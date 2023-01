La mañanera de AMLO de este lunes 23 enero de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia diaria en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y escucharon cuestionamientos de los medios de comunicación.

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo.

Bueno, pues iniciamos la semana con un informe que vamos a presentar sobre el avance del Tren Maya. Quedamos que vamos a hacer este informe por tramo, el lunes pasado fue el tramo 1, ahora corresponde al tramo 2, que va de Escárcega, Campeche, hasta Calkiní, los límites con Yucatán.

También, como lo hacemos los lunes, vamos a informar sobre quién es quién en los precios. Ricardo Sheffield va a tomar la palabra primero y luego lo del Tren Maya.

Yo quiero nada más expresar mis condolencias a los familiares del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que perdieron la vida en una emboscada en Michoacán. Es al coronel de Infantería, Héctor Miguel Vargas Carrillo, que murió en el cumplimiento de su deber y al capitán segundo de Infantería, Rigoberto Hernández Mora, que está herido, se encuentra en el Hospital Central Militar. A sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros militares, nuestro pesar.

Vamos a iniciar la semana y le dejamos la palabra a Ricardo.

Se me estaba pasando comentarles que nos acompaña la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que también va a participar porque es uno de los tramos que atraviesa Campeche. Campeche se beneficia con el Tren Maya porque tiene un tramo de Tabasco a Campeche, en específico de El Triunfo, Balancán, Tabasco, a Escárcega, pasando por Candelaria y ese es el tramo 1 que le corresponde.

Debió estar con nosotros el lunes pasado, pero, como es el tramo más pequeño, se acordó que nos acompañara el día de hoy porque es el tramo más largo, de Escárcega a Calkiní y luego también el tramo por la selva, por Xpujil, por Calakmul a Escárcega, también es Campeche. Estamos hablando de más de 500 kilómetros, sólo Campeche, de Tren Maya. Y nos da mucho gusto que esté aquí la gobernadora Layda.

Empezamos entonces con Ricardo.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA, PROCURADOR FEDERAL DEL CONSUMIDOR: Buenos días, señor presidente; buenos días a todas y a todos ustedes.

Quién es quién en el precio de los combustibles. Tenemos que, con corte el 19 de enero, la mezcla mexicana de petróleo estuvo a 69 dólares con 88 centavos de dólar el barril.

Vemos, si ustedes notan la gráfica, una ligera tendencia a la alza, lo cual es normal por la temporada invernal, es una cuestión cíclica. Lo bueno es que sí han bajado sustancialmente sus precios a nivel internacional y en consecuencia el precio de la gasolina regular en México la semana pasada fue de 22 pesos con cuatro centavos, el de Premium 24 pesos con 17 centavos y el del diésel 23 pesos con 64 centavos.

El incentivo fiscal para esta semana es del 64.8 por ciento en el caso de la regular, del 47.1 por ciento para la Premium y del 89.4 por ciento para el diésel.

¿Cuáles fueron las tres marcas más careras la semana pasada en gasolina, diésel y Premium?

Fue Arco, Chevron y Acron. Y las tres aliadas de los consumidores esta semana que cerró fue G500, BP y Total.

Vamos ahora a ver el precio más alto, con el margen más alto, por cada uno de los productos y lo pueden ver ustedes en las ocho regiones. En este caso, con un margen de dos pesos con 60 centavos, mucho más bajo que los márgenes altos de la semana anterior, tenemos que el precio más alto, con el margen más alto, está en franquicia Pemex, en Las Choapas, Veracruz, a 23 pesos con 28 centavos precio al público por litro; mientras que la más económica, con un margen de 15 centavos, fue Mobil, en Zacatecas, Zacatecas, con un precio al público de 21 pesos con 29 centavos.

Para la Premium, la más alta, fue de una gasolinera de Mobil, en Monclova, Coahuila, un precio al público de 25 pesos con 89 centavos, un margen de tres pesos con 40 centavos, contra 15 centavos de margen que tiene franquicia Pemex, en Boca del Río, Veracruz, un precio al público mucho más bajo en consecuencia, 21 pesos con 97 centavos.

Y en el diésel, el precio más alto, con el margen más alto, fue de Pemex, en Cancún, Quintana Roo, 25 pesos con ocho centavos, es esta gasolinera con un margen de tres pesos 14 centavos; mientras que el más económico fue de la cadena Tesoro, en La Paz, Baja California Sur, 23 pesos con 69 centavos por litro de diésel, un margen de 23 centavos.

Recibimos a través de la app de Litro por Litro 199 denuncias o quejas y las atendimos a través de 271 visitas o verificaciones.

Tuvimos una gasolinera que no se dejó verificar, ya se hizo acreedora a una multa de más de 800 mil pesos, esto es en Silao, Guanajuato, Servicio Lateral, por algún motivo habrá impedido que hiciéramos la verificación conforme corresponde a la ley; y también dos gasolineras que no dejaron colocar los sellos porque tienen irregularidades, una en Salamanca, Guanajuato, en Hidalgo 1919, allá mis paisanos guanajuatenses y en Tarímbaro, Michoacán, en Franco Gaona 315, estas dos gasolineras no permitieron la colocación de sellos.

Vamos ahora a ver cuál es la más cara y la más barata como un referente, una manera de comparar que nuestro proveedor esté en los altos, en los bajos o en la media de estos precios. Para la gasolina regular, sin tomar en cuenta el margen, la más barata fue en Saltillo, Coahuila, Cargo Gas, 17 pesos con 39 centavos, muy económica; y 18 pesos con 39 centavos de la Phillips 66 en Querétaro, Querétaro.

Mientras que las más caras para la regular fue 24 pesos con 22 centavos en Chilpancingo, Guerrero. Y ahí mismo en Chilpancingo Petro, 24 pesos con 20 centavos, ahí le andan cargando las pulgas a Chilpancingo, habrá que revisar más a detalle qué está pasando ahí.

En la Premium, la más barata a 21 pesos con 73 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz; y 21.07 también de Pemex en Boca del Río, Veracruz. Las más caras 26 pesos con 84 centavos para variar de Shell en el Estado de México, en Atizapán; y 26 pesos con 56 centavos de franquicia Pemex en Tepelmeme, Morelos, Oaxaca.

Y para el diésel, la más económica 22 pesos con 79 centavos de BP en Coatzacoalcos, Veracruz; y 22 pesos 79 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz. La más cara 26 pesos con 50 centavos también de franquicia Pemex eh Jilotlán, Jalisco; y 26 pesos con 19 centavos Gas 57 en Monclova, Coahuila.

Seguimos también revisando los servicios sanitarios en las gasolineras para que de preferencia no los cobren y sobre todo que los tengan en buen estado y limpios.

Vamos a ver ahora el gas LP. En gas LP, si hacemos un corte el 18 de enero y convertimos a kilos a pesos el precio internacional del gas, tenemos que estuvo a 22 pesos con 49 centavos, mientras que el promedio la semana pasada en todo México para cilindros de gas fue de 19 pesos con 72 centavos por kilo. Ese mismo día, 12 pesos con 16 centavos por litro para tanques estacionarios; 10 pesos con 65 centavos el promedio de las 220 regiones en que se divide el país.

Seguimos encontrando proveedores aliados de los consumidores en el gas LP. Tenemos casos por abajo del precio máximo de su región en el Estado de México, en Jalisco, en Veracruz, en Puebla y en Nuevo León. Un ejemplo, Gas Premium, de San Simón de Guerrero, Estado de México, lo tiene al precio al público a 10 pesos con 14 centavos el litro, cuando el precio máximo es de 11 pesos con nueve centavos, casi un peso abajo, aliados de los consumidores estos en el caso del Gas LP.

Y tenemos también ejemplos para cilindros de gas donde hay quien da por abajo del precio máximo en Jalisco, en el Estado de México, en Guanajuato y en Guerrero. Gas Butep, en Zapotlanejo, Jalisco, lo tiene a 19 pesos con 91 centavos el kilo, cuando el precio máximo de la región es de 20 pesos con 70 centavos, prácticamente 80 centavos abajo del precio máximo.

Realizamos 807 visitas y/o verificaciones. En esta ocasión encontramos todas las que visitamos respetando los precios máximos y sin ninguna falta grave.

Vamos ahora a ver quién es quién en los 24 productos de la canasta básica, de los 24 productos más consumidos por las familias mexicanas. Tenemos un muy ligero aumento en el caso de los precios de promedio alto y una baja, también pequeña, en el caso de los promedios de precios bajos. Y ya estaremos viendo la próxima semana los resultados del Índice Nacional de Precios al consumidor de bebidas y alimentos, aunque ya estamos empezando a ver cierta estabilidad en esos precios.

Tenemos nosotros en la región zona centro, donde el precio más alto lo encontramos en Walmart, de la Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México, por los 24 productos, 992 pesos con 30 centavos; mientras que esos mismos 24 productos los encontramos en Tlaxcala, Tlaxcala, en 897 pesos con 90 centavos y 60 pesos más barato en la Central de Abastos de Iztapalapa, que el precio más alto aquí de la Ciudad de México, en 930 pesos con 50 centavos.

Vamos a la zona centro norte, donde el precio más alto lo encontramos en Walmart, en Guadalajara, Jalisco, a mil 74 pesos con 30 centavos, mientras que en mismo Walmart tiene el precio más bajo en Morelia, Michoacán, a 904 pesos este mismo paquete. Ojalá Walmart lo pudiera dar igual en Guadalajara para que también se alíen con esos consumidores.

En esta semana que pasó el precio más alto en la zona norte lo encontramos en HEB, Saltillo, Coahuila, a mil 73 pesos, mientras que el más económico es en Mercado Soriana, en Chihuahua, Chihuahua, a 920 pesos con 10 centavos por los mismos 24 productos en las mismas cantidades.

Y, por último, en la zona sur sureste, la Central de Abastos de Mérida, Yucatán, tiene el precio más alto a mil 105 pesos con 16 centavos a menudeo, mientras que Soriana Híper en Acapulco, Guerrero, tiene este paquete al precio más bajo de la zona a 881 pesos con 20 centavos.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Comenzamos.

JAVIER MAY RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO (FONATUR): Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente.

Corresponde hoy informar de manera integral sobre el tramo 2 del Tren Maya. El tramo 2 se encuentra enteramente dentro del estado de Campeche, se extiende por 234 kilómetros, de Escárcega a Calkiní y pasan por seis municipios y 31 localidades. Cuenta con dos estaciones que son Edzná y Campeche y con tres paraderos: Carrillo Puerto, Tenabo y Hecelchakán. Para resguardo de los trenes, se construye una cochera en Campeche, así como una base de mantenimiento en Edzná que permitirá mantener en buen estado la vía.

En el tramo 2 se realizan 783 obras complementarias, que son: 10 viaductos, 149 pasos vehiculares, peatonales y de fauna, 447 obras de drenaje transversal y 177 obras inducidas.

En el suministro de insumos, avanza sin contratiempos. Se requieren para el tramo 2 un total de 572 mil 790 toneladas de balasto, 464 mil 315 piezas de durmientes y 29 mil 392 toneladas de riel.

Dentro del tramo 2 se construyen 18 kilómetros de libramiento ferroviario, el libramiento de Campeche, que en específico incluye cinco viaductos, 42 pasos vehiculares, peatonales y de fauna, así como 34 obras inducidas. En el libramiento se ubica la estación de Campeche, que permitirá el acceso de la histórica capital del estado.

En cuanto a empleos, la obra del Tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42 mil fuentes de trabajo, sobre todo mano de obra local. Además, en cumplimiento a sus instrucciones, señor presidente, de que el Tren Maya beneficie a las localidades de la ruta ferroviaria, en el tramo 2 se aplica el Plan Integral de Desarrollo con 50 viviendas y 147 obras sociales en sus comunidades.

