros vuelos y ya van a usar nada más el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Sí voy a ir, cuando ellos lleguen.

INTERVENCIÓN: ¿Va a usarlo ya, el AIFA? ¿Usted va a viajar en el, en el…? ¿Va a utilizar el aeropuerto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy a ir a esperar a… Y sí, sí, cuando yo pueda, sí, cómo no, si es el mejor aeropuerto que hay. Solamente los conservadores y los corruptos que querían hacer negocio haciendo el aeropuerto en el lago de Texcoco y sus voceros, pues son los únicos que no quieren el aeropuerto ‘Felipe Ángeles’.

Y es lo mismo esto de lo de la carga, están haciendo un alboroto, pero nosotros tenemos que cuidar que no se sature el aeropuerto de la Ciudad de México y que toda la carga se pueda trasladar, manejar, en el aeropuerto ‘Felipe’ Ángeles’. Entonces, empiezan todas esas asociaciones como las que mencionas, que no les tengo mucho respeto porque, imagínense, de ese tipo de asociaciones eran las que utilizaron en el gobierno pasado para justificar lo del aeropuerto de Texcoco.

Hicieron los estudios a modo, todavía mandaron el último estudio en la madrugada del día que íbamos nosotros a tomar la decisión y, claro, a favor del aeropuerto y una de las cosas que sostenían era lo que estaba en el fondo, el negocio, de que no podían funcionar los aeropuertos de la Ciudad de México, que se tenía que cancelar y se tenía que cancelar el aeropuerto también de Santa Lucía para construir nada más el de Texcoco.

¿Por qué?

Ah, decían ellos, ‘interferencia aérea’. Luego, se hizo un estudio con una empresa francesa y se demostró que hay tecnología suficiente como para que no exista ningún problema.

¿Por qué querían cerrar el actual aeropuerto?

Porque querían quedarse con 600 hectáreas de terrenos para un desahorro inmobiliario, un Santa Fe, pegado al nuevo aeropuerto, más dos mil 500 hectáreas de Santa Lucía, eso era todo. Y el endeudamiento, con una fibra especial para construir el nuevo aeropuerto, en 300 mil millones de pesos estimados, todavía estaríamos construyendo, construyendo, construyendo, un poco lo del Tren Toluca-Ciudad de México, que estimaron 30 mil y va a costar 90 mil y metiéndole lo vamos a terminar en diciembre de este año.

Puro corrupto. Yo sostengo que deben de hacerse negocios, pero con utilidades razonables, pero estos se mal acostumbraron y eran atracos en todo.

Ya les dije, una pista de ese nuevo aeropuerto se le había entregado a una empresa periodística. ¿Qué saben los dueños de medios de comunicación de construir una pista para un aeropuerto? Pues así estaba todo. Entonces, están enojadísimos, no se les va a quitar; pues ofrezco disculpa por las molestias que causa nuestro proceder, pero no vamos a cambiar.

Entonces, todo lo que hacemos. Ahora lo de carga. ¿Y por qué les preocupa que se vaya la carga al ‘Felipe Ángeles’, si esto va a permitir que se liberen espacios para el aeropuerto de la ciudad? ¿Qué les preocupa, si van a haber recintos fiscales, si tienen el ferrocarril, tienen muchísimo más espacios? ¿O están pensando que es como antes?, porque antes hasta por ese aeropuerto metían drogas y dinero; pues ahora lo tiene la Secretaría de Marina precisamente para poner control. Pero todo así.

Y dicen: ‘Sí aceptamos, pero queremos un año’. Creen que me estoy chupando el dedo. ¿Para qué un año? ¿No tienes la nota? Quieren ir pateando el bote, dicen: ‘Ya se va a ir y ya nos quedamos’.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que a partir de que llegue el primer avión de carga de esta empresa, que se portó muy bien, muy bien, porque se los planteé hace mucho tiempo y ahora me mandaron una nota de que ya va a bajar el primer avión y que, como yo me había comprometido a que iba yo a estar ahí, que quieren que yo esté y voy a ir a recibirlos.

Y a partir del primer avión parece que van a tener uno diario o dos de carga, de esa empresa, o sea, que ya se muda completamente al ‘Felipe Ángeles’.

INTERVENCIÓN: (Inaudible) para conocer toda la infraestructura que dicen, por ejemplo, IATA que no existe todavía.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, ustedes. Le vamos a pedir al encargado del aeropuerto, al general Pastor, que les invite. Y hagan también un recorrido, se los recomiendo, nocturno, aparte de ir en la mañana, para que vean lo que es una gran obra.

‘Te adelanto un poco las buenas noticias. La última vez que el señor presidente nos hizo el favor de recibirnos nos comprometimos como DHL a comenzar un vuelo regular al aeropuerto de Santa Lucía —‘Felipe Ángeles’— esto es una realidad, en las próximas semanas estará llegando, estamos programados para finales de febrero, principios de marzo, seremos los primeros en operar en el AIFA.

