Martí Batres se lanzó contra García Luna, el “súper policía” de Fox y Calderón

En medio del revuelo que ha causado el juicio contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en Estados Unidos (EEUU), Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, no dudó en recordar que el ex funcionario tuvo importantes cargos en los sexenios en que el PAN estuvo en la presidencia.

Batres calificó a García Luna como el “súper policía” de los gobiernos de Vicente Fox (2000-2006) y el de Felipe Calderón (2006-2012), los cuales criticó por la estrategia de seguridad que se siguió en aquella época.

La administración de Fox la recordó por el alza en el índice de secuestros mientras que el de Calderón lo rememoró como el sexenio de la guerra contra el narcotráfico, que ha sido criticada por muchos por la ola de violencia que azotó a México en ese periodo.

Batres criticó los gobiernos de Fox y Calderón, durante los cuales García Luna tuvo importantes cargos (AP Foto/Marco Ugarte, Archivo)

“Es muy importante Genaro García Luna fue el súper policía de dos sexenios. Primero con Vicente Fox que fue la época en que vino ese repunte de los secuestros y después con Felipe Calderón que el fue el de la guerra contra el narco y toda esa herencia sangrienta que dejó al país, por eso lo que se vea en el juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos es de gran relevancia para México”, dijo.

En particular, Batres indicó que el proceso judicial que García Luna enfrenta en el país vecino es relevante debido a “las revelaciones sobre su involucramiento con el narcotráfico, los sobornos, la comisión de diversos delitos”.

De manera similar se expresó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien señaló como “muy vergonzoso” el que una figura de alto nivel del sexenio de Calderón esté acusado por presuntamente haber estado coludido con el crimen organizado.

En relación al juicio, el mandatario nacional aseguró que hasta el cuarto día no se han presentado pruebas fehacientes en contra de García Luna. En contraparte afirmó que se ha tratado de “una tragicomedia” y “un drama judicial”.

López Obrador hizo estas declaraciones pese a que ya hubo declaraciones por parte de un primer testigo: Sergio Villarreal, alias El Grande, quien reveló los sobornos que García Luna habría recibido del narco, así como nombres de presuntos cómplices e información respecto a Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie.

Las acusaciones en contra de García Luna

Genaro García Luna se desempeñó como titular de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) y como secretario de Seguridad Pública, en los sexenios de Fox y Calderón respectivamente. Sin embargo, su trayectoria en la política quedó empañada por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, del cual habría recibido sobornos para facilitar el tráfico de drogas a EEUU.

García Luna enfrenta un juicio por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa (REUTERS/Jane Rosenberg)

El ex funcionario público enfrenta tres cargos por conspiración para introducir cocaína, uno por pertenencia continua a una organización criminal (el Cártel de Sinaloa) y otro más por emitir declaraciones falsas.

Las autoridades estadunidenses han asegurado que García Luna desde 2001, época en que Fox estaba en la presidencia de México y él estaba al frente de la AFI, fue identificado como presunta pieza clave en las actividades ilícitas del Cártel de Sinaloa.

García Luna no habría interferido en el trasiego de droga y, por el contrario, la habría facilitado al de alertarlos sobre operaciones policiales, detener a miembros de cárteles rivales y colocar a funcionarios corruptos en puestos clave.

