Caballo Morab: el descendiente directo de dos imperios ecuestres

El pelaje del Morab abarca colores como negro, castaño, alazán y moreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Surgido en el siglo XIX, el caballo Morab es uno de los equinos más interesantes de Estados Unidos, tanto por su historia como por su genética, puesto que su origen se remonta al cruce de ejemplares Morgan, representativos de la nación norteamericana, y Árabes, una de las razas puras más antiguas del mundo, con más de dos mil años de historia.

Sus antecedentes se sitúan alrededor de la década de 1880, cuando se realizaron los primeros cruces con la intención de producir un animal versátil, refinado y funcional. El resultado fue tan exitoso que pronto surgió Golddust, un semental de gran velocidad y pelaje dorado fino que, según Terránea, es considerado el primer Morab formal, y su descendencia dio pie a los ejemplares actuales.

Durante el siglo XX, la raza comenzó a estructurarse de manera más organizada y en 1973 estableció su primer registro formal, ya que hasta entonces la genealogía de estos cuadrúpedos se manejaba de manera privada. Incluso muchos Morab habían sido inscritos dentro del registro de la Asociación Americana de Caballos Morgan (American Morgan Horse Association), lo que complicaba precisar sus linajes.

Una figura fundamental en la identidad del equino fue el magnate William Randolph Hearst, apasionado criador de Morgans, quién, según Terránea, en la década de 1920 bautizó la raza como “Morabito”, combinando Morgan y Arabian. Posteriormente, el término se simplificó a Morab, nombre que permanece hasta hoy.

Aún así, no sería sino hasta 1992 cuando se creó definitivamente el Registro Internacional del Morab, consolidando su estatus como raza distinta. Aunque es popular en Estados Unidos, fuera del país sigue siendo poco conocida y su distribución internacional es escasa.

Características físicas principales

Con carácter apacible, gran inteligencia y facilidad para el aprendizaje, este animal resulta perfecto para ambientes domésticos y actividades recreativas.

El Morab se caracteriza por una morfología que refleja la influencia de sus razas fundadoras. Su altura oscila entre 142 y 163 centímetros, con una estructura compacta y musculosa heredada del Morgan, pero sin perder la elegancia y el refinamiento del árabe.

La cabeza suele ser recta y refinada, con hocico estrecho, mejillas anchas, fosas nasales ensanchadas y ojos grandes y expresivos. Las orejas, pequeñas y móviles, y la crin abundante y espesa, completan su perfil distintivo.

El cuello de estos mamíferos es curvado y elegante, insertado en un pecho ancho y hombros angulados. La espalda es corta pero sólida, la cruz está bien marcada y las extremidades presentan huesos planos, articulaciones bien formadas y cascos resistentes. La grupa, corta y poderosa, recuerda al árabe, mientras que la robustez general y los músculos desarrollados provienen del Morgan.

El pelaje abarca todos los colores presentes en sus razas fundadoras, desde negro, moreno y castaño hasta alazán, con posibles diluciones crema o plateadas, los cuales pueden combinarse con patrones liart, sabino o ambos, pero no se aceptan patrones leopardo, overo, tobiano o salpicado en los registros oficiales.

Temperamento y aptitudes

De acuerdo con la información consultada en Terránea, estos caballos se relacionan fácilmente con las personas, muestran una gran capacidad de aprendizaje y disfrutan del contacto humano, lo que los hace ideales para el ambiente familiar. PetMD, por su parte, destaca su temperamento tranquilo, obediente y cariñoso, cualidades que facilitan su entrenamiento y los hacen aptos para jinetes sin experiencia.

El Morab es conocido por su longevidad y maduración lenta, alcanzándola completamente alrededor de los siete años. Esta característica, común en razas de maduración tardía, contribuye a una vida útil más prolongada, explica PetMD. Además, su naturaleza tranquila y su disposición a aprender los convierten en ejemplares adecuados para la equitación de ocio y la hipoterapia.

La mayoría de los Morab presentan galopes naturales, es decir, paso, trote, galope y galope corto, aunque algunos pueden mostrar el llamado “amblador”. Su movimiento se describe como fluido y elegante, con una acción que en ocasiones parece “flotar”, según Terránea.

Actualmente, de acuerdo con PetMD, el Morab moderno ya no se utiliza en programas de cruzamiento, se cría y entrena como una raza equina distinta, consolidada por generaciones de selección.