‘En aquella ocasión nos indicó el señor presidente que nos acompañaría a recibir el vuelo inaugural, por lo que queremos tomarle la palabra y anunciar la llegada de DHL a Santa Lucía. Consideramos que son magníficas noticias.

Quién sabe quién manda, pero…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Manuel Montes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Manuel Montes, bueno.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: El director general.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El director general, Manuel Montes Bertín.

Entonces sí voy a ir. Entonces para entonces va el decreto ya con un tiempo pues razonable, pero no un año ¿no?

INTERVENCIÓN: Los 90 días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, 90 días, 90 días.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: A ver, espérate, ahorita.

PREGUNTA: Buenos días, presidente.

Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14.

Preguntarle, presidente retomando el tema del juicio de Genaro García Luna, en estos primeros testimonios primer testimonio se habla que tanto el expresidente Vicente Fox como el expresidente Felipe Calderón no sabían o no quisieron saber de los sobornos que presuntamente recibió Genaro García Luna.

Presidente usted lleva ya cuatro años como jefe del Ejecutivo. Preguntarle: ¿considera creíble que estos dos presidentes no estuvieran enterados de las actividades de Genaro García Luna, de los sobornos que presuntamente recibió? ¿Será que parte de este dinero también iba a la actividad política en aquel entonces?

Recordemos que García Luna primero en la AFI con Vicente Fox, que la AFI se encargaba de los aeropuertos, por cierto y en estos testimonios se habla de que llegaba gente del crimen organizado a tener actividades en los aeropuertos. Y luego con Felipe Calderón en la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Podría considerar que es creíble que no estuvieran enterados? ¿Cree que parte del dinero pudiera acabar también, del dinero de estos presuntos sobornos, pudo haber acabado en la actividad política?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo sigo sosteniendo mis tres hipótesis:

Una, que no es culpable García Luna, que no se le va a probar nada y que lo tienen que liberar, aunque sería un fiasco, sobre todo quedarían muy mal las agencias y el gobierno de Estados Unidos; pero sí es inocente, aunque queden más las agencias y el gobierno de Estados Unidos, porque por encima de todo está la justicia. Esa es una hipótesis.

La segunda es que sí está involucrado y actuó por su cuenta, o sea, engañó a autoridades de Estados Unidos y engañó a Felipe Calderón y a Fox, a Fox y a Felipe Calderón.

INTERLOCUTOR: ¿Es creíble que eso pasara, es posible?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que hay condiciones especiales que se tiene que tomar en consideración, tiene que ver, aunque parezca obsesivo de mi parte, con el pensamiento conservador del político, del gobernante. Si a un gobernante le gusta el autoritarismo, la mano dura, se fascina y se obnubila frente a un torturador, ejecutor, un desalmado y se vuelve su ídolo. Si, por ejemplo, le gusta que lo alaben y en este caso el servidor público es lambiscón o ‘sí, señor; sí, señor’ y todo eso porque se meten hasta adentro y hacen, ahí van, van, van avanzando.

Luego, la formación de García Luna, viene del Cisen. Es una época de formación de gente. Él mismo dice: ‘Yo sólo sé de cuestiones técnicas’, él mismo lo plantea así. Entonces, se meten y van adquiriendo poder y el poder es una tentación, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos; y el poder corrompe y el poder absoluto, si no hay principios, corrompe absolutamente. Si lo único que sostiene a un buen servidor público son los principios, eso es lo que ancla; si no, hay quienes se suben a un ladrillo y se marean, ni siquiera con cargos relevantes, cualquier. Entonces, sólo con principios. Entonces, esta gente, ¿qué ideales?, ¿qué principios?, nada, el poder.

Entonces, sí hay esa posibilidad de que no supieran o que supieran o no le dieran importancia; sospecharan, pero no le dieran importancia.

Y lo otro es que si, si, si, esa es la tercera hipótesis, de que actuaba así porque tenía, cuando menos la licencia del presidente o de los presidentes.

INTERLOCUTOR: En el caso de que sí supieran, pero no le dieran importancia, ¿estarían cayendo en complicidad por omisión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Eso ya sería una cosa del fiscal y del juicio.

Lo que sí nosotros vamos a procurar es recoger el dinero. Es más, hay un juicio, 700 millones de dólares, en Florida y sus abogados plantearon que no tenía México por qué ir a litigar a allá, o nosotros y un juzgado en Florida nos dio la razón, es decir, que sí podemos y se está trabajando en eso, 700 millones de dólares y otros posibles activos. Entonces, se va a seguir, eso nos corresponde a nosotros.

INTERLOCUTOR: ¿El gobierno de Estados Unidos le ha pedido información al gobierno mexicano de esto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo creo que sí, pero eso a la fiscalía, eso es otro asunto, esto más que nada tiene que ver con Relaciones Exteriores, este juicio al que hago yo mención.

INTERLOCUTOR: Bien, presidente.