En estas obras adicionales, los programas para el Bienestar, que ya se aplican en la región, el patrimonio cultural es protegido y conservado por lo que en el tramo 2 el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas Promeza, se aplica en los sitios de Edzná y Xcalumkín. En estas dos zonas arqueológicas se construyen centros de atención a visitantes para una mejor recepción de los turistas.

Los hoteles Tren Maya enriquecerán las experiencias de viaje en el tren y ofrecerán estancias únicas en el mundo por su cercanía a las zonas arqueológicas. En el tramo 2 está programado uno de estos hoteles, justo en la zona de Edzná.

Desde luego, todo se lleva a cabo con responsabilidad ambiental, por lo que en el tramo 2 se aplica la reforestación de Campeche, con 50 millones de árboles y un importante trabajo de áreas destinadas a la conservación.

Finalmente, recordar que, en Ciudad Sahagún, Hidalgo, avanza la fabricación de los 42 trenes que sumarán 219 vagones. El primer tren se entrega en julio de este año.

Señor presidente:

En el tramo 2, al igual que en toda la obra, se han intensificado los trabajos en turnos, incluso por la noche; se mantiene una amplia coordinación con todas las instancias y se cuenta con el apoyo del pueblo.

Es cuanto, presidente.

ANTONIO GÓMEZ GARCÍA, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO CARSO: Buenos días.

El tramo 2 está a cargo del consorcio formado por las empresas Carso Infraestructura y Construcción y FCC Construcciones.

La experiencia de este consorcio es de más de dos mil 800 kilómetros de construcción de vías férreas, muchas de ellas en trenes de pasajeros de alta velocidad. Al terminar nuestro tramo, tendremos más de tres mil kilómetros de experiencia. También contamos con experiencia en el mantenimiento de 11 mil kilómetros de vías férreas.

Los empleos que ya comentó el director May, más o menos la mitad de esos están directamente ligados con el proyecto ejecutivo, la construcción y los demás trabajos asociados a la construcción. El 97 por ciento de los trabajadores que hoy laboran son de la zona y ahí fueron contratados y capacitados. Y tenemos en este momento 16 técnicos especializados del extranjero que están capacitando jóvenes en Campeche para el manejo de todos los equipos que son muy especiales, que se requieren dentro de la construcción y que posteriormente se requerirán en el mantenimiento.

La maquinaria, tenemos más de mil 275 equipos trabajando permanentemente en el proyecto

Es todo, señor presidente.

MAITE RAMOS GÓMEZ, DIRECTORA DE ALSTOM MÉXICO: Muy buenos días a todos.

Para el tramo 2 y para el Tren Maya se están construyendo 219 coches en Ciudad Sahagún, Hidalgo. Estos coches tienen un 72 por ciento de contenido nacional. Hemos desarrollado al día de hoy más de 30 proveedores y seguimos trabajando para fortalecer la cadena de suministro ferroviario en México, que hasta el día de hoy era muy incipiente.

Son coches de primera tecnología, que tendrán distintas configuraciones, tanto a modo diésel como a modo dual. Esto quiere decir que en el caso del diésel puede recorrer prácticamente toda la vía, en el caso del dual es diésel y eléctrico y en la parte donde haya catenaria va a poder correr en este modo hasta más de 160 kilómetros por hora.

Son trenes muy probados, hay más de cinco mil 500 coches de este tipo que existen en el mundo, pero estos están diseñados específicamente para correr en el Tren Maya con características muy especiales. Aquí les vamos a presentar algunas de las fotografías del primer tren que estará circulando en julio, bueno, se entregará en julio.

Hoy les estamos presentando lo que es el tren estándar, este tren tiene una configuración de cuatro y siete coches. Y aquí vamos a poder ver que está adaptado para que sea cien por ciento accesible, además con espacios para poder poner bicicletas, maletas y facilitar el traslado tanto de las personas locales como de los turistas nacionales e internacionales.

En el tramo 2 específicamente estamos construyendo también como consorcio entre las empresas de Alstom, Azvi e INDI una cosechera que podrá guardar tres trenes en forma simultánea. Hay que recordar que se tienen cocheras y talleres a través de toda la línea.

En este caso se ha tenido mucho cuidado de tener el espacio suficiente, más de 10 hectáreas para que la cochera en el plan que se tiene con el gobierno federal y con Fonatur pueda crecer lo necesario en el momento que así se necesite para el plan 2053.

En esta cochera hay más de siete vías, tres vías para el estacionamiento diario de los trenes, una vía ladero para poder conectarlo con la vía general, una vía de mango para la maniobra de los trenes y una vía de lavado.

Hay una serie de cantidades de materiales involucradas, más de 167 mil metros cúbicos de terraplén, por ejemplo. Y algo muy importante es que se está trabajando también ―en la siguiente, por favor― para que la cochera se puedan dar algunos mantenimientos correctivos menores, ya que el mantenimiento preventivo y correctivo mayor sería en los talleres.

Y se está también trabajando con el desarrollo de la gente local —en la siguiente lámina, por favor— y será una operación de 24/7. Y hoy en día nada más en la construcción, a pesar de no ser tan grande, hay más de 90 empleos directos generados, más de 390 indirectos y cuando ya esté en operación habrá 24 empleos directos en tres turnos y 96 indirectos.

Aquí se llevarán trabajos de coordinación, de supervisión y sobre todo personal técnico de alta capacidad al cual se le hará, junto con la Sedena, un traslado de tecnología y también de conocimiento para que después pueda llevarse todo el servicio de mantenimiento.

Sería todo, señor. Muchas gracias.

DIEGO PRIETO HERNÁDEZ, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (INAH): Muy buenos días, presidente, gobernadora, compañeras y compañeros del gabinete, compañeros de los medios.

Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura es, de verdad, una gran responsabilidad trabajar en este gran proyecto, en donde se evidencia que es posible compaginar la modernidad con la conservación del patrimonio cultural y natural. Y por supuesto que estamos llevando adelante la investigación más grande que se haya podido realizar en la historia de nuestro país alrededor de la gran civilización maya del pasado y el presente.

En el tramo 2, que corre de Escárcega a Calkiní, ya hemos concluido en su totalidad los procesos de prospección y excavación arqueológica, ya recuperamos el material que se describe en la lámina, tanto de elementos y estructuras inmuebles como de bienes muebles. Simplemente por lo que hace a tiestos de cerámica, rebasamos la cifra de 237 mil 266, ya sólo nos queda el trabajo de ordenamiento, clasificación, restauración y análisis de este impresionante material arqueológico, parte de lo cual se va a copiar en la ciudad de Campeche, gobernadora, precisamente en el Baluarte de San Pedro, que se está habilitando para el cuidado y análisis de los materiales.

Aquí presentamos algunos hallazgos interesantes. Por ejemplo, esta estructura mutilada, que representa a una anciana que se encontró en el edificio Nohochná, de Edzná; este elemento arquitectónico con glifos que se encontró en la zona de Cansacbé; este rostro esculpido en Pocboc y una gran cantidad de vasijas y platos policromos, algunos de los cuales con escritura maya, que nos dan mucha información sobre la vida y la ritualidad de los pueblos mayas.

Una de las zonas que están incluidas en el Programa de Mejoramiento Arqueológico es Edzná. En esta zona ya tenemos avances importantes en el trabajo arqueológico.

Y tenemos todavía algunas intervenciones pendientes, sobre todo en lo que se refiere a la edificación del Centro de Atención a Visitantes y la nueva Unidad de Servicios, que sea mucho más funcional y adecuada para recibir a un mayor número de visitantes.

A Edzná vamos a poder acceder bajando en la estación del mismo nombre, Edzná.

Y luego, tenemos Xcalumkín, zona arqueológica hasta hoy poco conocida a la que vamos a poder acceder a través de la estación Calkiní. En esta zona ya tenemos los diagnósticos y los proyectos elaborados, hemos avanzado mucho en la limpieza de las áreas.

Estamos ahora por iniciar por iniciar los trabajos arqueológicos de excavación y adecuación de nuevas áreas de visita.

Y, finalmente, hemos definido el lugar en donde va a estar el Centro de Atención a Visitantes para que lo empecemos a construir a más tardar a inicios de febrero.

Es cuanto.

MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES: Buenos días a todas y a todos. Con su permiso, presidente, gobernadora.

E informamos de todo lo que es el tema ambiental en el tramo 2.

La primera, por favor. Primero compartirles todo lo que se ha hecho con rescate de flora. Podemos ver en datos, 64 mil 331 plantas rescatadas. Hay tres viveros y tenemos acá los números con los que cada vivero cuenta en flora. Y de esto tienen un prendimiento de más de 85 por ciento, que es un prendimiento alto ya en el vivero y que también se está reforestando con esta planta nativa.

Compartirles también que tenemos ya el manifiesto de impacto ambiental autorizado de manera definitiva, esto el 30 de noviembre del 2020.

La siguiente, por favor. En rescate de fauna, tenemos dos mil 102 individuos rescatados. Podemos dividirlos en diferentes especies, de reptiles, anfibios y mamíferos. Tenemos 129 pasos de fauna, 447 obras de drenaje transversal.

La siguiente, por favor. Tenemos, en el caso de la reserva de la biosfera Los Petenes, que se encuentra cercana a este tramo, una inversión social de más de siete millones de pesos para trabajar diferentes propuestas y proyectos comunitarios en los ejidos donde se encuentra esta reserva.

La siguiente, por favor. Haciendo una sumatoria de lo que se capta en lo que es bióxido de carbono, en adaptación y mitigación de cambio climático, lo desglosamos en los diferentes programas que coadyuvan desde lo que es la base de la naturaleza. Sembrando Vida, áreas naturales protegidas, futuras ADVC que se están construyendo directamente con los ejidos y las comunidades y también ya las áreas destinadas voluntariamente a la conservación que está.

Esto nos da una sumatoria del 2019 al 2030 de una mitigación de 4.36 millones de toneladas de bióxido de carbono. Esta medición la hace el Inecc, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

La siguiente, por favor. Podemos también observar acá un corredor biológico del tren donde sumamos: de 31 ejidos, 19 ejidos están trabajando lo que es la conservación directa, donde hace una sumatoria de 44 mil 294 hectáreas.

Por último, cerramos con un video.

Es cuanto.

(INICIA VIDEO)

JOSÉ GREGORIO AGUILAR, EJIDO MIGUEL COLORADO, CHIAPAS: Ahora con el proyecto del Tren Maya le hemos metido gracias también a los apoyos que han llegado de Sembrando Vida, de Jóvenes Construyendo el Futuro, ahora ya es otra cosa, ha cambiado totalmente, ya no hay esa necesidad de ir a talar un árbol o de ir a cazar un animal para el sustento, no, hay más solvencia económica.

VOZ MUJER: El manejo y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en beneficio de las y los habitantes del sureste del país es prioridad para el Gobierno de México.

A lo largo del Tren Maya se trabaja de la mano de las comunidades para la ampliación y conservación de corredores biológicos.

JUAN ALBERTO ORTEGÓN BALÁM, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE MIGUEL COLORADO: Nosotros de manera voluntaria estamos practicando ya lo que es la conservación, estuvimos trabajando un proyecto para la certificación de la conservación a través de la Conanp, logramos lo de la certificación de las ocho mil hectáreas de manera voluntaria.

JOSÉ GREGORIO AGUILAR: Decidimos ya no talar ni un árbol y meterle a lo que es turismo y que nos dejaba más.

EFRAÍN CHAC UC, PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL DE 5 DE FEBRERO, CAMPECHE: Pues con Sembrando Vida nos está yendo bien, porque casi, casi nos está dando un salario casi diario y ya de eso pues ya tenemos seguro la mercancía, porque tenemos el maíz, tenemos el frijol y tenemos, por decir algo, ahí sembrado chayote, calabacitas, lo que sea y a parte estamos sembrando árboles forestales, árboles cítricos para más adelante, cuando acabe este programa, pues ya tenemos limones, naranjas para ayudarnos.

