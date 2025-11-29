Caballo Marwari: la noble raza guerrera de la India

El caballo Marwari, una rara raza india reconocida al instante por sus orejas únicas que se curvan hacia dentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Originario de la región de Marwar en Rajastán, India, el Caballo Marwari, se ha consolidado como una de las razas equinas más emblemáticas y singulares del subcontinente asiático. Reconocido por su valentía en el campo de batalla, su resistencia al clima desértico y sus inconfundibles orejas curvadas, este cuadrúpedo ha forjado una historia milenaria junto a los guerreros rajput y hoy enfrenta el desafío de la rareza.

A lo largo de los siglos, el mamífero ha estado estrechamente vinculado al clan Rathore, célebre por su papel en la repoblación de Marwar durante el siglo XII. Estos ejemplares, criados como compañeros de caballería, demostraron una capacidad destacada para sobrevivir en el entorno hostil de la región, conocida como Maru Pradesh o “la tierra de la muerte”.

Dicha fortaleza de la raza permitió a los guerreros recuperar y mantener sus dominios en un territorio donde solo los animales más robustos podían prosperar. Así, posteriormente, el linaje del Marwari se enriqueció con la posible introducción de sangre árabe, mongola y, tras la conquista mogola en el siglo XVI, turcomana, lo que explicaría las similitudes con razas como el akhal-teke.

En 2014, se convirtió en el primer caballo de ascendencia asiática en tener su genoma completamente mapeado, confirmando estos cruces históricos, según la información consultada en un artículo del portal WebMD, revisado y aprobado por Amy Flowers, doctora en Medicina Veterinaria.

El declive de la cultura guerrera y los cambios políticos y económicos en la India a principios del siglo XX provocaron una drástica reducción de la población de caballos Marwari. La modernización relegó a estos animales, antaño imprescindibles en la batalla, a un segundo plano, situando a la raza al borde de la extinción.

Sumado a ello, las estrictas restricciones de exportación han limitado su presencia fuera de la India, dificultando su conservación y difusión internacional.

Cómo es el Caballo Marwari

El Marwari es considerado un símbolo cultural y tradicional, con siglos de historia ligada a la nobleza. (WikiCommons/Heather Moreton)

En cuanto a características físicas, se trata de un ejemplar de alzada media, con una altura promedio de 1,45 a 1,55 metros. En tanto, su pelaje puede presentarse en una amplia gama de colores, desde marrón oscuro y castaño hasta gris, ruano azul y pío.

La estructura corporal destaca por un cuello fino hacia la cabeza y musculoso en la base, hombros largos y anchos, espalda de longitud media y cuartos traseros redondeados. Las orejas, su rasgo más distintivo, pueden girar 180 grados y, en ocasiones, tocarse en las puntas, lo que les otorga una apariencia única.

Por su parte, los ojos, redondos y separados, junto a las fosas nasales ensanchadas, completan el perfil de este equino adaptado al desierto.

La adaptación al clima árido es una de las grandes fortalezas de este equino. Su piel fina le permite soportar el calor y la sed, mientras que sus cascos y patas robustas facilitan el desplazamiento por largas distancias en terrenos arenosos. La inclinación de sus omóplatos le proporciona un paso cómodo y eficiente, ideal para la marcha en arena profunda, detalla WebMD.

En el plano del temperamento, se distingue por su inteligencia y facilidad de aprendizaje, lo que facilita su entrenamiento. Es una raza amigable, sociable tanto con humanos como con otros caballos, y muestra un marcado espíritu competitivo. Muchos ejemplares disfrutan de la interacción con el público y se desempeñan con soltura en espectáculos y ceremonias.

El Marwari es célebre por su instinto de búsqueda y su aguda audición, cualidades que han salvado la vida de numerosos jinetes al detectar peligros en el desierto antes que otras razas. Esta capacidad para percibir señales a distancia ha sido fundamental en su historia como caballo de guerra y guía en terrenos inhóspitos.

Tradicionalmente, el Marwari fue el caballo predilecto para la caballería rajput, desempeñando un papel central en batallas y campañas militares. Con el fin del combate a caballo, su uso se diversificó hacia la cría, los viajes, las ceremonias matrimoniales y los espectáculos ecuestres.

Una raza en riesgo y los cuidados que necesita

En la actualidad, Caballo Marwari es símbolo de estatus en la India, aunque su número ha menguado de forma significativa. La disminución de la población, unida a las restricciones de exportación, ha convertido a la raza en un patrimonio genético y cultural en riesgo.

No obstante, Figuras como el maharajá Umaid Singhji, su nieto Gaj Singh II y la amazona británica Francesca Kelly, fundadora del grupo Marwari Bloodlines, han desempeñado un papel crucial en la protección y promoción de la raza, destaca WebMD.

En cuanto a los cuidados, el mamífero requiere un hábitat adecuado para climas desérticos, donde su piel fina le permite soportar temperaturas extremas, aunque también lo hace más vulnerable a las picaduras de insectos. El aseo regular es fundamental, especialmente en primavera y verano, para mantener la salud de su pelaje y evitar problemas cutáneos.

La dieta debe ser equilibrada y baja en carbohidratos y grasas, ya que la raza prospera mejor cuando puede buscar su propio alimento. El ejercicio regular es esencial para su bienestar, y, aunque los problemas de salud comunes no están ampliamente documentados debido a la rareza de la raza, se considera que goza de buena salud general y posee cascos especialmente fuertes. Su esperanza de vida oscila entre los 25 y 30 años.