En un segundo tema, en días recientes el editor y jefe de WikiLeaks declaró que se reunió con usted días previos a la Cumbre de Líderes de América del Norte y que ahí nuevamente mostró su solidaridad con Julian Assange, quien está preso en Londres.

Ahí hablaron de que durante la reunión con el presidente Biden hablarían del tema, incluso en días pasados declaró para un periódico nacional que, de hecho, habló del tema con el presidente Biden.

Si podría confirmarnos si sí habló con el presidente Joe Biden del tema de Julian Assange y, de ser así, ¿qué fue lo que hablaron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, sí hablamos, pero no puedo hablar porque me importa mucho, mucho, mucho, que logremos la libertad de Assange.

INTERLOCUTOR: ¿Su postura fue la misma?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: La misma, pero debemos de respetar la decisión del gobierno de Estados Unidos y ese es mi compromiso.

INTERLOCUTOR: ¿Y esa conversación fue entre amigos con el presidente Biden?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo que yo ya he expresado en otras ocasiones, de que no se puede golpear a la libertad de expresión, o sea, que sería el mantener más tiempo en la cárcel a Assange, pues continuara agraviando el derecho que tenemos de manifestarnos libremente.

Y que además Assange no es un espía, sino un periodista y lo que hizo fue a dar a conocer información, igual que la información que dio a conocer al New York Times y otros medios, ¿y por qué a esos medios no se les juzga?, ¿por qué es a Assange?

Y que la estatua de La Libertad no puede convertirse en un símbolo vacío. Lo más importante es la libertad, estemos o no estemos de acuerdo.

Pero también el presidente Biden, que es una muy buena persona y un buen gobernante, merece que tenga pues toda la confianza de nosotros en este caso y en otros y también todas las autoridades de Estados Unidos, los legisladores, porque son derechos humanos. Assange está enfermo. Es la libertad.

Entonces, yo creo que a todos nos conviene que se mande un mensaje de la importancia de respetar y de poner, por encima de todo, la libertad del ser humano.

Entonces, vamos a esperar a ver qué sucede.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Stephanie Palacios, de la agencia internacional Sputnik.

Retomando el tema de mi compañera con el caso de María Elena Ríos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, había enviado una recomendación para que la Fiscalía General de la República atrajera este caso sobre María Elena, además de que qué día también podría recibir el gobernador del estado de Oaxaca, Jara, para la víctima, si se ha reunido con ella.

Hubo una controversia el fin de semana, puesto que cuando este juez dio esta medida de que este presunto agresor pasara su sentencia en su casa, pues salió el gobernador inmediatamente a mandar un mensaje, pero ella contestó de que durante toda esta semana que hubo de juicio no le contestaron las llamadas, ni el gobernador ni el secretario de gobierno del estado. Entonces hubo una controversia ahí entre María Elena y entre las autoridades del gobierno.

Además de que el hijo de este presunto agresor ha estado en… No lo han encontrado. ¿Qué hay sobre esta persona que está prófuga?, porque son tres años que esta persona no han dado ni siquiera algún informe del hijo del presunto agresor que participó en la agresión de María Elena, que se decía que hasta estaba en la Ciudad de México.

Entones, saber qué es lo que…

También el mecanismo de protección ligado a la Secretaría de Gobernación, si hay algunas medidas para la familia de María Elena y sobre todo para María Elena sobre estas medidas.

Y también porque el titular del Tribunal Superior de Oaxaca, pues cerró las cuentas en sus redes sociales a raíz de esta medida que hizo este juez Teodoro Pacheco.

¿Y qué es lo que se va a hacer? Eso es, retomando con el tema de mi compañera, puesto que sí hubo una fuerte crítica. Además de que el gobernador del estado dijo en su video que subió en redes sociales que el estado de Oaxaca era un estado en el que había un alto índice de feminicidios y que también había sido responsable el gobierno anterior; en este caso recordemos que estaba el exgobernador Alejandro Murat, quien ahora quiere contender para una candidatura en el 2024.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mire, pasado mañana va a informar sobre los delitos que se están investigando y las sentencias, la sección esta de Cero Impunidad y le voy a pedir a Rosa Icela que venga a hablar sobre este tema y otros, pero ya estamos avanzando.

Lo demás, me abstengo, lo que nos importa es que haya justicia y ya hemos quedado de que, con todo respeto, jueces que actúen con actitudes sospechosas de corrupción y de influyentismo, cuando menos vamos a solicitar que sean investigados.

INTERLOCUTORA: ¿Solicitará alguna revisión de este juez?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: En todos los casos. Ya hay una instrucción de que cuando tengamos información de un juez… Por ejemplo, esto que pasó.

Que, por cierto, ya volvieron a detener al señor de Tula. ¿Se acuerdan que aquí estuvo el secretario de la Defensa, detuvieron a un señor que en su terreno había huachicol, había tomas clandestinas y un juez, creo que una jueza, decidió dejarlo libre porque sí se encontró la toma clandestina en su terreno, pero no se demostró si él sabía que existían las tomas clandestinas, entonces por eso lo dejó en libertad?