VOZ MUJER: Los ejidos cuentan con capacitaciones y acompañamiento técnico para el impulso de las actividades productivas sostenibles y de conservación.

EFRAÍN CHAC UC: Yo de mi parte, de esto mismo veo un gran beneficio y todavía no se ha concluido. Cuando se concluya yo creo que nos va a ir muy bien, porque aquí en este ejido no había trabajo y ese era la gran necesidad, que la gente tenía que cortar árboles para andar vendiendo. Es un apoyo realmente para el campesino, ese sí es apoyo porque ¿quién te da dinero porque tu siembre y coseches tú mismo, te estén pagando? Se le agradece mucho al presidente de la República.

Nosotros vamos adelante, nada para atrás, todo el tiempo para adelante.

VOZ MUJER: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

(FINALIZA VIDEO)

ARIADNA MONTIEL REYES, SECRETARIA DE BIENESTAR: Buenos días.

Vamos a informar sobre el avance de los programas y pensiones del Bienestar en el tramo 2, que es el estado de Campeche.

Adelante. En suma, 259 mil 688 beneficiarios y/o derechohabientes reciben apoyos de Bienestar con una inversión de siete mil 733 pesos anuales.

Adelante. Participan aquí, en este tramo 2 en el estado de Campeche, 13 programas de Bienestar y también se aplica el Fondo para la Infraestructura Social con una inversión de mil 139 millones de pesos para fortalecer la infraestructura de las comunidades.

Es cuanto.

Gracias.

BLAS ANDRÉS NÚÑEZ JORDÁN, JEFE DEL CENTRO COORDINADOR DE OPERACIONES (CCO) DEL TREN MAYA, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL (SEDENA): Con su permiso, señor presidente. Buenos días.

Como parte de las obras que ejecuta la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Dirección General de Ingenieros se encuentra el hotel Tren Maya en Edzná. La Zona Arqueológica de Edzná tiene un área de dos mil 500 hectáreas y se encuentra localizada aproximadamente a 50 kilómetros de la capital del estado.

Como parte de los trabajos, se va a construir un Centro de Atención a Visitantes y justo a un lado de este centro de atención se va a construir el hotel que se localizará más o menos a un kilómetro de distancia de la zona arqueológica. El hotel se construye en una superficie de 12.5 hectáreas, ya está en construcción y se tiene programada su terminación para el 30 de noviembre del presente año.

Los alcances del hotel, tiene tres torres de tres niveles, en las torres se van a ubicar 160 habitaciones. Va a tener también en una de las torres recepción, gimnasio, restaurante, también va a contar con un acceso vehicular, albercas, cafeterías, núcleo de baños, estacionamiento, así como un edificio de servicio que va a contener todo lo necesario para el adecuado funcionamiento del hotel.

Es cuanto, señor presidente.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con permiso, señor presidente.

Continuando, sobre la seguridad en el tramo 2, se llevará a cabo a través de dos tipos de seguridad:

La operacional, con todos los sistemas de señalización, monitoreo, comunicaciones, centros de control.

Y la física, a través de la presencia de la Guardia Nacional, que estarán en las instalaciones, se construirán las instalaciones ferroviarias y turísticas.

Van a proporcionar seguridad a las zonas arqueológicas, a las estaciones, a los paraderos, a los hoteles, a los aeropuertos, todo lo que es este tipo de instalaciones a través de patrullamientos, en las vías, establecimiento de destacamentos y también a bordo del tren.

En este tramo 2 estarán desplegados 375 elementos de la Guardia Nacional para proporcionar esta seguridad apoyados con los helicópteros Agusta que estarán en el área y también a través de drones para garantizar la seguridad a los usuarios de este sistema.

Gracias.

LAYDA SANSORES SAN ROMÁN, GOBERNADORA DE CAMPECHE: Presidente, ánimo, como suele decir Andrés Manuel. Presidente, literal, los mayas dirían: ‘El más mejor presidente de México’.

Tsíimin-K´Áak, el caballo de fuego, el Tren Maya. ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo les duele! No perdonan los aciertos de este gobierno.

Y me doy a entender a los que no entienden. Porque ¿de qué se quejan?, que si no se cuida el ambiente, que si se va a alterar el sueño de los murciélagos, el silencio de los murciélagos. Nunca, creo, se había tenido tanta consciencia ecológica. Y sí nos vamos a preocupar por el silencio de los murciélagos, pero también por los gritos del hambre.

Y con el apoyo de nuestro presidente y de María Luisa Albores, una supermujer, secretaria de Semarnat, Balam kú y Balam Kin se agregan a la reserva de la biosfera de Calakmul y hoy Campeche puede presumir que tiene el macizo forestal más grande de México gracias al Tren Maya.

No se confundan. El pueblo, los gobernantes de esta región del sur sureste estamos más que agradecidos.

Para nosotros, el Tren Maya es como una revolución solar, social, es una convocatoria a cuidar al medio ambiente y alentar la productividad, a crear empleos, a ordenar nuestro territorio. Según ONU Hábitat, dice que en 2030 se duplicará la económica de estas regiones.

Yo creo que es también muchas cosas más, es turismo, es poner al alcance, de todos, la belleza natural de esta región, que es inigualable en el mundo. Porque los gobiernos de los hombres nos han visto siempre con desprecio, pero la mano de Dios se inspiró para crear en esta esquina del mundo su obra maestra.

El caballo de fuego va a cabalgar en tres tiempos. A la vez, conecta a las comunidades marginadas.

Por el otro lado, nos conecta con la gloria y el esplendor de nuestra civilización maya porque todas las ruinas, estos centros arqueológicos son bellísimos. Pero, que me perdonen, pero a Campeche tendrán que llegar quienes quieran conocer el color, el corazón de la grandeza del pueblo gigante de los mayas, ahí se hizo su capital, su centro. Como dice siempre Andrés Manuel, es el Nueva York del mundo maya.

¿Y por qué lo decidieron convertir?

Tenían razones y hoy se está ya trabajando enfrente, en Guatemala, en Danta, en el mirador. Hay una avenida de 42 kilómetros que con estas herramientas satelitales se ha descubierto que es amplísima y que está elevada. Alta tecnología que ya tenían, alta ingeniería que desarrollaban estos pueblos nuestros de quienes nos sentimos tan orgullosos.

Ahí está Richard Hansen, nuestros respetos para este señor que trabaja en Guatemala.

Y creo también que nos conecta con el futuro. Es palanca de desarrollo, es justicia. Campeche tiene heridas frescas, pero el Tren Maya nos vino a reconciliar de nuevo con la esperanza. En las juntas de evaluación que asiste nuestro presidente cada 15 días, ahí he entendido la dimensión de este proyecto, es titánico.

El Tren del Sureste se hizo en 16 años, el tramo de Coatzacoalcos a Campeche, 500 kilómetros, 16 años y hoy se pretende hacer esta obra gigantesca en cuatro años.

Me siento conmovida del arrojo y de la fortaleza de nuestro presidente, lo tengo que decir, digo, esto, ni en mis sueños. Me siento, además, muy orgullosa de que esta pasión de un hombre haya podido transformar el horizonte, mover el horizonte de la región del sur sureste.

Dirían los mayas: ‘Es una obra colosal que sólo la fuerza, la voluntad y la pasión de un hombre harán posible lograr’. El siglo XXI estará marcado siempre por el siglo del Tren Maya.

Gracias, Andrés Manuel López Obrador, hombre noble, hijo del maíz, hijo del sureste. Gracias porque estás dando la más grandiosa obra histórica a mi patria chica.

Súbete al tren.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, vamos a ver dos videos de las obras.

Yo quiero hacer después una reflexión sencilla sobre la importancia de esta obra para el sureste y pensando en las nuevas generaciones, lo que decía Churchill: ‘No hay que pensar en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones’. Qué significa esto hacia adelante, esta gran obra.

Nada más voy a pedir, porque no lo tenía pensado, que Octavio Romero nos envíe unas gráficas sobre la recuperación de la producción petrolera y la gráfica de la caída, la declinación de Cantarell y los nuevos pozos, que son los que nos están permitiendo producir, extraer el petróleo que requerimos. En tanto, vemos estos dos videos que nos faltan.

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: Tren Maya, reporte integral tramo 2, 23 de enero de 2023.

Entre Escárcega y Calkiní, en el hermoso e histórico estado de Campeche, se ubica el tramo 2 del Tren Maya. Son 234 kilómetros de vía que cruzan 31 localidades y seis municipios, donde los pasajeros podrán ascender y descender en dos estaciones y tres paraderos: la estación Edzná y la estación Campeche y los paraderos de Carrillo Puerto, Tenabo y Hecelchakán.

En el tramo 2 se realizan casi 800 obras complementarias como viaductos, drenaje y pasos vehiculares, peatonales y de fauna. Son obras para dar seguridad en el cruce del tren y los vehículos, mantener la conectividad de comunidades, evitar inundaciones en la vía y proteger los ecosistemas.

También, se realizan obras inducidas para relocalizar líneas eléctricas y de telefonía, tubería de agua y antenas de comunicaciones. Entre todas estas obras destaca el viaducto Laguna de Santiago, que protegerá el cuerpo de agua en la zona de Hampolol, una de las localidades campechanas más antiguas.

El tramo 2 incluye casi 19 kilómetros de un libramiento ferroviario que permitirá el paso del Tren Maya sin interrumpir el curso cotidiano de la capital campechana.

Una obra relevante dentro del libramiento es el viaducto La Hoya, de más de un kilómetro de longitud que también nivela la vía al cruzar por una zona baja.

En el tramo 2 se requerirá un total de 572 mil toneladas de balasto, 464 mil durmientes y 29 mil toneladas de riel.

El Tren Maya en el tramo 2 genera actualmente más de 42 mil empleos. Son manos mexicanas que construyen una gran obra y trabajan con entrega incluso en horarios nocturnos.

Adicionalmente, cerca de la ciudad de Campeche ya inició la construcción de una cochera moderna y funcional para el resguardo de los trenes.

A la altura de Edzná se construye una base de mantenimiento para conservar en buen estado la vía férrea. Ahí, en Edzná, también estará uno de los hoteles Tren Maya que ofrecerán estancias únicas en el mundo por su cercanía con las zonas arqueológicas.

De hecho, los recorridos por el tramo 2 abrirán puertas de la cultura maya porque ahí se ubican las zonas arqueológicas de Edzná e Xcalumkin. Estos dos sitios son parte del programa de mejoramiento de zonas arqueológicas y en ellos se construyen centros de atención a visitantes con los cuales se podrán apreciar mejor.

La responsabilidad con el medio ambiente es una realidad en el tramo 2, donde se impulsa la creación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación, mientras el programa Sembrando Vida reforesta a Campeche con 50 millones de árboles.

Recorrer el tramo 2 a bordo del Tren Maya permitirá conocer grandezas naturales, como Los Petenes, área natural protegida que se extiende por los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Campeche.

El Tren Maya igual acercará destinos emblemáticos como la heroica Champotón y la histórica ciudad de San Francisco Campeche, donde el fuerte cuenta sus historias en cada piedra.

Los viajes en el tren serán por lugares donde se conserva sabiduría y tradiciones ancestrales, como los productores de miel orgánica y los tejedores mayas, quienes elaboran sombreros y artesanías con paja.

En el tramo 2, a los programas para el Bienestar que recibe la población se suman 147 obras sociales y 50 viviendas nuevas del Plan Integral de Desarrollo del Tren Maya. El objetivo es que haya desarrollo con justicia.

Faltan 332 días para la inauguración del Tren Maya en diciembre de 2023.

(FINALIZA VIDEO)

(INICIA VIDEO)

VOZ MUJER: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco.

