Conoce a Otto, el gato de la UADE que acompaña a los estudiantes y conquista las redes

El carismático felino forma parte de la vida universitaria como una presencia de apoyo emocional para la comunidad académica

El minino, conocido por su carácter sociable y su collar rojo, se ha convertido en referente de la comunidad académica. (Reddit)

Los gatos naranjas han ganado popularidad en redes sociales debido a sus comportamientos extravagantes, además de que suelen ser descritos por sus dueños como un poco bobos, despistados, pero lo más importante, increíblemente amigables.

Así como desde hace más de una década un felino atigrado de nombre Remy recorre libremente los pasillos, bibliotecas, oficinas y aulas de Harvard, un caso similar ocurre en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), donde Otto, un minino de pelaje naranja, se ha convertido en una figura icónica dentro del campus.

Adoptado cuando era un cachorro, el gato ha crecido junto a los estudiantes durante tres años, compartiendo con ellos su día a día académico y social; de hecho, su presencia es considerada de apoyo emocional para los alumnos y docentes, quienes lo ven como un integrante más de la universidad, no como una mascota colectiva.

El felino es fácilmente reconocible por su collar rojo, que porta desde pequeño con una placa que lleva su nombre. Gracias a su personalidad amistosa y curiosa, los estudiantes comparten constantemente videos y anécdotas sobre él, contribuyendo a su creciente popularidad en distintas plataformas.

Otto es tan querido que su imagen y presencia se han vuelto un símbolo de la vida estudiantil en el campus, llegando incluso a inspirar la creación de la mascota oficial que acompañó a la comunidad durante la VII edición de los Juegos UADE.

De la viralización cotidiana a la interacción tecnológica

Un video viral muestra el encuentro entre Otto y el perro robótico GO2. (IG: diario.todounpais)

En abril, el minino se volvió viral debido a un curioso encuentro con un perro robótico en el patio de la casa de estudios argentina. En un video publicado en diversas redes sociales, se observa cómo el ejemplar mecánico comienza a mover lentamente sus patas mientras Otto permanece inmóvil, observando con cautela.

Al levantar una de sus extremidades, el robot provoca que el gato retroceda ligeramente, mostrando desconcierto ante el extraño movimiento, sin embargo, con el paso de los segundos, gana confianza y se acerca para olfatear al perro tecnológico.

Este suceso se trata de la incorporación del GO2 de la empresa Unitree Robotics al equipo de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas de la UADE. Como se anunció en las redes oficiales de la facultad, este “perrobot” de última generación es un dispositivo programable con Inteligencia Artificial que permite a los alumnos realizar distintos estudios y prácticas.

De acuerdo con Integritas MX, una empresa mexicana de tecnología especializada en soluciones de Tecnologías de la Información (TI), el robot cuadrúpedo combina movilidad avanzada, inteligencia artificial y capacidades de interacción únicas. Además, su diseño compacto y robusto lo hace ideal para fines educativos, proyectos de investigación, demostraciones tecnológicas o eventos interactivos.

Otto y sus compañeros de campus

Otto inspiró la creación de la mascota oficial de los VII juegos UADE. (Reddit)

Pero este ejemplar anaranjado no es el único felino que acompaña a los estudiantes de la UADE. Actualmente convive junto a otros animales de apoyo, como Nala, Luigi, Valentín y Pino. Cabe destacar que, entre ellos, los dos primeros también comparten el color del pelaje, lo que llevó a un usuario de Reddit a llamarlos “la Santísima Trinidad de los gatos naranjas de la universidad”.

En un video publicado por la institución, a Otto se le atribuyen palabras en las que reflexiona sobre su rol: “Llevo tres años creciendo junto a sus estudiantes, viendo con orgullo cómo se convierten en grandes profesionales. Vi nervios, logros, amistades formándose y en todos esos momentos estuve ahí. Por eso me gusta pensar que también formo parte de su camino”.

Así, Otto se ha consolidado como parte de la vida universitaria en la UADE, demostrando que la compañía de un animal, sin importar su raza, puede convertirse en un elemento significativo de la experiencia académica y social; como el felino menciona en el video ya citado: “No solo somos animales de apoyo, somos familia. Gracias por hacernos parte de ella”.