Pues resulta que lo deja en libertad y hace dos días lo vuelven a detener en otro terreno de su propiedad y ahí sí ya, pues ¿qué va a hacer la juez? Es mucha coincidencia, ¿no?, que sólo en sus terrenos hay tomas clandestinas.

Entonces, esos casos a la judicatura y a la fiscalía.

INTERLOCUTORA: También se puede hacer un llamado a la Suprema Corte de Justicia, puesto que también la víctima ha pedido que voltee a ver, la nueva presidenta de la Suprema Corte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero son independientes, son autónomos los del Poder Judicial y ellos pueden decidir; sin embargo, nosotros también tenemos que procurar que haya justicia y que no haya corrupción y la autoridad competente es la que va resolver.

Pero antes todo esto se ocultaba, no se sabía qué hacían los jueces y se daba libertad y no pasaba nada. Era una norma que los fines de semana soltaban gente, prácticas de ese tipo o el juez titular pedía vacaciones y quien quedaba, vámonos, a dejar en libertad a presuntos delincuentes, eso era la constante.

Entonces, estamos pendientes de todo esto y respetando la autonomía del Poder Judicial vamos a denunciar casos que tienen que ver con la justicia, como este asunto.

INTERLOCUTORA: Ahora sí el primer tema, en el tema de la Celac, de la cumbre que se está el canciller mexicano Marcelo Ebrard y hablaba sobre proyectos como el Plan de Autosuficiencia Sanitaria. Lo acompaña el titular de la Cofepris. En este sentido, ¿qué es lo que se está tratando con este tema de la autosuficiencia sanitaria?

Y en ese mismo tema, ¿en qué etapa se encuentra el proyecto conjunto con el Fondo Ruso de Inversión sobre el envasado en México de la vacuna Sputnik?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, acerca de esto último no hay ningún acuerdo. Hubo al principio, les agradecimos y les vamos a seguir agradeciendo porque nos ayudaron mandándonos esta vacuna, pero ya posteriormente se concluyó ese acuerdo.

INTERLOCUTORA: Que, aunque esta declaración es tomada de una entrevista con el embajador ruso en México, Víctor Koronelli, con una entrevista para Sputnik, por eso le preguntaba en qué etapa se encontraba, porque él comenta que si hay una etapa final.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no corresponde a nosotros. O sea, si ellos quieren venir e instalar un laboratorio para la producción de vacunas, no hay ningún problema, creo que eso fue lo que se acordó, pero no ha tenido desarrollo, no ha evolucionado, ese es el informe que tengo.

¿Y lo otro que me preguntaste?

INTERLOCUTORA: Es lo de la autosuficiencia sanitaria que maneja con Cofepris.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí. Como Cofepris se encarga de hacer estudios sobre la calidad de medicamentos y de equipos, de alimentos también, de productos, lo que se está buscando es un acuerdo para que, si una agenda como Cofepris ya tiene un estudio sobre un medicamento, sobre alimentos y no ponen en riesgo la vida, no afectan a las personas, no dañan, si ya lo autorizó Perú, ya lo autorizó Argentina, ya puede entrar a México sin problema. Igual, si ya Cofepris en México hizo el estudio, ya se puede aceptar.

Este convenio lo tenemos con Estados Unidos, la agencia que regula lo sanitario en Estados Unidos acepta resultados de Cofepris y nosotros aceptamos resultados de ellos.

INTERLOCUTORA: Entonces, es una propuesta, todavía no se sabe si realmente este…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, ya se ha avanzado bastante, porque ya desde la anterior reunión de la Cepal, perdón, de la Celac se acordó eso, entonces ya van a firmar acuerdos ya concretos.

INTERLOCUTORA: ¿Hay algunas naciones que ya estén adentro de este plan?, puesto que ahorita ya están con esto de la moneda, que es Brasil y Argentina, que podría denominarse Sur y que están tratando de contrarrestar, justamente, el dólar, puesto que para evitar este tipo de sanciones y tener un flujo comercial. Entonces, con lo que comenta sobre este tema de proyecto sanitario…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya se está avanzando, pero es una práctica que tenemos con Estados Unidos y con todos los países, en general.

Y acerca de la moneda yo quiero aclarar algo: no estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil, creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema, el que exista una moneda entre Brasil y Argentina, no, no hay nada.

INTERLOCUTORA: ¿Le preguntará al canciller Marcelo Ebrard?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero lo que me preocupa no es que exista o no exista, esa es una cuestión; de que sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y de Argentina o para buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar.

O sea, se habla, por ejemplo, de una moneda de China, Rusia, países árabes, se habla de eso. Entonces, ahora que escucho lo que estás diciendo, que puede ser cierto, sí pienso que hay que recabar más información. A lo mejor fue un proyecto, un planteamiento para el mediano, para el largo plazo.

INTERLOCUTORA: ¿Y en caso de que si fuera real, que sí estén pensando en tener un proyecto como una moneda común?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso, nosotros por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar.

