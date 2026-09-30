La emotiva despedida de Graciela Borges a quien la acompañó en los últimos años: “Siempre en mi corazón, guerrera amada”

El posteo de Graciela Borges dedicado a su perra Sarita

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Graciela Borges despidió a Sarita, una de sus perras, con una historia en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores: una imagen junto a la pequeña, acostada sobre una camilla cubierta con toallas de colores, y la frase “Para siempre en mi corazón, guerrera amada”. La publicación incluyó además una tarjeta escrita a mano con tinta negra que decía “Cerrado por melancolía”.

La publicación de la tarjeta con esa frase llena de sentimiento completó el cuadro emocional del posteo: una manera de hacer saber, sin más palabras, el estado de ánimo con el que la actriz atraviesa la pérdida. Borges no es la primera vez que utiliza sus redes para hablar de sus mascotas con la misma naturalidad con que lo hace de su carrera o de sus afectos más cercanos. Esa coherencia entre su vida pública y privada es uno de los rasgos que sus seguidores le reconocen con mayor frecuencia.

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Sarita había llegado a la vida de la actriz a través de Mascotas en Adopción, organización con la que Borges mantiene un vínculo de agradecimiento. La perra fue rescatada de la calle y se convirtió en compañía cotidiana de la diva del cine argentino, que a lo largo de los años hizo pública en repetidas ocasiones su devoción por los animales y, en particular, por los perros sin hogar.

Graciela Borges describió su estado de ánimo por la partida de Sarita: "Cerramo por melancolía"

La incorporación de Sarita al hogar de Borges se produjo tras la partida de Pancha, una rottweiler a la que la actriz tuvo durante 13 años. Fue justamente Mascotas en Adopción quien le acercó a Sarita en ese momento de duelo, y la pequeña perra rescatada logró, con el tiempo, volver a traer luz y alegría a la casa, según contó la propia Borges al medio especializado Ohmydogmagazine.com.

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El vínculo entre ambas fue creciendo hasta convertirse en parte inseparable de la rutina de la actriz. Borges describió a Sarita como una “guerrera”, un término que sus seguidores interpretaron como una referencia a la fortaleza que la perra demostró a lo largo de su vida. La imagen del último posteo, en la que se ve a la actriz inclinada sobre la camilla junto a Sarita, refuerza la dimensión de ese vínculo: una presencia constante hasta el último momento.

El hermoso retrato de Graciela Borges y Sarita (Crédito: Nora Lezano)

En esa oportunidad, Graciela Borges aprovechó para transmitir un sentido mensaje. La actriz señaló que “todos los perros merecen una segunda oportunidad” y convocó a sus seguidores a promover la tenencia responsable, la castración y la adopción de mascotas.

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El vínculo entre la actriz y Sarita quedó registrado mucho antes de esta despedida. En junio de 2014, Borges publicó en su cuenta de X (entonces Twitter) una foto junto a la perra desde su casa, con la frase: “Con Sarita, mi pequeña elegida con el corazón. Bosteza de felicidad. Adopten tuiteros queridos”. Esa publicación ubica el comienzo de la convivencia hace al menos 12 años y muestra que el llamado a la adopción fue una constante a lo largo de todo ese tiempo.

Graciela Borges, tras adoptar a Sarita, en un posteo de 2014: "Mi pequeña elegida con el corazón"

A lo largo de distintas entrevistas y posteos, Borges dejó constancia de que los perros rescatados ocupan un lugar central en su vida. Cada animal que incorporó a su familia llegó desde la calle o a través de organizaciones de rescate, y cada despedida fue acompañada de palabras públicas de afecto. En el caso de Sarita, la historia cerró con la misma intensidad con la que había comenzado: una adopción impulsada por el amor y una pérdida procesada a la vista de todos.

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La perra, que llegó como una segunda oportunidad después de Pancha, se fue como lo que fue durante todos los años que vivió junto a Borges: una compañera irremplazable.