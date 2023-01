Por qué Yuri no formó parte del clan Trevi-Andrade aunque de niña trabajó con el productor

(Instagram/Archivo)

Gloria Trevi está en el ojo público, pues aunque fue absuelta hace algunos años por presuntamente atraer a menores de edad a una red de sexual en México liderada por Sergio Andrade, otra vez enfrenta una demanda en Estados Unidos por supuesta corrupción de menores. Ante esto, Yuri, quien llegó a trabajar con el productor cuando era niña, confesó por qué ella no formó parte del llamado clan.

Fue durante un encuentro con los medios retomado por De primera mano donde la cantante de La maldita primavera o Detrás de mi ventana relató que posiblemente se salvó de los abusos de Andrade gracias a su mamá, Dulce Canseco.

“A mí nunca nadie me abusó porque mi mamá traía pistola en mano y por eso le decían mamá gallo. A mi Sergio Andrade nunca me tocó, nunca me hizo una insinuación, por eso yo no puedo opinar. Mi mamá siempre estaba conmigo”, mencionó en primera instancia.

En este sentido, la jarocha recordó que en varias ocasiones surgió la oportunidad de que viajara sola, pero su progenitora se mantuvo firme y atenta en todo momento.

“Muchas veces me quisieron llevar con otras actrices o artistas que nos fuéramos a una beca para que nos fuéramos todas solitas y mi mamá le dijo a un ejecutivo: ‘¿Por qué no mandas a tu hija?, mi hija no va porque ya sé para donde va’, entonces mi mamá no me dejaba sola”, destacó y agregó:

“Aunque ha cambiado todo, si tienes principios, si tus padres te han enseñado... ahora ya es si andas con uno, te abusan... equis, pero en mi caso mi mamá siempre estuvo conmigo. Ningún ejecutivo me pidió las pompas, lo que he logrado es por mi talento”.

Yuri contó que cuando conoció a una de las figuras más importantes de Televisa, su mamá le dio algunas recomendaciones, además, lanzó un mensaje a los padres de familia.

“Mi mamá me dijo: al señor Azcárraga le hablas de usted y te vistes tapada, entonces si tienes una mamá a lado.. la mamá de Geraldine, no dejó. Si tú estás viendo que están pasando cosas raras, pilas con los hijos. Sean o no del medio, señoras, tienen que estar pilas con los chamacos”, aseveró.

En una antigua entrevista retomada por Telemundo, Yuri llegó a contar que sí trabajó junto a Sergio Andrade cuando era menor de edad, sin embargo, nunca sufrió abusos de su parte.

“Obviamente, cuando era yo niña, él hizo la canción de Tiempos mejores y a mí nunca me faltó el respeto. O a lo mejor le tenía mucho miedo a mi mamá. Y lo de ellas, pues no puedo decir nada, porque no he estado ahí en el clan”, argulló en aquel entonces.

La veracruzana comentó en esa ocasión que tenía un gran aprecio por Gloria Trevi y remarcó que la intérprete de Todos me miran nunca quiso platicar con ella mucho sobre lo que vivió junto a Andrade.

“Yo me llevo con Gloria, la quiero mucho, y no he podido hablar de eso con ella, porque son cosas de su pasado. A veces hay gente, hay artistas, que no quieren hablar de su pasado, y muy respetable. Entonces no puedo opinar de algo que no estuve yo metida”, añadió.