INTERLOCUTORA: Y, finalmente, se nominaron a los premios Óscar a estos mexicanos, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y otro también cineasta mexicano. Pero, ¿cuál es su opinión sobre esta controversia que hubo de estos mexicanos sobre que no había apoyo para el cine mexicano?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, son muy buenos ellos, son muy buenos.

INTERLOCUTORA: Además, porque Daniel Giménez Cacho estuvo presente justo en este Salón Tesorería.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

INTERLOCUTOR: Daniel Giménez Cacho estuvo justo en este Salón Tesorería, en estas actividades de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, son muy buenos, muy buenos.

Y también quisieran que nos peleáramos, pero no. Yo en cuanto a cine, que no conozco mucho, mis ídolos son Mandoki, por ejemplo, como cineastal y tengo dos ídolos actores, y, bueno, también mujeres, pero Damián Alcázar, ese es mi ídolo. Ojalá no lo vaya yo a perjudicar. Pero actorazo, un gran actor, además sensible, verdaderamente defensor de causas justas. Porque ahora hay algunos que actúan como defensores de derechos humanos, del medio ambiente, de los niños de la calle, pero es pura faramalla, pura demagogia, pura simulación. Pero este no, este es auténtico.

Y luego, Bichir, toda esa familia. Son también muy, muy, muy respetados por nosotros, porque son buenos actores y también gente que lucha por la justicia.

Hace unos días vino Armando Bartra y acababa yo de estar con Paco Ignacio Taibo. Y me dice Paco Ignacio en la plática: ‘El mejor intelectual mexicano es Armando Bartra’. Le digo: Sí, aunque tú eres un gran escritor.

Y se lo dije a Armando y le digo: Pero además lo importante no es que seas un buen intelectual, sino que trabajas en comunidades, que trabajas a favor de los campesinos, estás defendiendo causas. Y bueno, ahí no aceptó, me dijo que todo el asunto era que eran muy amigos Paco y él y sí se echaban flores.

INTERLOCUTORA: En el caso de estas dos películas, las dos principales, que es Bardo y Pinocho, ¿ha visto alguna de estas dos películas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no he podido, pero sí voy a procurar verlas.

INTERLOCUTORA: Es todo, presidente. Muchas gracias.

PREGUNTA: Gracias, señor presidente.

Demian Duarte, de Sonora Power. Buenos días para usted y para los colegas.

Señor presidente, la economía mexicana está de moda, por lo visto. Nuestra moneda se sigue fortaleciendo a pesar de que hay quienes ya se hacían ilusiones de que volviéramos arriba de los 19 pesos por dólar. Y por ejemplo, el informe que se tiene de que los bancos tuvieron utilidades extraordinarias hasta el cierre del mes de noviembre por 212 mil millones de pesos, es decir, poco más de 12 mil millones de dólares, pues es bastante ilustrativo.

Estamos, yo que vivo en la región fronteriza, estamos nosotros observando el efecto de este fenómeno llamado el nearshoring, ¿no?, que es la relocalización de inversiones.

Sin embargo, tenemos la percepción, señor presidente, que estamos siendo víctimas de alguna manera de nuestro éxito; es decir, las empresas que están produciendo actualmente en Asia, sobre todo lo que tiene que ver con microchips y semiconductores, tienen prisa por instalarse en la región norte de México.

Lamentablemente, por el poco trabajo que se hizo anteriormente en mi estado, por ejemplo, no hay espacios suficientes para albergar todas estas empresas que se quieren instalar. En Sonora no existe disponible prácticamente un solo metro cuadrado de instalaciones industriales. De hecho, tenemos un problema adicional: no tenemos personal suficiente por lo menos capacitado para participar en estos procesos de alta tecnología.

Se sabe, por los avances que hay del plan en Sonora, que ya hay acuerdos con la Universidad de Arizona y el Conacyt para capacitar al personal.

La pregunta, señor presidente, porque el gobernador Durazo lo ha planteado que es necesarios construir seis parques industriales de alta tecnología en Sonora, seguramente también en el resto de los estados fronterizos, es si su gobierno se está planteando la necesidad y la perspectiva de acelerar el proceso de construcción de este tipo de espacios industriales.

Para el caso de Sonora no tenemos parques industriales, los pocos que se plantearon en el gobierno anterior lo dejaron prácticamente en obra negra, hicieron alguna calle por ahí, pero no construyeron las naves ni nada por el estilo. Entonces sí existe esta urgencia de dar el espacio adecuado para que estas inversiones lleguen.

Guaymas está lleno, Nogales está lleno a más no poder, Agua Prieta está lleno, Hermosillo, que es otro centro industrial, está lleno también. Y, bueno, prácticamente es urgente que se tome una decisión al respecto. El gobernador ha dicho que se necesitan hacer algunas inversiones, se habla de 600 millones de pesos por parques, estoy hablando de seis parques. Entonces sí la verdad es que es un asunto muy urgente, señor presidente.