En el vivero se realizó la plantación de 144 ejemplares vegetales en los 24 biombos con los que se cuentan, de los cuales 72 son de zarzamoras y 72 son de granada. Asimismo, se concluyó la construcción de las bodegas que permitirán el almacenamiento de los sustratos utilizados para el mantenimiento, así como para la reproducción de la vegetación nativa de la zona. Se realiza mantenimiento preventivo y poda de los 192 sujetos arbóreos ubicados en los andadores del vivero.

En el jardín de central finalizó la línea de las barreras rompevientos, donde para la conformación de las islas se utilizó un monumento tal de 97 mil 123 metros cúbicos de tezontle. También, se realiza el colado para recibir la guarnición a lo largo de la ciclovía. A la fecha, se tiene un avance de tres mil 500 metros.

Se han colocado más de 16 mil metros cuadrados de precolados en las plazoletas, andadores y áreas lúdicas. Asimismo, se han colado 24.7 kilómetros de guarniciones a lo largo del perímetro de las plataformas, así como en los andadores y plazoletas lúdicas.

En las canchas deportivas, así como en las áreas de estacionamiento y andadores donde se desplantarán los acabados finales de las plataformas, se han colado 83 mil metros cuadrados de concreto.

Continúan los trabajos de montaje de la superestructura de los seis estacionamientos.

Como parte de la rehabilitación de los cuerpos de agua, se mantienen trabajos en el canal que conectará el humedal con el lago ‘Nabor Carrillo’, para lo cual se ha realizado la rectificación del trazo propuesto, así como el despalme del canal de conexión.

Se iniciaron los trabajos de relleno en el primero de los cuatro cuadrantes que contempla la planta de tratamiento.

A la fecha se han generado cinco mil 100 empleos en la construcción del parque.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya. Adelante. Bueno, pues ¿ya tienen eso o esperamos?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: ¿Lo de Pemex?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Lo de la producción, ya. Ya nada más…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, esperamos. Vamos dos, tres. Faltan tres mujeres, mujeres, la compañera, la compañera y la compañera. Tres y tres, vámonos.

PREGUNTA: Buen día, señor presidente; buenos días a todos.

Urbano Barrera, de Contralínea.

Hace unos días ofreció que el señor procurador del Consumidor iba a entregar un informe acerca de las aseguradoras, de cuál es su comportamiento, qué se está haciendo como autoridad para regularlas, para frenar todas las arbitrariedades a cuánto asciende el monto del sector asegurador y qué se está haciendo para el beneficio de todas las personas que hacen uso de estas aseguradoras.

No sé si ya lo tiene el señor procurador y en particular sobre las actuaciones de algunas aseguradoras que destacan por sus incumplimientos, como Quálitas, de las cuales se han presentado innumerables denuncias, señor presidente.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues de una vez informa.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Si me presentan las gráficas, por favor. Sí, tenemos el reporte enfocado a seguros para automóviles y primero habría que comentar que hay 32 empresas que venden seguros para automóviles en nuestro país, pero de esas 32 son cinco las que destacan:

Es Quálitas, que tiene prácticamente la cuarta parte de los seguros para autos; por tanto, pues va a tener por lo menos la cuarta parte de las quejas y no es el caso, ya veremos.

Grupo Nacional Provincial, que tienen 13 por ciento del mercado.

Chubb, que tiene 11.8.

Axa Seguros, nueve por ciento.

Y Seguros Bancomer, tiene 7.5 por ciento.

También habría que mencionar que hubo una baja en los accidentes, en los siniestros, en el año 2020 y 2021, lo cual es lógico porque bajó significativamente la circulación, aquí mismo en la Ciudad de México podrías ir caminando en el 2020 en medio de la calle y casi no pasaban coches; ahora este año que cerró, el 2022, pues regresó la normalidad en el tráfico y regresaron los mismos números de accidentes, de siniestros, que en el año 2019. Entonces, no es de llamar la atención ese tema.

Tenemos nosotros que la principal causa de reclamación es porque no se entrega a tiempo el vehículo reparado, nada más que aquí tenemos un problema a nivel mundial: no hay abasto de refacciones y las refacciones no las hacen las aseguradoras, las hacen en la industria.

Y también la reposición de un vehículo cuando hay pérdida total, pues cualquiera que ha intentado el año pasado o este año comprar un vehículo nuevo se da cuenta que ya no hay entregas inmediatas, que si bien te va te lo entregan en dos meses, pero que el promedio de entrega de vehículos nuevos anda arriba de los cinco meses y arriba a veces de los seis meses las refacciones de algunas marcas.

Entonces, esto ha generado un efecto en cadena, aumentan otra vez o vuelven a la normalidad los accidentes y no hay el mismo abasto de refacciones y de vehículos nuevo como lo había en el 2019.

Y en este sentido, decir que estamos atentos apoyando a Condusef en la atención de todas las quejas referente a los seguros en general y que en particular estamos atentos al caso que se reportó, en donde el problema es la falta de abasto de refacciones.

Muchas gracias.

INTERLOCUTOR: Señor procurador, hay una cifra acerca de sanciones por parte de la autoridad hacia las aseguradoras. ¿A cuántas personas se les ha protegido? ¿A cuántas personas se les ha beneficiado?

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Es la causa más reportada, 74 por ciento en relación al tiempo de entrega del vehículo; inconformidad, 96 por ciento, estamos hablando de tres mil 972 quejas, de las cuales dos mil 302, el año pasado, quedaron inconformes por los tiempos que he mencionado cuál es la causa principal.

Y la siguiente gráfica, aquí tenemos cuáles son las principales reclamaciones relacionados con la reparación del auto año por año, a dar este número que acabo de mencionar y tenemos que en total en el año 2020 hubo 358, 463 el año pasado y 745 el 2022, que es donde se vio el aumento, sobre todo si lo comparas con los dos años en que bajaron mucho los accidentes, porque bajó la circulación en el país.

No hay hasta ahora, en los análisis que se han hecho en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en la Condusef, ningún indicador que nos muestre mayor irregularidad de la que ya se presentaba en el 2019, o sea, cómo funcionaba el mercado antes de la pandemia.

INTERLOCUTOR: O sea, que sí está funcionando bien la regulación y la supervisión hacia a las aseguradoras por parte de la autoridad federal en cuanto en vehículos, autos, siniestros.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Sí, lo que no está funcionando es el abasto de refacciones.

INTERLOCUTOR: Okey. Está bien. Gracias.

RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente.

Alberto Marroquín Espinoza, Frecuencia CAD.com; de JF Informa, desde Cancún y EsAhoraAm.com, desde Querétaro.

Señor presidente, ¿qué estrategia se aplicará este año para contrarrestar el arribo del sargazo allá en las costas del caribe mexicano? En esta ocasión como que llegó más temprano el sargazo, normalmente llega como hasta agosto, octubre, pero ahora está llegando ya desde estas fechas y se espera que en marzo ya venga una crisis de sargazo en esa zona.

No sé si… Y sobre todo ya llegó a playas de Puerto Morelos, Tulum y Playa Carmen y los turisteros están preocupados porque no ven que… Incluso con el gran apoyo que ofrece la Marina para eliminar el sargazo, pues como que no avanza, es insuficiente de alguna forma.

¿Habrá alguna estrategia para este año, digo, tratando de mitigar este grave problema ambiental?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, vamos a continuar con el mismo plan, ha funcionado.

Yo recuerdo que cuando iniciaba el gobierno, en el 19, estaban muy preocupados los del sector turístico, por la afectación del sargazo, la arribación de sargazo a las playas y se buscó un mecanismo para atender el problema, se le dio el mando a la Secretaría de Marina, al almirante Ojeda y desde entonces ha funcionado el ir limpiando las playas, haciendo labores de protección con redes. Participan los hoteleros, participan las autoridades municipales, el gobierno del estado y la Marina. y vamos a seguir así.

Yo ayer, antier, estuve por allá y siempre estoy viendo cómo está lo del sargazo. La verdad es que donde sobrevolé, que fue Tulum, no había sargazo; o sea, sí, pero muy poco, no estaba lleno de sargazo toda la costa de Tulum, del Caribe. Sin embargo, vamos a seguir cuidando.

Lo que hay es y nos da mucho gusto, mucho arribo, pero de turistas, hay una gran afluencia turística, se rompieron todos los récords el año pasado, 30 millones de visitantes a Cancún, se llegó a 700 vuelos diarios, algo nunca registrado en el caso de Cancún.

Por eso pensamos que va a seguir creciendo la llegada de turistas. Y de ahí la importancia del Tren Maya, porque si esos 30 millones se suben al tren, no los 30, sino el 10 por ciento, tres millones, pues van a llegar hasta Calakmul y hasta Palenque. Y saben ustedes lo que es Calakmul, es un sitio arqueológico espléndido, en Campeche; y lo místico de Palenque, también es algo excepcional.

Entonces, para eso es el tren, para que los que están llegando por vía aérea a Cancún puedan internarse.

Y por eso también se está construyendo el aeropuerto de Tulum, que tiene el mismo propósito. Ese aeropuerto, se estima que al mes de iniciar sus operaciones va a estar prácticamente lleno, porque tiene muchísima afluencia esa región turística y hay mucha demanda.

Entonces, son los que llegan en cruceros, los que llegan en avión, que van a poder ahora conocer esto.

Si tienes las notas… ¿Ya te mandaron?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que abramos un paréntesis, sí.

INTERLOCUTOR: Sí, claro, okey.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Porque ese me sirve para que demos a conocer la importancia que tiene esta gran obra.

También aprovecho para agradecer a las empresas. Porque, si vamos a hacer la hazaña, que no la han hecho en ninguna parte del mundo, de terminar un tren en cinco años —en ninguna parte del mundo han construido mil 554 kilómetros y la mitad doble vía electrificada desde Mérida, Cancún, Tulum, Chetumal, eléctrico— si vamos a lograr esto es porque están participando muchísimos mexicanos y también algunos extranjeros que ayudan, pero fundamentalmente los mexicanos.

Y lo mero principal es el apoyo de la gente, de los campesinos, comuneros, ejidatarios, colonos, de transportistas. Imagínense lo que ha significado para los que tienen camiones de volteo la construcción del Tren Maya, obreros. Ellos han sido fundamentales, los arqueólogos, los auténticos ambientalistas, las empresas.

Por ejemplo, este tramo está a cargo de Carso, que está cumpliendo. Y aquí está Antonio, que es el director de Carso, nos está informando el tramo este va a estar terminado en diciembre. ¿Así es, Antonio? Y tiene instrucciones precisas, directas, en muy buenos términos, no amenazantes, del ingeniero Carlos Slim, que a él le pedimos apoyo. Y son empresas mexicanas que nos están ayudando con este propósito.

O sea, es el esfuerzo, la participación de todas y de todos: autoridades municipales, comisariados ejidales, delegados municipales, ya hablé de presidentes municipales, gobernadores, la gobernadora. O sea, ahí todos.

A Alstom, imagínense lo que es hacer los trenes en un tiempo también limitado, hacerlos aquí en Ciudad Sahagún para que haya trabajo en nuestro país. Es una empresa francesa y canadiense que está trabajando. Nos están ayudando desde Francia, los gerentes de esta empresa tienen como prioridad la entrega de estos trenes, que estén a tiempo.

Y son muchas obras adicionales, no es sólo la vía, que ya implica bastante. Imagínense hacer un terraplén de mil 554 kilómetros, pero además del terraplén hacer todas las obras de drenaje porque llueve mucho en la región y no se debe de inundar.

Y luego la grava y luego algo que es especial, el balasto, que sólo hay en la región de Los Tuxtla, Veracruz. Imagínense lo que significa llevar el balasto de Los Tuxtla, porque es una piedra dura, como el acero, que es la que se necesita para este tren que va a poder, como aquí se ha dicho, desplazarse hasta más de 160 kilómetros por hora.

Entonces, de los bancos de balasto de Los Tuxtla se lleva al puerto de Veracruz el balasto y de ahí en barco hasta Progreso. Y ahora estamos llevando también balasto desde acá, lo que sobró del balasto del proyecto de Texcoco, también por tren de carta hasta Coatzacoalcos y de ahí hasta el sureste, donde está la obra.

