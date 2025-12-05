Animales y Mascotas

Caballo Morab: el descendiente directo de dos imperios ecuestres

Surgido por el cruce de Morgan y Árabe, destaca por su versatilidad, elegancia y temperamento dócil

Guardar
El pelaje del Morab abarca
El pelaje del Morab abarca colores como negro, castaño, alazán y moreno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Surgido en el siglo XIX, el caballo Morab es uno de los equinos más interesantes de Estados Unidos, tanto por su historia como por su genética, puesto que su origen se remonta al cruce de ejemplares Morgan, representativos de la nación norteamericana, y Árabes, una de las razas puras más antiguas del mundo, con más de dos mil años de historia.

Sus antecedentes se sitúan alrededor de la década de 1880, cuando se realizaron los primeros cruces con la intención de producir un animal versátil, refinado y funcional. El resultado fue tan exitoso que pronto surgió Golddust, un semental de gran velocidad y pelaje dorado fino que, según Terránea, es considerado el primer Morab formal, y su descendencia dio pie a los ejemplares actuales.

Durante el siglo XX, la raza comenzó a estructurarse de manera más organizada y en 1973 estableció su primer registro formal, ya que hasta entonces la genealogía de estos cuadrúpedos se manejaba de manera privada. Incluso muchos Morab habían sido inscritos dentro del registro de la Asociación Americana de Caballos Morgan (American Morgan Horse Association), lo que complicaba precisar sus linajes.

Una figura fundamental en la identidad del equino fue el magnate William Randolph Hearst, apasionado criador de Morgans, quién, según Terránea, en la década de 1920 bautizó la raza como “Morabito”, combinando Morgan y Arabian. Posteriormente, el término se simplificó a Morab, nombre que permanece hasta hoy.

Aún así, no sería sino hasta 1992 cuando se creó definitivamente el Registro Internacional del Morab, consolidando su estatus como raza distinta. Aunque es popular en Estados Unidos, fuera del país sigue siendo poco conocida y su distribución internacional es escasa.

Características físicas principales

Con carácter apacible, gran inteligencia
Con carácter apacible, gran inteligencia y facilidad para el aprendizaje, este animal resulta perfecto para ambientes domésticos y actividades recreativas.

El Morab se caracteriza por una morfología que refleja la influencia de sus razas fundadoras. Su altura oscila entre 142 y 163 centímetros, con una estructura compacta y musculosa heredada del Morgan, pero sin perder la elegancia y el refinamiento del árabe.

La cabeza suele ser recta y refinada, con hocico estrecho, mejillas anchas, fosas nasales ensanchadas y ojos grandes y expresivos. Las orejas, pequeñas y móviles, y la crin abundante y espesa, completan su perfil distintivo.

El cuello de estos mamíferos es curvado y elegante, insertado en un pecho ancho y hombros angulados. La espalda es corta pero sólida, la cruz está bien marcada y las extremidades presentan huesos planos, articulaciones bien formadas y cascos resistentes. La grupa, corta y poderosa, recuerda al árabe, mientras que la robustez general y los músculos desarrollados provienen del Morgan.

El pelaje abarca todos los colores presentes en sus razas fundadoras, desde negro, moreno y castaño hasta alazán, con posibles diluciones crema o plateadas, los cuales pueden combinarse con patrones liart, sabino o ambos, pero no se aceptan patrones leopardo, overo, tobiano o salpicado en los registros oficiales.

Temperamento y aptitudes

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

De acuerdo con la información consultada en Terránea, estos caballos se relacionan fácilmente con las personas, muestran una gran capacidad de aprendizaje y disfrutan del contacto humano, lo que los hace ideales para el ambiente familiar. PetMD, por su parte, destaca su temperamento tranquilo, obediente y cariñoso, cualidades que facilitan su entrenamiento y los hacen aptos para jinetes sin experiencia.