Tengo otra pregunta para usted.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, tienes razón, tienes razón, está llegando mucha inversión y hacen falta instalaciones, hacen falta parques industriales.

Y en el caso de Sonora se tiene la proyección de estos seis parques: dos en el sur, uno en el centro y dos en el norte de Sonora. Ahora que vamos a visitar Sonora se va a tratar este asunto.

Y también se está demandando, además de la mano de obra calificada, a técnicos; afortunadamente sí los hay en nuestro país, pero se van a tener que formar muchos técnicos para todo el manejo tecnológico para el desarrollo futuro que se está contemplando en Sonora y en todo el país.

Tenemos que buscar también ordenar toda la llegada de inversión y de nuevas empresas pensando en recursos naturales, sobre todo pensando en el agua, que se pueda llevar más desarrollo al sureste, que también las plantas que se instalen demanden de técnicos de mayor nivel profesional que obtengan mejores salarios, que eso es muy importante, ya no tanto maquila, o sea, de la que se fue desarrollando en el país, sino tecnología de más nivel en las plantas, más especialistas, sobre eso tenemos que ir también trabajando. Por eso lo de Sonora tiene mucho futuro y estamos tratando integralmente todo.

Y sí, ya me habían dicho, no sólo en Sonora, sino quienes se dedican a parques industriales, ya nos están diciendo que no tienen espacios porque es bastante la demanda. Entonces, estamos viendo eso.

Ahora vamos a licitar 10 parques industriales en el istmo, lo vamos a hacer lo más pronto posible porque nos interesa mucho. Pero en las bases pues queremos también plantear lo que necesitamos, qué tipo de empresas son las que más necesitamos que se instalen en nuestro país. Entonces, sí estamos viendo eso.

INTERLOCUTOR: Su próxima visita a Sonora, señor presidente, va a estar usted en Puerto Peñasco, ese es un asunto muy importante el tema del parque solar; sin embargo, derivado de las últimas conversaciones que se han tenido en esta comisión que se llama Arizona-México, Sonora-Arizona, se ha hablado persistentemente de la posibilidad de construir una planta desaladora de agua de mar, incluso hay un proyecto ya que habla de cinco mil millones de dólares en inversión justamente para que incluso esta agua desalada sí atienda las necesidades que tenemos en Hermosillo, que se tienen en Caborca, que se tiene en Puerto Peñasco, actualmente en Nogales. Pero el fin último de esta megaplanta desaladora que se construiría con tecnología desarrollada en Israel, es abastecer a las ciudades del sur de Arizona, particularmente a Tucson y muy eventualmente a Phoenix.

Mi pregunta, señor presidente, es si usted ya conoce este proyecto, si está de acuerdo con su eventual realización.

Y, bueno, en esta lógica también de lo que es el desarrollo de infraestructura, ya que estoy puesto ahí en el caso de Sonora, mire, acabo de estar Álamos, la ciudad colonial que tenemos en el sur del estado, con motivo del Festival ‘Alfonso Ortiz Tirado’, me tocó estar ahí en el acto de inauguración y me llamó la atención profundamente esta relación que hay entre el sur de Sonora y el sur de Chihuahua, hay una fuerte interacción entre ambos estados, en lo que tiene que ver con la cuestión ganadera, la cuestión minera, la cuestión maderera, la cuestión agrícola y hay comunicación muy fuerte, nada más que no existe una carretera que una Álamos, por ejemplo, con Chinipas en el sur de Chihuahua. A pesar de que son muy cercanos, recorrer esa sierra pues toma alrededor de 12 horas para comunicar a una comunidad con la otra.

Evidentemente se sabe que no hay tiempo, ¿verdad?, ya en su administración para hacer un proyecto de esta envergadura; sin embargo, los habitantes de la zona hablan de la necesidad de que se diseñe, es decir, que se haga el proyecto ejecutivo para que eventualmente quien le pueda suceder pueda construir este proyecto. No sé si habría pues la posibilidad de hacerlo.

Y en el caso de la desaladora, megadesaladora, como le llamo yo, pues si esté de acuerdo con esta visión de impulsar el aprovechamiento del recurso del agua de mar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vemos el proyecto, si no hay oposición, se tiene que hacer una consulta, me refiero a que afecte el medio ambiente, si no existe esa posibilidad no hay problema, nosotros estamos autorizando todo.

Acabamos de transferir, o en esta semana está por transferirse, alrededor de 300 millones para repavimentar la carretera de Hermosillo al Puerto Libertad, que fue un compromiso que hicimos. Va a hacer la obra el gobierno del estado, le vamos a transferir nosotros los fondos a Alfonso Durazo y es la zona que va a tener más desarrollo industrial, o sea, Libertad y Peñasco, esa zona.

Y lo de Chínipas y Álamos, ¿por qué no pones el plano? Aparentemente está cerca, pero está la sierra. Yo me he quedado a dormir en Chínipas, bueno y también en Álamos, pero en Chínipas sólo se puede salir hacia Chihuahua, por ahí pasa el tren relativamente cerca.