Entonces, es todo. Pero son estaciones, son hoteles. Esto que mencionó Layda es importantísimo. María Luisa nos puede explicar, ¿te parece?, aprovechando, de qué dimensiones va a ser la reserva de Calakmul.

MARÍA LUISA ALBORES GONZÁLEZ: Claro que sí.

Bueno, vamos a preparar toda esa información para el tramo 7 también, que le corresponde a Campeche, pero hoy vamos a compartirles un poco. Ahorita no traemos diapositivas, pero sí quisiera compartirles numéricamente de qué estamos hablando.

Balam Kin y Balam Kú son reservas estatales de Campeche. El planteamiento que se hizo al gobierno del estado y que la gobernadora Layda Sansores y su equipo determinó que empezáramos a trabajar y ya estamos trabajando en el estudio previo justificativo para saber flora, fauna, de lo que compete en ese caso en estas dos reservas estatales. Estamos hablando de esto de más de 500 mil hectáreas.

El planteamiento es que podamos sumar las 723 mil hectáreas de lo que es la reserva Calakmul, más las 500 mil que ya se tienen en el estado de Campeche, en Balam Kin y Balam Kú, pero también sumar las áreas destinadas voluntariamente a la conservación que son núcleos directamente de los ejidos. En este sentido, tendríamos una sumatoria de un millón y medio de hectáreas.

¿Qué significa un millón y medio de hectáreas en una superficie terrestre?

Significa que tendríamos la reserva más grande de México, significa que tendríamos la segunda área natural protegida o reserva para conservación más grande después de las Amazonas.

En este sentido, este es el planteamiento que se está trabajando. Podremos informar con más tiempo. Pero también es algo que está impulsando el presidente de México, cuando se le presenta esta propuesta.

Entonces, ya estamos trabajando técnica para que se pueda tener esta declaratoria en julio de este año.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ahora sí vamos a explicar de qué se va a vivir en el futuro en el sureste o de qué se va a tener la posibilidad de que haya desarrollo para las nuevas generaciones. Bueno, de la cultura, de la naturaleza y del turismo, ese es el planteamiento hacia adelante.

¿Qué ha pasado en el sureste, con la excepción de Cancún?

Todo lo demás se mantuvo en el abandono, hasta en la época de mayor desarrollo de la actividad petrolera. Aun con el auge del petróleo en el sureste, había abandono de los pueblos, de las comunidades y era más el daño que el beneficio.

Y el caso más claro es Campeche porque ahí en los años 70 del siglo pasado se descubrió uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, Cantarell. Durante el periodo neoliberal empezaron a explotarlo, un poco antes, desde el gobierno del finado López Portillo, pero fundamentalmente a partir de los años 80 empezó la explotación de Cantarell y cada vez el propósito era extraer más y más y más petróleo, no hacer una explotación del yacimiento racional, cuidadosa, sino se empezó a extraer de manera intensa petróleo crudo y fueron perdiendo los pozos petroleros su presión natural.

Entonces, se decidió empezar a intervenir, así se le llama, esos pozos que ya no tenían capacidad porque habían perdido presión. Porque no es lo mismo correr que trotar. Si uno corre, se cansa, no llega muy lejos; si uno trota, puede llegar; y si va uno caminando, puede uno avanzar más. Es lo mismo, abrieron las válvulas, ‘vamos a sacar todo el petróleo’; entonces, ya cuando no se tenía presión suficiente natural se tomó la decisión, allá en los tiempos del presidente Zedillo, de inyectar nitrógeno a los pozos para sacar el crudo.

Esto dio resultados unos años, llegamos a tener tres millones 400 mil barriles diarios, pero a partir de que llegamos a ese volumen de extracción, de producción, empezó a declinar la producción petrolera, sobre todo Cantarell, porque se contaminaron pozos, muchísima quema a la atmósfera de gas.

Y Cantarell —a ver si lo tienes— empezó su declinación y de producir casi dos millones de barriles diarios… Bueno, esos son los campos maduros, pero no está sólo Cantarell. Ahora los van a mandar. Pero estos son los campos maduros, esto.

Esta es la caída, pero la de Cantarell es impresionante, porque de casi dos millones acá, bajó ahora a 100 mil barriles, de dos millones a alrededor de 100, 200 mil barriles. Ahora nos van a dar los datos.

Esto va a ser muy difícil que nos lo reconozcan nuestros adversarios, pero, si nosotros no hubiésemos empezado con exploraciones de campos nuevos, ahora estaríamos importando petróleo crudo o dependiendo más de las gasolinas de importación.

Entonces, oportunamente invertimos en exploración y estos campos nuevos nos están significando 514 mil barriles diarios, que es lo que nos está compensando esta caída.

Ahora, ¿por qué no pones la otra? Miren, cómo veníamos. A ver si no la tienes para atrás. ¿No la tienes? Bueno, venía… Les hablaba de tres millones 400 mil. En el 2004, 14 años —aquí llegamos— un millón 823. O sea, del 2004 al 18 casi se perdió la mitad y era así todavía.

Algo muy parecido a lo de la violencia, que iba hacia arriba y nos llevó… Así recibimos noviembre del 18, un millón 702, sí, la mitad de lo que se extraía en 2004.

Todavía aquí bajó más, aquí ya subió muy poquito, pero se mantuvo.

Aquí ya, 21, un millón 736; 22, un millón 764; en diciembre cerramos, un millón 798; y estamos, en promedio, en enero mil 850, ya arriba de esto y vamos con los nuevos campos a salir adelante.

Esto es lo que el país necesita para no importar, esta es la cantidad. Y no queremos más porque no queremos actuar de manera irresponsable, como lo hicieron, porque este es un recurso no renovable y además es la herencia para las nuevas generaciones. Lo único que nosotros queremos es esta producción.

Esto no incluye a los particulares. Acuérdense ustedes de que se entregaron 110 contratos con la llamada reforma energética y que con eso íbamos a producir 200… perdón, dos millones de barriles diarios porque ya llegaba la inversión a raudales y nada de eso.

Aparte de esto, tenemos 60 mil barriles, que son los contratos, eso es lo único que ha dado la llamada reforma energética y aún sí respetamos los contratos, no hemos cancelado ninguno, 110 contratos, porque en vez de invertir para extraer petróleo se dedicaron a la especulación financiera.

Bueno, entonces esto es lo que requerimos porque ahora este crudo es el que vamos a utilizar en nuestras refinerías para no comprar la gasolina y ser autosuficientes.

Por ejemplo, de este millón 850 mil, pues 340 mil van a la refinería de Dos Bocas y queremos que un millón 200 a las seis refinerías que estamos rehabilitando, más la producción de la refinería de Deer Park. Ya con eso vamos a tener para producir nuestras gasolinas y producir el diésel y no depender del extranjero, ser autosuficientes en producción de combustibles.

A ver, esto es privado, digo, esto es Pemex y esto es privado, la reforma energética con datos. Esto no es un asunto ideológico, es de juicio práctico, de sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces. Pero así está, estas son las ondas.

Y este es Cantarell. Miren, esto es lamentable, sí, dos millones, un poquito más, el cuatro precisamente.

Esto es lo que hicieron con Campeche, menos de 200, por aquí. Esta es irracionalidad del modelo neoliberal, tan defendido por los conservadores. De esto no hablan los seudoambientalistas.

Bueno, resulta que ahora ya Campeche no es el primer productor de petróleo, por esto, ya ahora es Tabasco, porque los nuevos campos que vimos, la mayoría están en tierra o aguas someras de Tabasco.

Porque en la época neoliberal, neoporfirista, de corrupción ¿dónde creen que invertían más?, en el norte, pero en petróleo. Si el petróleo está en el sursureste en tierra, en aguas someras, ¿por qué la inversión en el norte y en aguas profundas?, porque no les importaba, aunque parezca increíble, extraer el petróleo, lo que les interesaba era entregar los contratos de exploración, de producción a las empresas vinculadas al poder.

Ahora pues es distinto. Sí se puede extraer petróleo en Xicontepec o en aguas profundas, nada más que los costos de extracción por barril son de 20, 25, 30 dólares y acá la extracción por barril que estamos logrando, es en promedio ocho dólares.

Entonces, si el petróleo está en 68 la mezcla y nos cuesta ocho, 10 dólares extraerlo, pues tenemos utilidades. Por eso es que no aumenta el precio de las gasolinas, por eso es que no aumenta el precio del diésel y de otros combustibles.

Esto, el director de Pemex, que ha resultado un servidor público excepcional, extraordinario, Octavio Romero Oropeza, va a hacer una explicación del rescate de Pemex, porque se debe de saber esto.

Se mantuvieron los contratos, no se ha cancelado ningún contrato privado, pero Pemex volvió a su papel relevante con el apoyo de los trabajadores petroleros y de los técnicos petroleros y así estamos rescatando a Pemex.

Esto es, sí, sí, esto es lo nuevo, esto es desde que entramos, miren la producción de Pemex y esta es la producción de los privados.

No quiere decir que todas las empresas privadas son irresponsables, que no funciona el sector privado, no, no, no, hay empresas privadas muy responsables, exitosas, que saben de ganancias o que buscan ganancias razonables, ahí está todo.

Nosotros queremos que se haga negocio en México con ganancias razonables, lo que no queremos es que haya atracos, que roben, como si fuesen negocios lícitos, todo esto a través del influyentismo, eso es lo que ya no queremos. Pero sí necesitamos, desde luego, el sector privado y se requiere al sector público y al sector social, los trabajadores y esos son los motores que deben de seguir impulsando el desarrollo del país.

Bueno, pero ya terminamos con lo del petróleo. Decir ahora, Campeche, ¿qué hacemos?, ¿cómo vamos a desarrollar Campeche?, el Tren Maya es opción.

Aparte de que tiene un pueblo, Campeche, trabajador y tiene muchos otros recursos, hay un recurso en el sureste que va a ser clave: el agua al futuro. Incluso todavía Veracruz, Oaxaca, sus cuencas tienen el 70 por ciento de toda el agua del país. Ese es, de verdad, realmente, un tesoro, el agua. Pues imagínense el río Usumacinta, que es el río más grande de México, que nace en Guatemala y atraviesa nuestro territorio por Chiapas y Tabasco y sale al golfo; y el Grijalva y hacia Campeche el río Champotón y el río Candelaria; y más arriba Papaloapan, toda la cuenca. Entonces, hay mucha agua, lo que está faltando en el centro y en el norte. Entonces, un factor de desarrollo para el sureste es agua.

Lo otro que es muy importante es que, si tenemos un plano de todo lo que es el continente, pero fundamentalmente América del Norte, vamos a ver otra ventaja comparativa que tiene el sureste, en el marco del desarrollo del país, que tiene ahora una situación excepcional.

A ver si ponen un plano o un mapa que incluya la costa este de Estados Unidos y el sureste. Toda nuestra relación comercial económica la tenemos hacia el norte, hacia California, Texas, Arizona, esto es los límites con nuestros estados de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila, toda la relación está hacia acá, toda nuestra relación económica, sobre todo California, Arizona y Texas.

Pero todo esto, toda la costa este, vamos a decir que en términos económicos, comerciales, es virgen. Y de aquí a aquí es poca distancia, esto es lo que le va a dar al futuro vida con el transístmico y con el Tren Maya y todo el desarrollo de esta región del golfo.

Entonces, si volvemos al plano del sureste, al del tren, vamos a esto. Pues es una nación, es la nación maya. No hay en el mundo, desde el punto de vista cultural, artístico, arqueológico, toda una región con todas las ciudades mayas que tiene el sureste, no se encuentra en ninguna parte del mundo, esto es único. Entonces, estas playas pues son también un paraíso, todo.

¿Qué está desarrollado?

