5 beneficios poco conocidos de convivir con perros durante la etapa universitaria, según nuevas investigaciones en Reino Unido

El estudio de la Universidad de Brighton identifica cinco beneficios específicos de los perros para la salud mental de estudiantes universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presencia de perros en la vida de los estudiantes universitarios repercute de manera positiva y tangible en su salud mental y bienestar diario, de acuerdo con un estudio liderado por la doctora Charlie Lea de la Universidad de Brighton en el Reino Unido. La investigación reseñada por Psychology Today, identifica cinco beneficios específicos asociados al vínculo entre humanos y perros, fundamentados en la experiencia directa de jóvenes dueños universitarios.

Rutinas que ordenan el día y dan propósito

El análisis se basó en entrevistas detalladas con ocho estudiantes, seis mujeres y dos hombres, quienes eran o habían sido propietarios de perros durante su etapa universitaria. Uno de los hallazgos más relevantes está vinculado a la estructura diaria que impone el cuidado de un perro. Acciones cotidianas como las caminatas matutinas, la alimentación y la atención constante a las mascotas establecen un marco de organización y rutina que, según los participantes, aporta propósito y dirección a sus jornadas.

La rutina diaria que proporciona el cuidado de un perro fomenta estructura, propósito y organización entre los jóvenes universitarios (Pexels)

Esta estructura obliga a planificar el tiempo y a establecer prioridades claras, lo que facilita una mejor gestión del estrés académico. En palabras de uno de los entrevistados, citados por Psychology Today: “Asegurarse de que el perro esté bien alimentado y cuidado genera una sensación de satisfacción, porque se nota que el animal está contento”. Cumplir con esas responsabilidades cotidianas refuerza la autoestima y fomenta hábitos de autocuidado, ya que el bienestar del animal depende directamente del compromiso del dueño.

Reducción del estrés y mejora del ánimo

La convivencia con perros también destaca como un factor que contribuye a regular el estado de ánimo. Los estudiantes señalaron que compartir tiempo con sus perros les permite relajarse y desconectarse de las preocupaciones diarias. Las interacciones simples, como acariciar al animal o sentarse a su lado, actúan como momentos de pausa y alivio emocional.

Los perros refuerzan hábitos de autocuidado y mejoran la autoestima al exigir una responsabilidad constante de sus dueños universitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un participante relató a Psychology Today: “Estar en el momento, sentarse con el perro y, de alguna manera, olvidar todas las tensiones”. Este tipo de experiencias refuerza la importancia de la presencia animal como recurso natural para la gestión emocional, ayudando a disminuir la ansiedad asociada a la vida universitaria y promoviendo una mayor estabilidad psicológica.

Un vínculo de amor incondicional

Otro de los aspectos destacados por el estudio es la calidad del vínculo afectivo entre estudiantes y perros. Los animales son percibidos no solo como mascotas, sino como auténticos miembros de la familia, capaces de ofrecer un amor incondicional y un sentido de pertenencia. La conexión emocional se expresa en el reconocimiento mutuo de necesidades y emociones, lo que fortalece la empatía y el sentido de compañía.

El vínculo afectivo entre jóvenes y perros aporta amor incondicional, pertenencia y mayor seguridad emocional durante la etapa universitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las entrevistadas compartió: “(Mi perro) es como mi pequeño bebé humano… es sorprendente la conexión que puedes tener con un animal y cómo pueden comprenderse mutuamente. El perro ha aprendido a comunicarse con nosotros, sabe lo que quiere y cómo hacerlo saber; a veces hay que recordar que sigue siendo un animal”, señaló a Psychology Today. Esta relación profunda alimenta la confianza y la seguridad emocional de los jóvenes.

Facilitadores de relaciones humanas

El estudio revela que la presencia de un perro en el hogar puede ser un catalizador para fortalecer los vínculos familiares y de amistad. La decisión de adoptar un perro, en muchos casos, responde a la necesidad de unir a las personas en torno a un objetivo común y a la búsqueda de consuelo en momentos difíciles.

Los perros actúan como catalizadores sociales, fortaleciendo los lazos familiares y de amistad en el hogar universitario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudiante también contó que su familia optó por adoptar un perro durante una etapa complicada: “Fue una decisión familiar; necesitábamos algo que nos ayudara… Pasábamos por un momento difícil y pensamos en traer un perro para ver hacia dónde nos llevaba eso”. Estos testimonios muestran cómo la convivencia con un animal puede servir como puente para superar crisis y consolidar relaciones interpersonales.

Responsabilidad y desafíos superados

Aunque la experiencia de tener un perro implica un alto grado de responsabilidad, especialmente en etapas como el entrenamiento, la enfermedad o la vejez del animal, los participantes coincidieron en que los beneficios recibidos superan ampliamente las dificultades. La gestión de las exigencias y el cuidado continuo desarrollan habilidades de resiliencia y adaptabilidad entre los jóvenes.

La investigación subraya que los perros enriquecen la vida universitaria, aportando crecimiento personal, apoyo emocional y bienestar psicológico integral (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación concluye que compartir la vida con un perro representa un aprendizaje constante y una fuente de satisfacción personal que va mucho más allá de los retos cotidianos. Para los estudiantes universitarios, la compañía canina aporta estructura, bienestar emocional, vínculos profundos y una invaluable oportunidad de crecimiento personal. El estudio evidencia que los perros no solo mejoran la salud mental, sino que también enriquecen la vida universitaria en múltiples dimensiones.