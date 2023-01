Bellakath quiere cantar con Danna Paola y Belinda: “Ojalá se pueda armar”

Para Bellakath, colaborar con Danna Paola o Belinda podría ser factible (Foto: Instagram)

Tras ser duramente criticada por el supuesto plagio de su tema Gatita, la cantante Bellakath logró que la canción de reggaetón volviera a estar disponible en las plataformas musicales.

Luego del trago amargo en el que incluso la artista viral publicó un video al borde del llanto, parece que el tema de la autenticidad de su autoría de la canción ha quedado superado y ahora busca lograr nuevos éxitos en su carrera.

Es por ello que Bellakath tendría en la mira nuevas colaboraciones con artistas del medio para continuar desarrollando su carrera, más allá de los temas virales de TikTok.

La cantante se ha posicionado como una de las mexicanas más reproducidas a nivel mundial (Foto: Instagram/@labellakath)

Y es que pese a que la bandera de la cantante es el ritmo urbano para “perrear hasta el piso”, Bellakath mostró interés en colaborar con dos famosas cantantes que son mejor conocidas por interpretar pop.

Fue en un reciente encuentro con los medios de comunicación donde la cantante de otros temas del género urbano como Lluvia de micheladas y La gata de la Agrícola Oriental reveló sus deseos de realizar una colaboración musical al lado de dos de las más grandes celebridades femeninas del país.

Tras ser cuestionada por los reporteros sobre su opinión acerca de Danna Paola y Belinda, la intérprete de 24 años se entusiasmó. “Me encantan... ojalá se pueda armar en algún momento algo con ellas, son muy talentosas”.

La declaración de la ex participante del programa de TV Azteca Enamorándonos generó diversas reacciones en las redes sociales, pues muchos internautas se mostraron incrédulos ante la propuesta de la también egresada de la UNAM.

“Dirán lo que quieran, pero es muy agradable”, “Usted puede, mi licenciada Bellakath”, “Obvio también sabe de lo bueno, Bellakath ft. Belinda”, “Pues si no empieza a colaborar perderá su relevancia de la única canción que le pegó”, “¿Cuándo se viene el dúo con Madonna?”, “Jajaja, está soñando”, “Pues sinceramente no me gustaría, pero como dice Danna ‘entre mujeres hay que apoyarse’”, “Diría ellas sí cantan y tienen talento, y yo no”, “Con Danna no, obviamente ella está en otras cosas más grandes”, “Esta Gatita ya quiere un mix con el Sapito de Belinda”, son algunos de los comentarios que se leen en respuesta a la declaración de Bellakath.

Hasta el momento ninguna de las famosas aludidas ha reaccionado a la petición de la reggaetonera, pero se espera que en un próximo encuentro de la prensa con alguna de los dos, sean cuestionadas sobre la posibilidad de esta colaboración.

Danna Paola y Belinda son dos de las celebridades femeninas más destacadas de México (Foto: Instagram@dannapaola/@belindapop)

Apenas hace unos días, la cantante contó que debido al gran éxito en internet de su tema Gatita, importantes compañías productoras le propusieron comprar la melodía para comercializarla masivamente, propuesta que Bellakath rechazó categóricamente, no sin antes pensarlo bien ante la tentadora oferta.

Fue durante una entrevista para el canal de Youtube de Gusgri donde la famosa confesó cómo se sintió después de recibir el ofrecimiento. “Sí me ofrecieron una buena cantidad, pero yo dije: ‘No le voy a vender mi alma al diablo por ninguna razón’”, comenzó a decir.

De acuerdo con Bellakath, las cifras que le propusieron para negociar su canción superaban los 10 millones de pesos, lo cual, en algún momento consideró.

“De las más importantes recibí tres propuestas muy importantes, (me ofrecían) millones de pesos. era un buen porcentaje, algunos querían quedarse con el 30%, otros con el 15% -pero daban menos millones de pesos- y yo decía: ‘Pero por qué vender mi canción de la Gatita si yo me la pasé... cómo se te ocurre. Así que sean 12 millones”, aseveró.

“Fíjate que lo pensé, pero dije, aquí ninguna casa cuesta 12 millones, yo para qué los voy a querer, ni la risa. Algunos me decían 12 millones por comprarla, por cederla y era todo”, recalcó.

