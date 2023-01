Tchouaméni prefirió ir a ver un partido de NBA en París antes que el del Real Madrid y tuvo que pedir perdón: “No hice lo correcto”

El futbolista francés del Real Madrid fue a ver un partido de la NBA mientras su equipo se jugaba la clasificación en la Copa del Rey ante Villarreal

Aurélien Tchouaméni no ha tenido un buen cierre de año. Desvió un penal en la final del Mundial de Qatar 2022 ante la Argentina, sufrió una lesión muscular que lo dejó afuera del arranque del 2023 con el Real Madrid y durante su recuperación en París aprovechó para ver un partido de la NBA.

El talentoso mediocampista de 22 años se fue hasta el Arcor Arena de la capital de Francia, donde jugaron Chicago Bulls y Detroit Pistons, en un duelo válido por la liga de los Estados Unidos, que trasladó este evento al país europeo para llevar el mejor básquet del mundo a otros continentes.

La presencia del jugador que no pudo convertirle al Dibu Martínez en los penales no pasó inadvertida y fue detectado por el público, que comenzó a sacarle fotos y a subir el contenido en redes sociales. Lo curioso es que al mismo tiempo que se desarrollaba el partido de básquet su equipo, el Real Madrid, se batía a duelo en el estadio La Cerámica ante el Villarreal, por los octavos de final de la Copa del Rey.

Las críticas a Tchouaméni no tardaron en llegar y el futbolista se vio obligado a pedir perdón por su comportamiento poco profesional. “Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”, escribió en su cuenta de Twitter.

El mensaje del arrepentido jugador francés aplacó un poco las aguas en el madrilismo, pero seguramente deberá seguir dando explicaciones ante los directivos merengues. A pesar del episodio que trajo revuelo en las redes, el equipo conducido por Carlo Ancelotti pudo sortear el duro escollo y dar vuelta el marcado tras ir perdiendo 2-0 ante Villarreal para avanzar a los cuartos de final.

