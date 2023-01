Gloria Trevi derramó lágrimas durante un concierto en Aguascalientes por demandas en EEUU

(Instagram)

Gloria Trevi está pasando por una polémica, pues tras ser absuelta hace 20 años, la cantante está enfrentando nuevamente un proceso legal en Estados Unidos por presunta corrupción de menores derivada de su supuesta participación en atraer menores de edad a una red sexual en México dirigida por Sergio Andrade.

Aunque las opiniones sobre la relación de Gloria Trevi con el clan Andrade han estado divididas a lo largo de los años, la famosa vivió un emotivo momento durante una presentación que dio recientemente en la Ferian Nacional de Rincón de Romos, Aguascalientes.

Y es que, en medio de su concierto, la intérprete de éxitos como Todos me miran, No querías lastimarme o Esa hembra es mala le contó a su público que emocionalmente no la había pasado tan bien últimamente.

“Yo tengo que confesarles que hace unos días, hace como una semana, estuve llorando”, comenzó a decir.

Así, entre los gritos de la gente, Gloria apuntó que, a pesar de eso, recordó que muchos de sus seguidores suelen refugiarse en su música cuando atraviesan malos momentos.

“Pero sé que ustedes algunas veces han puesto alguna canción de la Trevi para llorar, para sacar el dolor y luego ponen otra canción de la Trevi para levantarse. Pero esta noche me tienes aquí para llorar en mi hombre y para que yo llore en el tuyo”, añadió.

El público rápidamente comenzó a ovacionarla y, para sorpresa de la cantante, de pronto en el recinto comenzó a resonar el grito de: “No estás sola”.

Esto conmovió profundamente a la cantante, quien no sólo lloro, sino que compartió el momento en sus redes sociales.

“Gracias, muchas gracias, raza, la verdad es que ustedes no saben lo que significa para mí que ustedes me digan estas palabras”, se escucha decir en el clip a Trevi.

De igual manera, en la descripción de la publicación agregó: “De verdad necesitaba mucho este abrazo gigante, gracias Rincón de Romos y gracias a todos. No estoy sola”.

Las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar y varios de ellos -incluida Consuelo Duval- refrendaron su apoyo a la famosa.

MEXDF13ENE2000. La cantante Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mary Boquitas fueron detenios en Rio de Janeiro, Brasil. Se prevee que en los proximos dias sean extraditados a Mexico. FOTO: Rodolfo Valtierra/CUARTOSCURO

“Nunca estarás sola, amor de is amores, así de fuerte te amamos”. “No estás sola, cuanta vileza de quienes han abusado de ti y de quienes no soportan verte feliz y salir adelante”. “Fuiste una víctima de ese sujeto, de sus manipulaciones, abusos y engaños, así como lo fueron todas, la verdad esta de tu lado, y se que Dios te protegerá de los que aún quieren hacerte daño, tu solo ten mucha fuerza, y recuerda que así como tú nos ayudas a sanar nosotros te ayudaremos a sanar tu corazoncito”, son algunas de las menciones.

Según Rolling Stone, la nueva denuncia contra Gloria fue presentada en Estados Unidos (EEUU) poco antes del 31 de diciembre de 2022. De acuerdo con la revista, ni el nombre de Trevi ni el de Andrade están explícitamente en el documento, pero los detalles en el mismo revelarían que efectivamente se trata de ellos, pues se mencionaron los conciertos de la cantante en los noventa y los álbumes que lanzó en la misma época.

