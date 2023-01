Taxista denunciado por acoso en Nuevo León fue detenido por un secuestro ocurrido en 2022

Taxista acosador de Nuevo León fue detenido por secuestro (FGENL)

El taxista que hace unos días fue acusado en redes sociales por acoso a una pasajera fue detenido por su posible relación con el secuestro de un hombre cometido el año pasado, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJENL).

A través de un breve comunicado, la dependencia informó que David “N” de 32 años de edad fue detenido por una orden de aprehensión que existía en su contra por el delito de privación ilegal de la libertad y que paralelamente está siendo investigado por el caso de la joven que lo señaló de haberla acosado.

Por su parte, el Instituto de Movilidad y Accesibilidad local dijo que le retiró la licencia de conducir de manera definitiva al sujeto.

Fue el pasado 11 de enero cuando una pasajera identificada como Nallely Almaguer denunció a través de redes sociales que el conductor de un taxi amarillo la había llevado por un camino distinto al que le solicitó para ir a su trabajo, ubicado en la zona de Expo Guadalupe.

Una joven grabó su recorrido con temor, pues sufrió acoso aparentemente por un taxista (Captura de pantalla)

Asimismo, en el video que compartió la joven se ve que el hombre la abraza sin su consentimiento mientras ella está sollozando, visiblemente nerviosa, y sin dejar de poner atención al camino.

Aunque ella le solicita que la deje bajar de la unidad el taxista le da varias negativas, a la vez que le dice varias cosas para supuestamente calmarla.

“¿No quieres que te halague? No, sí llegas mi’ja (...) sí vas a llegar, tranquila ven”, le dice. Momentos más tarde, cuando ella le dice que tiene miedo, le responde: “¿Por qué, conmigo? No tranquila, yo todavía no trabajo”.

Después de lo ocurrido, Nallely Almaguer fue orientada por la Dirección de Atención Ciudadana del Instituto de Movilidad para que presentara la denuncia correspondiente ante la Fiscalía local.

El secuestro aumentó en 36.5% en los primeros cinco meses del 2019 (Foto: Pixabay)

Las autoridades procedieron a identificar y localizar al operador del taxi, mismo que fue citado para que se presentara a comparecer este lunes 16 de enero, donde se le informó el motivo y le mostraron los videos que grabó la joven.

La dependencia de Movilidad le aplicó una infracción con fundamento en el Artículo 252, inciso D, fracción I del Reglamento de la Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad de Nuevo León.

No obstante, la acción mas destacada en su contra fue la detención que cumplimentó la Fiscalía por el delito de privación ilegal de la libertad.

Era buscado por la Fiscalía Especializada Antisecuestros en relación a un secuestro que presuntamente él, junto a otros tres sujetos, llevó a cabo en abril del 2022 en la colonia Los Fresnos, en Apodaca. Supuestamente se habrían llevado en contra de su voluntad a un hombre que estaba descansando en su hogar para posteriormente golpearlo y liberarlo.

La pasajera viajaba en el asiento de copiloto mientras el conductor la desviaba de ruta

La captura del sujeto se hizo en la venida Alfonso Reyes, en su cruce con Servicio Postal, en la colonia Regina de Monterrey.

Mientras continúan las investigaciones por el secuestro y se integra la carpeta de investigación por la denuncia que interpuso la joven por acoso, David “N” fue internado en el penal de Apodaca, donde continuará su proceso legal.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de enero a noviembre del 2022 en el estado de Nuevo León hubo 85 feminicidios. Respecto a situaciones de acoso u hostigamiento sexual, hubo 10 mil 506 registrados a nivel nacional y Nuevo León tuvo 385.

