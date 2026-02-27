Animales y Mascotas

Por qué los perros pequeños tiemblan más que los grandes, según expertos

Veterinarios y especialistas en comportamiento animal analizan los factores biológicos y ambientales que explican esta reacción

El temblor en perros pequeños
El temblor en perros pequeños responde a un mecanismo de termorregulación para evitar la pérdida rápida de calor corporal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La imagen de un perro pequeño temblando despierta preguntas sobre su bienestar y fisiología. Según Carlos Siracusa, veterinario especializado en comportamiento animal, citado por la revista de divulgación científica Popular Science, el temblor en estos animales responde principalmente a un mecanismo de termorregulación.

Debido a que los perros pequeños pierden calor con mayor rapidez que los perros grandes —por su alta proporción entre superficie corporal y peso— recurren al temblor como estrategia para generar calor y mantener su temperatura interna estable.

Este temblor implica un gasto energético adicional. Siracusa sostiene que los perros pequeños necesitan aportar más energía para activar este proceso y, por ello, son más susceptibles a los cambios de temperatura ambiental. Además, la eficiencia para retener el calor varía: es habitual ver temblar a estos animales incluso dentro de sus hogares, mientras otros perros no lo hacen. Así, queda claro que el temblor en perros pequeños es una reacción fisiológica habitual y no necesariamente síntoma de enfermedad.

¿En qué se diferencian los perros pequeños y grandes respecto a la pérdida de calor y el inicio del temblor?

La capacidad para conservar el calor difiere entre perros pequeños y grandes. Los animales de razas pequeñas, por su mayor proporción de superficie corporal respecto a la masa, presentan una pérdida de calor más acelerada: por eso tiemblan antes, incluso sin que la temperatura ambiental sea muy baja.

Según Popular Science, los perros
Según Popular Science, los perros pequeños gastan más energía temblando debido a su mayor proporción de superficie corporal respecto al peso (Pexels)

En cambio, los perros grandes tienen mayor volumen corporal y pierden calor más lentamente; no requieren temblar tan rápido ni tan seguido. Esta diferencia fisiológica explica por qué es frecuente ver a razas pequeñas sacudiéndose en situaciones en que los perros grandes no lo hacen. Para las razas más pequeñas, el temblor es una respuesta temprana al frío, dado su menor aislamiento natural.

¿Cómo influye la temperatura ambiental y el entorno doméstico en el temblor de los perros pequeños?

El entorno donde vive un perro pequeño influye directamente en cuánto y cómo tiembla. Popular Science detalla que la temperatura ambiental determina qué tan rápido estos animales pierden calor, aún dentro del hogar. Casas con corrientes de aire, pisos fríos o calefacción limitada pueden provocar temblor incluso si el perro está bajo techo.

Los perros pequeños no solo reaccionan al frío exterior: cambios de temperatura en espacios cerrados, salidas al jardín, ventanas abiertas o suelos cerámicos también desencadenan temblores. Así, el entorno doméstico se convierte en un factor clave en la pérdida de calor.

El artículo aclara que los perros pueden temblar aunque la sensación térmica para los humanos sea cómoda. Su fisiología hace que perciban el frío de forma distinta, por lo que se recomienda a los dueños vigilar señales de incomodidad incluso en ambientes templados.

En los hogares, factores como
En los hogares, factores como corrientes de aire, pisos fríos y poca calefacción pueden provocar temblores en perros pequeños aún bajo techo (Pixabay)

¿Qué otras causas pueden provocar temblor en perros pequeños: problemas neurológicos, medicamentos y estrés?

Popular Science advierte que, aunque el frío es la causa principal, existen otros factores. Los problemas neurológicos pueden afectar el control muscular y provocar movimientos involuntarios, lo que requiere atención veterinaria. Algunos medicamentos generan temblores como efecto secundario; si esto ocurre, se debe consultar con el profesional que indicó el fármaco para revisar el tratamiento.

El estrés y la ansiedad son causas frecuentes: los perros pequeños pueden temblar ante ruidos, novedades o cambios de rutina. Este temblor emocional difiere del causado por frío, aunque puede presentarse junto con señales como jadeo o inquietud.

En caso de dudas sobre el origen del temblor, la consulta veterinaria permite descartar causas médicas y prevenir complicaciones.

La revista de divulgación científica Popular Science aclara que, hasta ahora, no existen estudios formales que midan sistemáticamente la frecuencia del temblor según el tamaño del perro. Por ello, las explicaciones actuales se apoyan en la experiencia profesional y en conocimientos generales de fisiología animal, así como en testimonios como los de Carlos Siracusa.

