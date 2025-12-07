Científicos de la UNAM identifican nueva especie de lagartija caimán endémica de México

La identificación de Gerrhonotus occidentalis es resultado de una década de investigación. (Antonio Esaú Valdenegro Brito/UNAM Global)

El descubrimiento de Gerrhonotus occidentalis, una nueva especie de lagartija caimán endémica del occidente de México, constituye un avance significativo para la investigación científica nacional y el conocimiento de la biodiversidad mexicana, resultado del trabajo conjunto entre especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y colaboradores internacionales.

Encabezado por Uri Omar García Vázquez, profesor de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, el proceso que llevó a la identificación de dicho ejemplar se extendió por más de una década. Además, el equipo contó con la participación de Adrián Nieto-Montes de Oca, de la Facultad de Ciencias, y John J. Wiens, investigador de la Universidad de Arizona.

Durante años, la especie fue confundida con Gerrhonotus liocephalus debido a su parecido morfológico, lo que dificultó su reconocimiento como una entidad biológica independiente. Sumado a ello, la insuficiencia de ejemplares con vida y en condiciones óptimas representó un gran obstáculo para los investigadores.

“Uno de los principales retos fue la escasez de ejemplares vivos y en buen estado. Muchos estaban muertos o atropellados, e incluso algunos carecían de cabeza, una parte clave para el diagnóstico de las especies”, explicó García Vázquez en declaraciones citadas por UNAM Global.

Así, el trabajo de campo, especialmente el llevado a cabo en la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, permitió recolectar nuevos ejemplares y obtener muestras genéticas fundamentales para el estudio. Con el tiempo, el equipo reunió más de veinte individuos, incluidos algunos depositados en colecciones científicas, lo que posibilitó una descripción formal y robusta de la nueva especie.

La colaboración internacional, en particular la aportación de Wiens con registros en Guerrero, amplió el conocimiento sobre la distribución de la lagartija, que resultó ser más extensa de lo que se pensaba inicialmente. De esa forma, los análisis genéticos y genómicos confirmaron que Gerrhonotus occidentalis es una especie distinta, sin relación directa con G. liocephalus.

Características morfológicas y ecológicas de la especie

El resultado de esta investigación transformó la comprensión de un género entero. (Antonio Esaú Valdenegro Brito/UNAM Global)

En cuanto a sus características, la recién descubierta destaca por su tamaño relativamente grande y robusto, pues el cuerpo mide entre 15 y 20 centímetros, mientras que la cola puede alcanzar hasta 30 centímetros, trayendo como resultado que la longitud total se aproxime al medio metro.

Por otro lado, la especie presenta una notable variabilidad en el patrón de coloración y diferencias sutiles entre machos y hembras, siendo este otro de los factores que complicaron su caracterización taxonómica.

La distribución geográfica de Gerrhonotus occidentalis se limita al occidente de México, específicamente en los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, “por tanto, es una especie endémica”, detalló García Vázquez a UNAM Global.

A diferencia de otras especies del género, que suelen habitar bosques templados, esta lagartija vive principalmente en bosques tropicales caducifolios, caracterizados por un clima cálido y una estación seca prolongada. De hecho, su adaptación a este tipo de hábitat constituye uno de los rasgos más distintivos dentro del género.

Nuevas tecnologías para comprender la biodiversidad

La combinación de trabajo de campo y análisis genético permitió distinguir esta especie única. (Antonio Esaú Valdenegro Brito/UNAM Global)

De acuerdo con la fuente citada, el avance de las técnicas genéticas ha sido determinante para la identificación de nuevas especies y la corrección de clasificaciones previas. En el pasado, la taxonomía dependía casi exclusivamente de características visibles, lo que generaba errores frecuentes. Actualmente, el análisis de fragmentos de ADN permite comprender con mayor precisión las relaciones evolutivas y los límites reales entre especies, como ocurrió en este caso.

En el marco de este descubrimiento, García Vázquez hizo un llamado a la sociedad para promover la educación ambiental y la difusión de datos veraces: “La falta de información y la desconfianza hacia estos animales generan un impacto negativo en su conservación. Por ello, además del trabajo científico, es esencial promover la educación ambiental y la difusión de conocimiento, para que la sociedad comprenda su importancia y contribuya a su protección”, señaló en entrevista.