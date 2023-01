Se complica la situación de Dani Alves: le dictaron prisión sin fianza tras la presunta agresión sexual en Barcelona

Una jueza de Barcelona dictó prisión para Dani Alves por un caso de agresión sexual (REUTERS/Carl Recine)

Después de que el futbolista brasileño Dani Alves fuera detenido por la policía catalana, la jueza instructora ha acordado el ingreso en prisión sin fianza para el jugador de 39 años, quien se encuentra acusado de agredir sexualmente a una mujer en los baños de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.

Según han informado fuentes judiciales, la titular del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona ha aceptado la petición de la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la denunciante y ha enviado a prisión al futbolista que actualmente se desempeña en los Pumas de la UNAM de la liga mexicana.

El ex jugador del Barça había sido detenido este viernes por la mañana después de que regresara a España desde México, y se le ha tomado declaración en calidad de investigado en la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts de Barcelona por la denuncia en su contra por agredir a una mujer en la discoteca Sutton hace algunas semanas.

El experimentado defensor, quien integró el plantel de Brasil en el Mundial de Qatar 2022, acudió al recinto y salió arrestado en un coche poco después de las 10 de la mañana de España. La patrulla lo trasladó hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona, donde la jueza fijó la prisión al considerar que hay suficientes indicios de delito y/o que existe riesgo de fuga.

El periódico La Vanguardia, por su parte, informó que Dani Alves negó durante su declaración ante los Mossos haber protagonizado los hechos denunciados por una mujer de 23 años dos días después del que sucedieron. La joven, al momento de la presunta agresión, advirtió a la discoteca, cuyos responsables contactaron a los Mossos, quienes la trasladaron hasta el Hospital Clínic de la capital catalana.

La detención de Dani Alves

Alves se encontraba en la ciudad española luego de disputar su tercera Copa del Mundo con la Seleção, donde fueron eliminados en cuartos de final por penales a manos de Croacia. Si bien confirmó su presencia en la discoteca Sutton de Barcelona, afirmó que estuvo “poco tiempo” y que no “ocurrió nada”.

“Me gustaría desmentir todo, primero. Yo estuve ahí, en ese sitio, con más gente, disfrutando. Todo el mundo sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás y cuando eliges ir al baño no preguntas quién está en el baño para ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no la he visto nunca en mi vida. Todos estos años nunca he invadido el espacio de alguien, menos sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer con una mujer o una chica? Por Dios, no. Ya basta porque hacen daño, sobre todo a mi gente, a los míos, porque saben quién soy”, declaró a principio de mes Dani Alves mediante un video que envió al programa Y ahora sonsoles.

