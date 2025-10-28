Una perra ‘desechada’ entre la basura junto a sus crías recién nacidas le rompe el corazón a sus rescatistas

La perra Regina y sus cachorros sobrevivieron gracias a la rápida intervención de rescatistas y atención veterinaria urgente. (YT: The Dodo)

Una perra de raza pitbull y sus crías recién nacidas fueron rescatadas de un contenedor de basura en Brasil por miembros de Protección Animal Mundial (Protect Animals Worldwide), una organización registrada en Estados Unidos dedicada al rescate y protección de animales maltratados y abandonados en el país sudamericano.

El operativo fue encabezado por Simone Belser, cofundadora de la institución y santuario, tras recibir una llamada telefónica que alertaba sobre el abandono de un canino. Al llegar al lugar, Belser encontró a la perra, posteriormente llamada Regina, junto a un grupo de cachorros que aún no habían abierto los ojos.

“Fue una escena realmente desgarradora, que alguien pudiera simplemente desechar a esta familia”, declaró Belser en entrevista con The Dodo For Animal People, una plataforma con enfoque emocional hacia el cuidado y la defensa de los animales.

De acuerdo con el testimonio de la rescatista, el estado de los animales indicaba que no permanecerían con vida mucho más tiempo si no se les brindaba atención inmediata. “Sabíamos que si no los sacábamos en ese mismo momento, los bebés no sobrevivirían la noche”, señaló.

Así, los animales fueron trasladados al hospital de urgencias de Protect Animals Worldwide, donde fueron estabilizados. Según la mujer, los cachorros estaban extremadamente fríos y débiles. “Tuvimos que realmente revivirlos y estabilizarlos”, explicó, describiendo la desgarradora situación.

Recuperación y cuidados posteriores

Los cinco pequeños sobrevivientes lograron recuperarse y ser adoptados tras el dramático rescate. (YT: The Dodo)

En el refugio, Regina mostró un fuerte instinto maternal y permaneció junto a sus bebés durante todo el proceso de recuperación. “Estaba muy atenta y solo quería estar ahí para ellos, como una buena madre. Ella dio todo lo que tenía. No fue su culpa que la tiraran a la basura”, afirmó Belser.

El equipo veterinario observó que tanto la hembra como los cachorros presentaban signos de haber permanecido durante varios días en el contenedor, debido al fuerte olor a residuos y al estado físico de los animales. Según el perfil de adopción de Regina, publicado por el refugio SOS 4 Patas, la perra presentaba heridas físicas visibles, bajo peso y un cuadro de desnutrición, mientras que sus crías mostraban lesiones y supuración ocular.

A pesar del preocupante estado inicial, la familia canina comenzó a recuperarse gracias a los cuidados proporcionados por el equipo del refugio. “Después de unos días abrieron los ojos y, cuando los miramos, vimos que cada uno tenía su propia pequeña vida y personalidad. Eso nos llegó mucho al corazón”, relataron los rescatistas a The Dodo.

Con el paso de las semanas, los pequeños cánidos mostraron una notable mejoría y comenzaron a desarrollarse con normalidad. Incluso, el refugio destacó para el medio citado que la atención constante de Regina fue fundamental para la recuperación de las crías.

Nuevos comienzos y un final aún pendiente

Tras superar el abandono y ver a sus cachorros partir, una perra cariñosa sigue esperando la oportunidad de ser adoptada. (SOS 4 Patas)

Una vez que los cinco cachorros alcanzaron la edad adecuada para ser separados de su amorosa progenitora, todos fueron adoptados por familias que les ofrecieron hogares permanentes, sin embargo, Regina, continúa en espera de adopción.

Actualmente, la perra tiene tres años y cuatro meses y reside en las instalaciones de SOS 4 Patas, en Brasil. El refugio informó que la canina se encuentra en buen estado de salud, aunque requiere una familia que comprenda su situación emocional y le permita adaptarse gradualmente a un nuevo entorno.

“Regina se sentiría mejor en un hogar con una familia que comprenda sus necesidades y esté dispuesta a permitirle abrirse a ellas con el tiempo”, detalló The Dodo.

Protect Animals Worldwide y SOS 4 Patas han manifestado su disposición para que la acogida pueda realizarse tanto dentro de Brasil como en Estados Unidos, siempre que los adoptantes cumplan con los requisitos establecidos por ambas organizaciones.