De aquí para acá, llegaba hasta Tulum, de Cancún a Tulum, sí, un poco las islas de Isla Mujeres, Cozumel, por aquél lado muy poco, Holbox, pero ahora miren lo que tenemos de playas. ¿Dónde? ¿En qué parte de mundo? No quiero parecer chovinista, pero ¿dónde lo vas a agarrar?, dirían.

Y luego, las ciudades antiguas y las bellas ciudades coloniales, Mérida, Campeche, que es bellísimo, Chetumal.

Entonces, ¿de qué puede vivir la genta hacia adelante? Además, van a seguir llegando muchos turistas y por eso tenemos que cuidar nuestra naturaleza.

¿Dónde un turista de otras partes va a tener estas playas y al mismo tiempo va a poder estar en Tulum, en la zona arqueológica y al mismo tiempo va a tener aquí el Parque de El Jaguar, o va a poder entrar a la selva? ¿Dónde va a encontrar pavorreales y tepezcuintes y armadillos y monos y jaguares y el esplendor de la cultura maya.

Entonces, este es el futuro, esto es lo que estamos considerando.

Ya me extendí mucho, pero era para que se entienda la importancia que tienen estos proyectos.

Ya cuando estén terminados vamos a hacer una relatoría completa de todo lo que… Si aquí Antonio les platicara con Javier de los pasos para no comunicar a los pueblos y los pleitos en buena lid, porque pasa el tren y ¿cómo va a pasar la gente?

Entonces, hay que hacer túneles, hay que hacer viaductos. Son obras complementarias muy importantes. Imagínense los de Alstom, que tienen que ver lo del tendido de cables para la fibra óptica que se va a utilizar para el manejo de todo el sistema eléctrico y el sistema manual de los trenes, pero es un tendido… Primero hay que hacer el ducto y luego meter el cable y son mil 554 kilómetros.

Entonces, todo eso es importantísimo y sí lo vamos a lograr, va a ser una hazaña.

INTERLOCUTOR: Ya ve que comentaba ahorita, en el caso de la autosuficiencia de las gasolinas, ¿para cuándo sería?

Alguna vez comentó que en diésel ya había, ya México era autosuficiente, en el caso de diésel, no sé en las demás gasolinas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí vamos. Es que como nos está creciendo la economía, pues crece la demanda.

Hay que seguir invirtiendo, o sea, nosotros vamos a dejar autosuficiencia, ese es el propósito en gasolinas y en diésel, pero hay que seguir invirtiendo.

Porque ¿cómo vamos a llegar a la autosuficiencia en gasolinas y en diésel? Es la rehabilitación de las seis refinerías, que las encontramos en 38 por ciento de su capacidad productiva y ya la tenemos, ya las tenemos en 65 por ciento, pero las necesitamos llevar cuando menos al 80. Hoy tengo reunión con todos los gerentes de las seis refinerías, incluyendo la de Deer Park, siete.

Entonces, tenemos un programa, estamos invirtiendo, cambiando planta, modernizando, las plantas. Entonces, esto es producir más, procesar más crudo en estas refinerías.

Luego, echar andar, terminar de integrar y ya iniciar la producción de Dos Bocas, que son 340 mil barriles que va a procesar Dos Bocas, con una producción como de 250, 260 mil barriles de combustible. Porque son 340 mil de petróleo crudo, pero lo que se produce de combustibles en esta refinería nueva va a ser 240, 260 mil barriles.

INTERLOCUTOR: Y está proyectado para como para julio, ¿no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, para mediados.

Pero, luego, tenemos que exprimir el combustóleo con plantas que estamos construyendo, que se llaman coquizadoras, para no vender combustóleo, que cuesta menos, pero que además contamina más, ese combustóleo convertirlo en gasolinas y para eso se requieren dos plantas, que estamos construyendo, coquizadoras. Son inversiones de las dos plantas de cerca de 10 mil millones de dólares, en Tula y en Salina Cruz.

La de Tula nos va a tocar a nosotros no sólo terminarla, sino dejarla ya en producción. Ahí estamos pensando en obtener 30 mil barriles diarios más de gasolinas con esa planta.

La de Salina Cruz ya la iniciamos, la vamos a inaugurar, pero sólo la obra civil, va a llevar seis meses más, ya no vamos a estar cuando empiece a producir gasolinas, son otros 30 mil barriles más.

Entonces, el conjunto nos va a permitir procesar el millón 800, millón 900 mil barriles, para tener una producción de combustibles de alrededor de 800 mil barriles, que es lo que consumimos en México, ese es el propósito.

Desde luego, hay que seguir invirtiendo, porque va a ir aumentando la demanda, al mismo tiempo que se tienen que continuar con los compromisos para las energías alternativas, que se use cada vez menos petróleo. Pero es un proyecto ya iniciado hacia adelante que consideramos nos ha funcionado bien.

Fue muy buena la decisión de empezar temprano la construcción de la refinería de Dos Bocas, empezar temprano la rehabilitación de las seis refinerías, de comprar la refinería de Deer Park. Pues imagínense, compramos en 600 millones de dólares y se pagó en un año.

Para haberlo sabido, porque estaban en venta como 10, hubiésemos comprado tres, pero los expertos, que fallaron completamente porque estaban adelantando los tiempos, ya hablando de que no se iba a usar el petróleo, que todo iba a ser eléctrico. Claro que eso es lo que deseamos todos, pero lleva tiempo, son procesos de avance lento.

Entonces, hubo una corriente de opinión en ese sentido y empezaron las grandes petroleras del mundo a vender sus refinerías y luego viene la crisis por la guerra de Rusia con Ucrania y se va el petróleo a las nubes y las gasolinas y ya cambió todo.

No quiere decir que hay que seguir con el petróleo. Sí, debemos de apostar a las energías renovables, pero va a llevar su tiempo, eso es.

INTERLOCUTOR: Por cierto, hoy la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, hoy da su informe del Plan Estatal de Desarrollo. No sé qué expectativa tenga usted, señor presidente, al respecto del Plan Estatal de Desarrollo de Mara Lezama.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pues le tenemos toda la confianza a la gobernadora de Quintana Roo, a Mara y está haciendo un muy buen trabajo y deseamos que le vaya muy bien. Y ya sabe la gente de Quintana Roo, como la gente de Campeche, bueno, también en Chihuahua, en Sonora y en todos lados, que estamos trabajando para ellos.

INTERLOCUTOR: Fíjense, señor presidente, que hay muchas familias que no han podido reunirse en México ante la imposibilidad de obtener una cita en la Embajada de México en Cuba.

El pasado 22 de diciembre en Chetumal, ya ve que le comenté sobre la venta de citas del SAT, también le iba a comentar la venta de citas allá en Cuba, pero me esperé porque se iba a abrir un nuevo sistema, una nueva plataforma el 26 de diciembre, entonces mejor me esperé a conocer la nueva plataforma y pues resultó un fracaso la nueva plataforma y sigue la misma tendencia de venta de citas.

Es impresionante esa parte, tengo más de 400… He leído más de 400 personas que me han mandado mensaje por todos los medios, por redes. Por eso me esperé hasta ver realmente. Pero sí es un caso como que muy, muy crítico, que ojalá y nos pueda apoyar.

Sobre todo la gente, lo que piden ellos es prácticamente lograr que al tener la NUT, que es el Número Unido de Trámite, se le dé una visa automáticamente, porque hay tanta demanda y hay un atraso de varios años por la pandemia, pues si ya había un trámite avanzado de muchos mexicanos cubanos que se llama NUT, que es el Número Único de Trámite y ellos piden que ojalá que esa gente que ya tiene ese trámite se les pudiera dar en automático o priorizar la reunificación familiar, porque sí hay familias de más de dos o tres años por este problema que ha acontecido.

Entonces, ojalá se pueda hacer algo al respecto, que ojalá usted nos pudiera apoyar, que hubier un acuerdo o algo que dijeran todos los que tengan NUT tengan esta prioridad.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya lo estamos viendo porque, en efecto, ha habido irregularidades. Yo te pido que con Jesús se pongan de acuerdo.

Lo está viendo Lázaro Cárdenas, que es nuestro asesor de Presidencia, este asunto en particular, ya él ya sabe de qué se trata, entonces sería muy bueno que platicaras con él.

INTERLOCUTOR: Okey.

La semana aquí anduvo gente de allá de Macuspana, es gente muy humilde, vinieron a buscarlo. De hecho, los hicieron venir aquí a México, a esa gente, con la promesa que los iban a atender varias dependencias y nadie les hizo caso. Aquí me dejaron ellos un escrito hecho a mano, se lo voy a entregar ahorita a Jesús para que lo vea.

La verdad, sí es gente, se ve muy, muy humilde, que a usted ya lo han visto en Macuspana, en esa parte. Pero ahora los hicieron venir, les dijeron: ‘Sí, ya los van a atender allá en México, en varias dependencias”, vinieron y no pasó nada.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Me dejas a mí el escrito.

INTERLOCUTOR: Sí, ahorita se lo dejo, aquí lo traigo.

Y, bueno, la semana pasada usted hablaba, señor presidente, del tren hacia Querétaro, ya ve que comentaba que sí es un problema grave en esta zona. Obviamente se requiere mucha coordinación entre la SCT, la Guardia Nacional y a lo mejor también los municipios. De hecho, en Querétaro se hizo un esfuerzo y una parte de la carretera 57 ya es del municipio, pero aún sí se requiere mucha coordinación entre las tres instancias, porque el transporte pesado sigue sin respetar y no se va por los libramientos que existen actualmente y eso ha hecho también más crisis y muchos accidentes en este tramo de San Juan de Río, Querétaro, es algo muy fuerte en esa parte. Ojalá que ahí se pueda hacer, se pueda hacer algo al respecto.

Y ahora que usted va a ir a Querétaro, que ya el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, confirmó que usted va a ir el 5 de febrero, que es domingo, no sé si usted vaya a aprovechar y hacer un recorrido por esa zona de Querétaro. Ya ve que desde el año pasado le he estado comentando eso, que cuándo nos visita a Querétaro y sobre todo conocer cómo están los programas federales allá en Querétaro, la seguridad, porque estamos junto un estado fallido como Guanajuato y entonces es algo que nos preocupa mucho a los queretanos. O sea, sí ha funcionado bien la seguridad en Querétaro, pero no deja de ser un riesgo latente estar pegados a un estado como Guanajuato.

Entonces, no sé si tenga contemplado hacer una mañanera allá en Querétaro el 6 de febrero, por ejemplo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Es que vamos a empezar en San Luis el viernes, tenemos el compromiso, vamos a inaugurar una planta automotriz en San Luis Potosí y vamos a estar también en Tamaulipas.

Es 3, 4 y el 5 vamos a estar en Querétaro, porque es el aniversario de nuestra Constitución, el 5 de febrero, que es domingo. Y tenemos en Querétaro otro acto con los responsables del funcionamiento de las sucursales del Banco del Bienestar ahí en Querétaro con ese propósito.

Pero vamos a estar viendo lo de la carretera y no descartamos lo del ferrocarril, ya he estado hablando con el secretario de Comunicaciones. Porque son dos trazos al parecer, uno, que está concesionado, de carga, que hay que revisar la concesión, no para suspenderla, sino para ver cómo está prestándose el servicio, la carretera está saturada, está llena.

Y hay otro trazo en donde ya se cuenta, me informan, con la mitad del derecho de vía, que ese es el problema principal, el conseguir el derecho de vía, pero que ya se tiene la mitad del derecho de vía. Vamos a hacer una revisión y vamos a ver si se tiene el proyecto.

Yo recuerdo…

INTERLOCUTOR: Había un anteproyecto ya desde 2003, por allá.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, pero no se tiene completo el derecho de vía. Ese tren lo iba a construir una empresa…

INTERLOCUTOR: China, parece.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: China, sí. Hubo problemas y se canceló. Entonces, vamos a revisar para ver qué hacemos con eso.

