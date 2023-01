Cuánto recibía Genaro García Luna en sobornos del narco al mes, según “El Grande”

"El Grande" dijo que estuvo presente cuando García Luna y Cárdenas Palomino recibieron grandes pagos de dinero (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

El juicio en contra de Genaro García Luna en Brooklyn, EEUU tuvo como primer testigo a Sergio Villarreal, alias El Grande, quien dijo que estuvo presente cuando Artuto Beltrán Leyva, alias El Barbas le dio sobornos millonarios al ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

Sergio Villarreal detalló que García Luna recibió una motocicleta Harley Davidson de edición especial por parte de El Barbas pero que normalmente los sobornos se entregaban de manera mensual y con dinero efectivo.

Según las declaraciones de El Grande, Arturo Beltrán Leyva tuvo reuniones mensuales con García Luna entre los años 2004 a 2006, además indicó que los sobornos crecieron conforme el grupo criminal ganaba territorio. Las declaraciones fueron realizadas el lunes 23 de enero y compartidas en redes sociales por el periodista Keegan Hamilton.

Sergio Villarreal dio detalles sobre la relación de García Luna con el crimen organizado (Foto: REUTERS/Jane Rosenberg)

Los pagos en sobornos habrían ascendido en el periodo de 2001 a 2004 a un millón y a veces millón y medio de dólares de forma mensual, según las declaraciones de Sergio Villarreal registradas y compartidas en redes sociales por el comunicador Arturo Ángel.

Cabe destacar que en algunas ocasiones, cuando las reuniones no eran en persona, el dinero era enviado a través de un individuo identificado como Comandante Domingo.

Los pagos se hacían en billetes de 100 USD escondidos en cajas de cartón. El Grande también dijo que en una ocasión a García Luna y a Luis Cárdenas Palomino se les dio un pago aproximado de 16 millones de USD, perteneciente a la mitad de un cargamento de dos toneladas de cocaína que era de grupos rivales.

Luis Cárdenas Palomino habría estado con García Luna en diversas ocasiones que se realizaron los sobornos (Foto: Cuartoscuro)

Las declaraciones de El Grande señalaron que la expansión del Cártel de Sinaloa fue posible gracias a la participación de García Luna, detalló que en el año 2001 el grupo delictivo tenía el control de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Sonora.

Sin embargo, nueve años después la organización criminal alcanzó a tener presencia en 15 entidades de México: Baja California, Baja California Sur, Colima, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, parte de Yucatán y Zacatecas.

Además de dejar operar al Cártel de Sinaloa, García Luna se dedicaba a compartir información relevante sobre operativos e investigaciones. Asimismo El Grande declaró que tanto él como otros elementos del grupo delictivo obtuvieron credenciales y uniformes de la entonces Agencia Federal de Investigaciones (AFI), a cargo de García Luna.

Sergio Villarreal, "El Grande" fue el primer testigo en el juicio en contra de García Luna en Brooklyn, EEUU (Foto: Archivo)

Por su parte el fiscal asistente, Philip Pilmar, indicó que García Luna era el encargado de combatir el crimen organizado pero terminó favoreciendo al Cártel de Sinaloa, por lo que comentó que el ex secretario de Seguridad “traicionó a ambos países”, México y Estados Unidos.

La defensa de García Luna argumentó que los fiscales estadounidenses no cuentan con pruebas sólidas sobre las presuntas relaciones del acusado con el crimen organizado, agregó que no se cuenta con fotografías, llamadas o un chat. El abogado César de Castro presentó fotografías de García Luna con el ex presidente Barack Obama, con Hillary Clinton y con el ex fiscal Eric Holder.

Tras presentar las imágenes con funcionarios, la defensa de García Luna cuestionó si ese es el individuo que “quieren criminalizar”. Al final de la audiencia, El Grande confesó que mantenía una relación de amistad con Édgar Valdes, alias La Barbie, por lo que podría ser el próximo testigo.