El Morab es conocido por su longevidad y maduración lenta, alcanzándola completamente alrededor de los siete años. Esta característica, común en razas de maduración tardía, contribuye a una vida útil más prolongada, explica PetMD. Además, su naturaleza tranquila y su disposición a aprender los convierten en ejemplares adecuados para la equitación de ocio y la hipoterapia.

La mayoría de los Morab presentan galopes naturales, es decir, paso, trote, galope y galope corto, aunque algunos pueden mostrar el llamado “amblador”. Su movimiento se describe como fluido y elegante, con una acción que en ocasiones parece “flotar”, según Terránea.

Actualmente, de acuerdo con PetMD, el Morab moderno ya no se utiliza en programas de cruzamiento, se cría y entrena como una raza equina distinta, consolidada por generaciones de selección.

Temas Relacionados

Caballo MorabRazas de caballosCaballo árabeCaballo MorganCaballosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Golpe de calor en perros y gatos: cómo prevenirlo con temperaturas de 35° en gran parte del país

Ante marcas térmicas extremas en varias localidades de Argentina, cuáles son los síntomas y señales de alarma para proteger a los animales domésticos

Golpe de calor en perros

La conmovedora amistad de Titán y Notty: dos animales huérfanos que encontraron una nueva familia en Nairobi

Un par de crías rescatadas tras perder a sus madres en accidentes similares encontraron consuelo y compañía en el otro

La conmovedora amistad de Titán

Gata perdida se reencuentra con su dueña después de casi una década: “Sabía que no habías muerto”

Un video difundido en redes sociales capturó el emotivo instante en que la mujer rompe en llanto al tomar en brazos a su mascota

Gata perdida se reencuentra con

¿El Árbol de Navidad es tóxico para las mascotas? Esto debes saber sobre sus riesgos y otras plantas peligrosas de la temporada

El contacto o consumo de algunas especies festivas puede causar síntomas en animales domésticos, por lo que es importante extremar precauciones y evitar que tengan acceso a ellas

¿El Árbol de Navidad es

Escarabajos peloteros africanos utilizan la Vía Láctea para orientarse en la oscuridad

Investigadores suecos y sudafricanos documentaron por primera vez el uso de la galaxia como guía en insectos

Escarabajos peloteros africanos utilizan la
DEPORTES
Sorteo del Mundial 2026, en

Sorteo del Mundial 2026, en vivo: comenzó la ceremonia en los Estados Unidos

La contundente sentencia de Claudio Tapia sobre el futuro de Scaloni en la selección argentina

Donald Trump recibirá el Premio de la Paz de la FIFA: “No me importan los premios, me importa salvar vidas”

Las mejores fotos del sorteo del Mundial 2026

Paul Aron reveló cuál fue su reacción cuando le confirmaron que Franco Colapinto seguiría como titular en Alpine

TELESHOW
Miedos, nervios y el abrazo

Miedos, nervios y el abrazo que soñó toda la vida: el relato de Rocío Marengo del día en el que fue mamá

Las confesiones del Indio Solari sobre Los Redondos y la pelea con Skay: “Viví un duelo con el final de la banda”

Marco Antonio Caponi develó el misterio sobre su aspecto físico que se volvió viral: a qué actor interpretará

La sugestiva frase de Ivana Figueiras luego de blanquear su separación de Darío Cvitanich: “Confundida”

El mensaje de Laurita Fernández a Martín Bossi en medio de rumores de romance

INFOBAE AMÉRICA

Estas son las 10 mejores

Estas son las 10 mejores películas del año, según el American Film Institute

Donald Trump recibirá el Premio de la Paz de la FIFA: “No me importan los premios, me importa salvar vidas”

Noboa defendió sus viajes al exterior: “Cada uno mejora la vida de los ecuatorianos”

Delegaciones de Estados Unidos y Ucrania sostendrán otra reunión en Miami este viernes

Leila Guerriero: “Ese es el periodismo que hay que hacer: mirar hasta lo que no te gusta”