INTERLOCUTOR: Y ya nada más, dándole seguimiento a las denuncias que le he realizado anteriormente, no han dado respuesta a lo que he denunciado aquí a usted, señor presidente. Ya nada más ahorita se lo comento porque la gente ya sabe qué denuncias he hecho, las instancias, nada más que estén al pendiente que le puedan a usted informar de qué ha pasado con las denuncias que hemos realizado aquí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues aquí pásale el reporte a Jesús para que hablemos con los responsables.

INTERLOCUTOR: Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Adelante.

PREGUNTA: Gracias. Buenos días, presidente.

Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg.

Señor, ¿qué nos puede actualizar respecto del estado de salud del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero? El fin de semana incluso en redes especularon sobre su fallecimiento. Y es que desde cuándo está en esa condición, porque la verdad me parece, suena como poco verosímil que no haya asistido, no le haya acompañado reunión con el presidente Biden porque, dijo el canciller, no le habían avisado, sería una grave falta de coordinación de logística o incluso de interés de él de poder participar, incluso aunque le hubieran avisado una noche antes.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, ha habido mucha especulación y una actitud muy —no quiero usar la palabra, quiero suavizarla, yo diría… la voy a usar—, miserable en torno a este asunto.

Porque vi un video, digo, un mensaje, creo que en Twitter y hay muchos, deseándole la muerte. Eso no se le puede desear a nadie. Incluso vi uno que resultó falso, que me da gusto que haya resultado falso, atribuido a Diego Fernández de Cevallos. ¿No lo tienes por ahí, uno de Diego Fernández? Sí, palabras más, palabras menos, diciendo: ‘Lo que no pudo la justicia lo logró el cáncer’.

Y entonces empieza a haber lo que llaman retuit, pero muchos. Esa es una actitud inhumana, es una enajenación, esa la pérdida de los sentimientos, eso es ser malo de Malolandía.

¿Qué es lo que yo puedo informarle?

Pues que él se hizo una intervención quirúrgica, lo intervinieron quirúrgicamente en la espalda, en la columna, una infiltración, vamos a decir.

Aquí está.

INTERVENCIÓN: Es Laisha Wilkins.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero este se lo atribuían a Diego…

INTERVENCIÓN: Pero este (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

Entonces está en su casa, está bien, está en recuperación, incluso está trabajando y le deseamos que se mejore, se recupera pronto. Eso es lo que puedo comentar.

Yo mismo le informé al presidente Biden en la reunión bilateral, cuando estaba el procurador y lo hice también al procurador, que seguramente ya tenía conocimiento, al procurador de Estados Unidos, el porqué de la usencia de Alejandro Gertz. Sin embargo, de veras es lamentable que se presenten estas cosas.

Ayer también, o antier, falsificaron una carta, fíjense. ¿No tienes la carta?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Esta es la de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esta se le atribuye a Diego, pero no es, según me dicen…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, no es su cuenta.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Toda esta corriente de mala fe, de malas entrañas, ¿no? y también a lo mejor de bots, son de esas campañas negras que existen, que tienen que ver muchísimo, no tengo duda, con los conservadores.

¿Quieres saber quiénes son capaces de eso?

Los conservadores, de eso y más. Un humanista no hace eso.

Miren esta carta. Supuestamente también circuló, ¿cuándo?, antier. Yo le envió una carta a Pablo Gómez, ¿no?, que es el titulad de la Unidad de Inteligencia Financiera. Todo esto lo hacemos o se da a conocer para la gente, para que vean cómo son nuestros adversarios. Entonces, se supone que tiene el membrete, el acuse de la Secretaría de Hacienda, todo.

‘Por medio del presente escrito me permito hacerle de su conocimiento que, siguiendo los protocolos de emergencia por la posible remoción del fiscal general de la República por motivos de salud y las facultades del Ejecutivo federal según lo estipulado en el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por medio del cual el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos podría enviar, en dado caso de ser necesario, una terna a la Cámara de Senadores para elegir a un nuevo titular de la Fiscalía General de la República, al respecto solicito remitir a esta superioridad un informe detallado si existe alguna irregularidad fiscal o financiera de las personas que a continuación se enlistan.’

O sea, se supone que yo mando esta carta para que me digan si ellos, si tiene algún problema financiero, fiscal.

Entonces, ponen a todos los posibles candidatos a ser fiscales o que vayan en la terna: Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, Alejandro Flores Ramos, Eva Verónica de Gyvés, Miguel Carrasco Hernández, Olga María del Carmen Sánchez, Ricardo Monreal Ávila, Robertoni Hernández, Renato Sales Heredia, Bernardo Bátiz Vázquez, Antonio López Portillo Robles Gil, María Estela Ríos González, Rafael Guerra Álvarez y Javier Quijano Baez, 13.

‘Lo que se hace de su conocimiento para los trámites legales y administrativos a que haya lugar. No omito manifestar que el contenido del presente escrito es de suma confidencialidad.

‘Sin más por el momento, le reitero mi más altas y distinguidas consideraciones’. Yo ni uso eso, pues.

‘El presidente de los Estados Unidos Mexicanos.’

Y es fácil falsificar la firma, pero esta si está… Yo cada vez, porque uso mucho la mano, por mi dedito chueco ya no me sale igual, pero esta sí está completamente fuera.

Entonces, en eso andan y esa es la nota.

Pero, bueno, es lo que te puedo comentar.

INTERLOCUTOR: Señor, ¿hay alguna razón por la que el fiscal se haya atendido en los Estados Unidos y no en México, particularmente en alguna institución pública, como usted señala, los servidores públicos deberían de hacer?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, esa es un asunto que él decide. Yo lo que le deseo es que se recupere, lo necesitamos. Está ayudando, está en recuperación. Pero todo esto, ¿no? en torno a su situación médica ha mostrado de nuevo, ¿no?, la falta de humanismo, cómo enseñan el cobre.

Porque ¿qué nos enseñan a nosotros en nuestras familias? ¿qué es lo más importante de México? Sus culturas, el respeto, el no desearle mal a nadie.

Ya cuando eso se pierde, nosotros estamos seguros, por ejemplo, que vamos a enfrentar y lo estamos haciendo con éxito el flagelo de la violencia y lo que más nos ayuda pues son las culturas que hay en todo nuestro país, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, la familia mexicana, que es la principal institución de seguridad social, que no se tiene en otras partes; esto es único y eso nos está dando resultados.

Miren lo que hoy da a conocer, aprovechando, porque ni modo que lo vayan a ver en el Reforma o en El Universal, o con Ciro o con Loret, pero miren el resultado, hoy en la mañana a las 6:00 sacó su reporte el Inegi sobre homicidios, son ahora sí que las cifras oficiales. A ver si las tienes.

Bueno, estas las sacó ayer, no el 19. Pero este es importantísimo, porque es la percepción de inseguridad, es una encuesta, es lo más bajo desde que se mide.

Por eso le agradecemos mucho a la gente, que a pesar del bombardeo en los medios de información convencionales, con honrosas excepciones, la gente nos tiene confianza y no se deja manipular.

Pero pon la de hoy, que es importante. Todos los primeros semestres. Este es el primer semestre del 22, comparado con el, sí, este es 21. Este es 20, este es 19, aquí es 18, 17. Lo que hemos venido informando, de cómo vamos, ya dándole la vuelta, cosa que no hicieron.

Aquí se creció un poquito, de siete mil 187 a siete mil 988, este es Salinas.

Este Zedillo, aquí bajó de siete mil 725 a cinco mil 456.

Viene Fox, de cinco mil 143 a cinco mil 163, subió un poquito.

Pero, miren, el campeón, aquí entró, después de un fraude electoral, porque yo no odio, pero no olvido, de cuatro mil 442 a 13 mil 181, es más del doble. Es Inegi la información.

Y aquí el licenciado Peña Nieto, que había bajado, pero aquí nos dejó en 17 y ahora 15, 10.9 menos.

Entonces, ¿por qué?, bueno, estamos trabajando todos los días, pero hay tres factores que son importantísimos:

Primero, nuestro pueblo, los valores culturales, morales, espirituales que hay en el México profundo, eso ayuda mucho.

Explico de manera sencilla: nosotros tenemos problemas de homicidios, que están bajando, más vinculados con la delincuencia organizada, un porcentaje mayor, pero no tenemos muchas muertes por consumo. O sea, aquí es tráfico, afortunadamente no ha crecido o no ha crecido exponencialmente el consumo, porque estamos atendiendo a los jóvenes. Ahí está la clave, atender a la gente y atender a los jóvenes, o sea, es la fortaleza cultural, la atención a las causas y la perseverancia y el profesionalismo y no permitir la corrupción, nada del modelo García Luna. Entonces ahí vamos avanzando.

INTERLOCUTOR: Presidente y solamente su opinión de la respuesta que dio el rector de la UNAM el viernes respecto del caso de la ministra Yasmín Esquivel.

Y solamente una precisión del caso del fiscal. ¿Es cáncer por lo que lo están atendiendo?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no es cáncer, según mi información, afortunadamente. Y como dice el dicho colonial de la literatura: ‘Los muertos que vos matáis gozan de cabal salud’. Independientemente del origen, lo que indican es que cuando alguien le dese mal a otra persona o ya lo está enterrando, pues no, resulta que la otra persona afortunadamente goza de cabal salud. Se dice ‘goza de buena salud’ o ‘goza de cabal salud’, pero eso es dependiendo de cómo se quiera decir.

Vamos.

INTERLOCUTOR: Lo del rector.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, lo del rector. Pues está bien que informe, nada más que no hay nada concreto, todo fue, como dirían los filósofos, ‘puro choro mareador’, porque no hay nada concreto.

O sea, condenar el plagio, pues sí, todo mundo condena el plagio, todos, pero aquí es: a ver ¿hubo plagio? ¿no hubo plagio? ¿quién plagió a quién? y dictaminar y presentar una denuncia, porque sí está en la ley de que, si un caso se define legalmente, si se resuelve judicialmente, se tiene que quitar el título la SEP. Sí hay un juicio en donde se declara que se cometió ese ilícito, puede quitar el registro, pero se requiere de un proceso judicial.

Entonces, ahí lo que debió hacer, esa es mi opinión, aunque hay que respetar también la autonomía, era ver a fondo, vamos a ver cómo está la situación, porque también quedó todo el limbo. ¿Hubo plagio o no hubo plagio? Y si hubo plagio, ¿quién fue que plagió?

Y luego, a la maestra, después de 40 años, creo que leí por ahí, que había dirigido, no sé, 300 tesis.

INTERVENCIÓN: Quinientas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cuántas?

INTERVENCIÓN: Quinientas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Quinientas. Entonces, nada más deciden así, ‘la quitamos’. Bueno y a ver ¿y por qué?, ¿dónde está el estudio?, ¿qué pasó con las 500 tesis o 300?, ¿hubo un cotejo? Qué tal y no sean esas y que no haya otras. ¿Por qué no de una vez resolver esto?

Y aprovecho para decirle a López-Dóriga, porque creo que sacó un Twitter de que… A ver si lo encuentran. Y a ver si es cierto, porque también hay que andar con precaución, hay que actuar de manera precavida, porque a veces hay cuentas falsas y bots. Pero uno donde dice que por qué, si yo me titulé sin cursar el inglés, me dieron el título. A ver, pero ponlo, porque es interesante. A ver si es de él, también para lo mismo, para aclararle. Si no es de él, no.

Pero también se los explico: cuando yo termino las materias en la facultad pues me voy a trabajar a Tabasco, al INI, como pasante. Entonces cuando regreso ya hago la tesis y para obtener el título de licenciado en Ciencia Política y Administración Pública, además de los créditos, del servicio social, se requiere en ese entonces —bueno, el examen profesional, además de la tesis— un dominio de un idioma, inglés o francés, o dos traducciones.