Entonces, sí hay que ver el proyecto, sería importante. Esa zona históricamente estaba integrada, ha estado integrada por las minas, fundamentalmente.

A ver, esto es Álamos, esta fue capital de Sonora y Chínipas está acá arriba, esto es Chihuahua. Sí, es una sierra completamente.

Aquí viene el tren, sí, ¿verdad? Es este. No, es la divisoria, es más acá el tren, que baja hasta la costa. Ah, no, aquí, aquí está El Fuerte. Esto es Sinaloa, aquí baja el tren aquí, pasa por aquí.

Aquí está Choix, aquí viene, aquí viene, aquí está Divisadero y las barrancas.

Aquí Urique, aquí fue donde asesinaron a los sacerdotes.

Y por aquí también está Morelos, aquí por Choix. No aparece, pero… Ah, ese es Morelos, aquí está Morelos, este es uno de los municipios más apartados.

Y esta Batopilas, creo que es este. Aquí nació, creo que Gómez Morin, era también minero, Batopilas.

Entonces, sí, aquí hay un gran potencial, nosotros estamos haciendo caminos en toda esta región, con el apoyo de los presidentes municipales, se les están dando los recursos.

También ahora vamos a evaluar que vamos a Sonora, vamos a evaluar los caminos de Sonora y de Chihuahua. Y tengo pendiente un viaje a esta zona, hasta Morelos, por acá.

Este es el municipio más distante de Chihuahua, de los 63, 64 municipios que tiene Chihuahua, porque Sinaloa tiene 18, Sonora 80.

INTERLOCUTOR: Setenta y todos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Setenta y dos, pues es toda esa región.

INTERLOCUTOR: Hay un enorme potencial ahí, señor presidente y la verdad es que es una región muy incomunicada.

Señor presidente, por último, antes de que iniciara toda esta situación de la pandemia aquí en el Salón Tesorería le planteé yo un asunto histórico, de mucha importancia para mi tierra, para Sonora: la figura histórica del expresidente Adolfo de la Huerta.

Este año en Sonora, de hecho, es el año oficial de Adolfo de la Huerta, el dos veces gobernador, expresidente de la República por seis meses y quien además encabezó en su momento un gobierno humanista. De hecho, él fue el que creó la figura del reparto de utilidades en este país y quien logró al final de cuentas la pacificación de todo el proceso relacionado con la Revolución mexicana. Ya lo que ocurrió después, incluso en Tabasco, en Villahermosa, bueno, son otras discusiones.

Sin embargo, usted había comprometido antes de la pandemia justamente que se retomaría la figura, que incluso se estudiaría la posibilidad de ubicar sus restos en la Rotonda de los Hombres Ilustres, algunas situaciones por ahí que se dejaron en el tintero y que no materializaron.

Para nosotros, los sonorenses, la figura de Adolfo de la Huerta es muy importante. Usted sabe, son escasos en el pasado los presidentes que encabezaron gobiernos honestos, orientados a las necesidades de la gente. En este caso se tienen referentes históricos de que sí en un escaso periodo de seis meses encabezó un gobierno que tuvo muchos resultados muy interesantes.

Preguntarle, pedirle, bueno, si es posible que se avance en este proyecto de, válgame, pues, darle el lugar que le corresponde en la historia al expresidente De la Huerta.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo vemos con Alfonso Durazo.

Yo también le tengo mucho reconocimiento a Adolfo de la Huerta porque él logró sobre todo el acuerdo con Villa, él fue el que entregó a Villa la hacienda de Canutillo para que Villa se apartara, dejara la vía armada. Él pactó, llegó a ese acuerdo, se reunieron en Monclova, Coahuila.

Y después se tuvo que ir al exilio; luego regresó. El general Cárdenas le tenía mucho aprecio. Y él, De la Huerta, es de los pocos presidentes, sonorenses además, incluyendo a los sonorenses, que le tenía respeto a los pueblos yaquis, él incluso se habla que era de origen yaqui, o sea, creo que su mamá o su abuela. Y un hombre bueno, honesto, o sea, no corrupto.

Aquí estuvieron sus familiares, aquí en Palacio, los invité y estuvimos hablando de eso. Y nos tomamos fotos con el retrato que hay del presidente De la Huerta.

Y sí lo vemos con Alfonso, porque sí es importante.

Dices: ‘seis meses’. No tiene que ver mucho el tiempo, Villa fue gobernador de Chihuahua seis meses; el general, mi ídolo, para mí el revolucionario más íntegro, el general Múgica, fue como ocho, 10 meses, gobernador en Tabasco, e hicieron cosas importantísimas, tanto Villa como el general Francisco J. Múgica, en muy poco tiempo.