Entonces, yo opté por dos traducciones y llevé seis meses un curso en el CELE, que es el Centro de Lenguas Extranjeras, no sé si existe todavía, de la UNAM. Entonces hice traducción de lectura en francés y en portugués.

Entonces, él dice que por qué no inglés. Pues porque era una u otra cosa.

Pero a lo mejor no fue él. ¿No está? Ah, pues ya aprovecho para aclarar. Imagínense, pues también se tiraron un clavado en mi expediente. Bueno eso lo han hecho muchas veces.

Pero en el caso de la universidad, pues si no se iban a meter a fondo, ¿para qué se engancharon con lo de este intelectual conservador Sheridan, o sea, pensando que iba a ser un asunto fácil, que era como ir de día de campo a Chapultepec? No, no, no.

Y claro que corresponde a la UNAM, porque es autónoma, pero en mi opinión la UNAM resuelve y, si hay una anomalía que tiene que ver con lo que utilizan tanto, ¿no?, la ética, pues lo que procede es meter una denuncia para que el Ministerio Público resuelva. Y al momento que resuelve el Ministerio Público, si hay esa anomalía pues se procede a la cancelación del título. Ese es el procedimiento.

Porque también están diciendo: ‘Es que hay vacío legal’. No, sí se puede.

Primero, porque es autónoma la universidad.

Segundo, es que, si hay algo que afecte la imagen, el prestigio de la universidad, claro que procede una denuncia y la autoridad competente investiga, resuelve y ordena a la Secretaría de Educación Pública que se cancele el título. Eso en el caso de que resulte responsable una persona, porque aquí también se fueron a juzgar, fue una especie de linchamiento político, porque no hay fundamento legal. Están diciendo que no pueden hacer nada, pero ya el linchamiento ya se consumó y al final ¿qué es lo que pasó?, ¿qué realmente sucedió?, ¿quién fue el que plagió?

Y además hasta deberían de presentar elementos de prueba del porqué le cancelan el trabajo a la maestra, que tiene 40 años. Tiene que ser algo muy grave porque, bueno, ¿todo se resuelve destituyendo a una persona?, no. Más si lo hicieron público y salen a dar conferencias de prensa y todo un alboroto, ¿no? Entonces, a ver a fondo, pero ¿cómo se va a quedar así?

PREGUNTA: ¿Usted tiene duda de que plagió?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No tengo información, me falta información.

INTERLOCUTOR: Porque decían que se separe para…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, que el rector, en este caso la UNAM, informe bien y que diga: ‘La señora plagió, sí, porque tenemos esta prueba, porque hicimos una investigación, porque la llamamos a comparecer a ella, llamamos a comparecer al otro abogado, a la maestra, a los que hicieron el examen profesional, tenemos todos los elementos para demostrar que hubo plagio del alumno o de la alumna’.

PREGUNTA: ¿Qué posición debe tener la Suprema Corte de Justicia ante esta situación, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues esperar a que la universidad resuelva, tampoco puede juzgar si no tiene elementos, no es el ‘mátalos en caliente’ o ‘mátalos y luego averiguas’, nada más porque es Sheridan y porque es todo este grupo conservador, como si tuviesen mucha autoridad moral.

Siempre lo dije, en estos casos aplica la frase bíblica: ‘El que esté libre de pecado que tire la primera piedra’, porque hablando de plagios, ¡ay!, no me quiero meter en esas honduras, pero de eso, miren, callan porque son muy hipócritas los conservadores, esa es su doctrina, la única doctrina que tienen es la hipocresía.

Entonces, vieron la posibilidad de lanzarse en contra de la ministra, porque la ministra ha estado apoyando las reformas que tienen que ver con la transformación del país. Y no es nada más golpear a la ministra, es golpear a quien ya saben quién.

Todo es así, todo lo piensan de esa manera porque están muy molestos, porque era como la casta divina o la casta dorada, la oligarquía con sus achichincles, sus voceros, sus intelectuales alcahuetes y están muy molestos con nosotros.

El otro día estaba yo viendo en El País, mandaron un reportaje, se encargó… Yo creo que está en video. Para que vean hasta dónde llegan, o sea, igual. Es en El País internacional, alguien quiso… Mandan una nota los corresponsales. Que también, yo recuerdo a los corresponsales de la prensa extranjera en el 2006 como tapetes de quienes hicieron el fraude en contra de nosotros, pero con saña, hablo de corresponsales extranjeros de los diarios más famosos, el maltrato hacia nosotros.

Bueno, me acuerdo que, no sé si el seis o en el 12, en editorial de El País: ‘Obrador, un lastre’. Y siguen, ya les explicaba de que Los Ángeles Times mandó a reporteros para ver qué estaba sucediendo en México, porque había cosas que no los convencía y los reporteros lo que encontraron es que la gente nos apoya; sin embargo, los corresponsales extranjeros teniendo como fuente al Financiero, al Reforma, al Universal, a Aguilar Camín, a Jorge Castañeda, al de la empresa inmobiliaria de los departamentos más lujosos…

INTERVENCIÓN: Loret de Mola.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Loret de Mola. Pero acaba de pasar esto hace una semana.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es una traducción básica, o sea, le agregan a la nota.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, él, el reportero dice que envió su nota y que hubo una traducción mal donde editan el periódico. Nada más que es increíble, porque lo que le agregan ¿cómo va a ser traducción mal?

Miren, en su versión en inglés de su artículo sobre el proceso de García Luna, ‘insertaron una mentira absoluta, que AMLO quiere cambiar la Constitución para reelegirse’. No tenía nada que ver, pues.

Entonces, el quien escribió la nota contesta diciendo que eso es producto de una mala traducción.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Está entre guiones, o sea, lo agregaron.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es a que muchos de ellos los trataban como príncipes, a los corresponsales. Había como una sección aquí, ¿no?, en Comunicación Social de la Presidencia, prensa extranjera. ¿Tú tienes esa sección?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, ya no.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya no. Ahí está.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Nada más está la prensa.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Igual. Pero ve pensando, ¿no? Aunque sea café y chocolate, o traductores, sí.

Pero, en fin, a ver, vamos con las compañeras. ¡Uy! Ya se nos fue el tiempo, ¿eh?

INTERLOCUTORA: Bueno, pues esta es muy rápida, presidente. No sé si esté ―Mara Rivera, de Enfoque Noticias― si esté enterado o estuvo enterado de las fallas que presentó el 17 de enero la nueva plataforma de CompraNet, esta plataforma que se encargó a la Secretaría de Hacienda y que, bueno, pues reporta que se aplazaron más de 700 millones de medicinas, las claves famosas.

Si estuvo enterado de esto, si ya se resolvió, porque no se pudieron licitar este número de medicamentos. ¿Supo de esta falla?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no estaba enterado, pero hoy mismo vamos a ver esto.

INTERLOCUTORA: Gracias.

Una segunda tiene que ver con esta decisión de imponer el 50 por ciento de aranceles de impuesto al maíz blanco de exportación. Se dice que en realidad lo que produce México se queda aquí en México, muy poco se exporta o nada, cuando la decisión de este decreto es, precisamente, que se quede el maíz y que contribuya al pasivo o, finalmente, a no incrementar el precio de los alimentos.

Esto, dicen que no sería necesario este impuesto, este arancel y, en cambio, sí podría ser contraproducente porque México estaría infringiendo en una falta de imponer un arancel a un producto, olvidando la relación que tiene comercial con muchos países, tenemos 14 TLC con 50 naciones y no sería entonces necesario este impuesto del 50 por ciento.

¿Qué opinión tiene de esto? ¿Quién a lo mejor sugirió este arancel? Y si no puede traer contra resultados al país porque además resta competitividad a la misma nación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es una medida que se está tomando de carácter transitorio, porque tenemos que detener la inflación y queremos que sólo se utilice maíz blanco para el consumo humano, que no se utilice maíz transgénico, que el maíz amarillo se utilice como forraje.

Entonces, tenemos que garantizar que haya maíz blanco en nuestro país. Somos autosuficientes en maíz blanco y por eso no queremos que se exporte, para tener maíz blanco suficiente para el consumo doméstico.

Esto también aplica en el caso del pollo, el caso de la carne, porque nos interesa el que podamos enfrentar el fenómeno inflacionario. Y son medidas transitorias, porque no queremos inflaciones altas que nos afectan, que afectan a la población.

INTERLOCUTORA: ¿Esta medida sería solamente hasta junio, como está previsto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, así es, así es, nada más.

Vamos a esperar los datos sobre inflación, el comportamiento de inflación. Estamos logrando que haya estabilidad en los precios, está funcionando el plan antinflacionario, aquí Ricardo lo acaba de demostrar con la canasta básica, que ya está abajo la canasta básica en promedio nacional de los mil 38 pesos por 24 productos. Esto es un avance. Sería bueno que se hiciera un reporte nacional y que se incluya a las tiendas que están cumpliendo mejor, como lo hicimos la vez pasada.

Pero esa es nuestra preocupación principal, nuestra ocupación, el que no nos aumente la inflación.

INTERLOCUTORA: Pues lo último tiene que ver con esto, precisamente. Se están viendo ya señales de una disminución de la inflación en Estados Unidos y también aquí en México.

Sin embargo, en la política monetaria en el Banco de México que, bueno, no tendría usted injerencia en esto, pero quizás sí una opinión, se prevé para el nueve de marzo un apretón más a las tasas de interés de 25 puntos base, en marzo otro más de 25, que llevaría a la tasa líder a 28 por ciento, a 11 por ciento, perdón, la tasa líder de 28 días.

Entonces, la pregunta sería ¿qué tan necesario sería o no más ajustar la política monetaria cuando la inflación finalmente está cediendo?

Y si esto no puede afectar en cierta manera este arranque que hace un poco difícil o se está viendo en la economía. Finalmente, el crecimiento económico es importante tanto como también lo que ha señalado ¿no?, finalmente que se vea esto repercutido en la población.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero somos respetuosos de la autonomía del Banco de México y ellos han sabido actuar bien y creo que lo van a seguir haciendo.

Se guían por las decisiones que se toman en Estados Unidos, eso es evidente, entonces hay que esperar si van a aumentar allá tasas o no.

Y sí, lo ideal es que haya un equilibrio entre control de inflación y crecimiento, que el Banco de México no sólo se dedique a controlar la inflación, sino que también se promueva el crecimiento, pero si se cumple con este primer propósito de control de inflación es bueno, porque la inflación daña mucho.

Nosotros podemos resolver lo de tasas altas si tenemos baja inflación. O sea, si tenemos que optar entre inconvenientes, decimos: baja inflación. Y así es muchas veces, o sea, ¿qué quieres? ¿tasas altas con inflación alta? Pues queremos inflación baja porque eso yo creo que es el impuesto más oneroso que hay, eso es carestía, podemos estar aumentando el salario y hay pérdida de poder adquisitivo, se debilita la capacidad de comprar, es la alimentación en lo básico. Pero vamos a esperar a ver qué.

Sí, la economía está bien en general, en Estados Unidos son buenas las señales, no va a haber recesión y en nuestro país vamos bastante bien, bastante bien en la economía, con el añadido muy importante de que hay una mejor distribución del ingreso.

En el caso del y con eso vamos a terminar ya, del Tren Maya, imagínense cuántos empleos, cuántos trabajadores y no sólo son empleos para Campeche, porque son tantos los puestos de trabajo que hay que se tienen que llevar trabajadores.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, la inversión pública es básica. Y la industria de la construcción, que tiene efectos multiplicadores, porque se hacen las obras, se generan empleos, se reactiva la economía rápido en las regiones, queda el presupuesto en las comunidades, se ayuda a mucha gente. Entonces, vamos bien.

Las otras dos compañeras quedan pendientes ya.

PREGUNTA: Sin lista.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, pero ellas dos sí, las dos sí.

Nada más dos y ya nos vamos sin lista. Muy bien, que la pasen bien.

+++++