Y cuando informa, después de haber entregado obras, el general Múgica dice en su escrito que estaba vacía la tesorería, había recibido deudas y que la dejaba limpia y con algunas obras y que si se preguntaba por qué y él contestaba: ‘Por el simple o sencillo, el simple manejo o la sencilla administración honesta del presupuesto’, nada más eso.

Lo de Villa fue más fuerte, pero también mucho muy interesante, porque él se metió directo con Terrazas y expropió los latifundios, entonces dejó en garantía esas tierras y creó el Banco de Chihuahua y tuvieron recursos y apoyó al pueblo, apoyó a la gente con este banco. Katz trabaja muy bien sobre eso. Pero es el caso de De la Huerta, o sea muy poco tiempo, pero muy importante.

De ahí se agarran algunos para decir que Siete Leguas no era caballo, sino yegua, porque, no tengo el dato, pero se dice que Villa le regaló la yegua Siete Leguas a De la Huerta, que no es tan creíble porque Siete Leguas se hizo famoso en las batallas y este encuentro fue después del 20, después de que asesinan a Carranza, que entra De la Huerta a la Presidencia; entonces, ni modo que durara tanto un caballo, una yegua. O a lo mejor la usaba Villa ya en los últimos tiempos, a partir de que vino por acá del 14, del 15, de la batalla en Guanajuato, cuando pierde el brazo Obregón.

Pero, en fin, hay todo eso. Entonces, ese es De la Huerta.

Ya vámonos a desayunar.

PREGUNTA: Lo de Cancún, presidente, los taxistas (inaudible) el conflicto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues que Mara Lezama va a atender ese tema, lo está atendiendo seguramente.

PREGUNTA: Sobre la impunidad, que han sido asesinados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Sobre?

INTERVENCIÓN: La impunidad, de violencia, que han sido asesinados. Hoy se cumplen ocho años de que encontraron el cuerpo de Moisés Sánchez, periodista, mi padre, el cuál hoy hace ocho años hicimos una edición especial justamente por la impunidad que hay en el caso.

Hace dos meses más o menos vino un periodista precisamente a preguntarle sobre la impunidad y usted contestaba de que ya no hay impunidad, pero varios familiares de periodistas que han sido asesinados, entre ellos, de Milo Vela, de Víctor Báez, de Gregorio Martínez, de todos ellos, pues nos hemos tenido que reunir, formar lo que es la Red en Memoria y Lucha de Periodistas que han sido asesinados, porque no vemos que haya una respuesta del gobierno tanto estatal como federal, ya que algunos de los casos están en la fiscalía local o en la fiscalía federal, como en el caso de mi padre que está en las dos. Y van ocho años, van 10 años, 11 años y no vemos que haya una respuesta o una intención de que haya justicia.

Entonces, debido a eso yo quisiera entregarle. Aquí varios familiares de periodistas han plasmado su sentir. Todos coincidimos prácticamente de que en México no vamos a encontrar la justicia.

Escuchábamos a usted hace rato que decía que ya no hay impunidad. Bueno, entonces, los casos de nosotros, ¿qué son?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERVENCIÓN: Es cierto que fueron administraciones anteriores, pero a nosotros no nos importa si está gobernando el rojo, el azul, el color que sea, nosotros hemos levantado la voz en cada administración. Han pasado ya tres gobernadores, en el caso de Veracruz, de diferente partido todos y en este caso en la Presidencia dos con usted y sí nos gustaría saber cuánto tiempo hay que esperar los familiares de periodistas que han sido asesinados para que se haga justicia.

Y también quisiera hacerle otra pregunta, si quisiera usted o puede reunirse con nosotros para que escuche de viva voz lo que hemos pasado, lo que han pasado todas las familias, porque creemos que a lo mejor no le han dado a usted exactamente el sentimiento de nosotros.

O sea, nosotros no buscamos ni estamos en contra de su gobierno; al contrario, lo que queremos es que le vaya bien al país, pero para eso tiene que haber justicia.

Entonces, las dos preguntas serían: ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar los familiares de periodistas asesinados, de Juan Mendoza, de Gabriel Huge, de Guillermo Luna, para que se haga justicia?

Y la segunda es si usted puede o está en la disposición de reunirse con nosotros para escucharnos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Mira, la justicia tiene que darse aquí, no va a haber justicia en otras partes, tenemos nosotros que garantizar que haya justicia.

INTERLOCUTOR: ¿Y va a haber?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí y va a haber justicia siempre. Y la justicia puede tardar, pero llega cuando hay voluntad.

Y cuando yo hablo de que no hay impunidad es porque no permitimos la impunidad de nadie, pero corresponde a, en este caso, la fiscalía. Y nosotros también ayudamos y lo vamos a seguir haciendo.

Y reúnanse con Rosa Icela Rodríguez, yo le voy a pedir. Es más, ven el jueves, que va a haber la información sobre el combate precisamente a la impunidad y ella va a hablar sobre estos casos, lo que tú estás planteando.

Muy bien. Bueno, nos vemos.

+++++

Seguir leyendo

Otras conferencias de AMLO

Más noticias