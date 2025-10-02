Sobrevivió a un disparo y hoy se acurruca como una bebé: la conmovedora historia de Cookie

Tras un pasado marcado por el maltrato, Cookie ahora encuentra consuelo en los brazos de su cuidadora temporal. (TikTok / @saraheingle)

Un video que muestra a una perra rescatada recibiendo caricias como si fuera un bebé ha conmovido a miles de personas en Internet. La grabación, compartida por la cuidadora de animales Sarah Ingle a través de TikTok, muestra a Cookie Crisps, de siete meses, acurrucada en sus brazos mientras recibe afecto con total confianza.

La publicación acumula miles de visualizaciones y destaca no solo por la ternura del momento, sino también por la historia detrás de la cachorra. Cookie sobrevivió a un disparo en la cabeza y fue rescatada tras sufrir maltrato en Carolina del Sur.

En declaraciones al medio Newsweek, Ingle relató que la cándida podría permanecer a su lado durante horas si fuera posible. “Se quedaría en mis brazos todo el día si pudiera”, comentó la rescatista de 30 años.

El pasado de Cookie y su recuperación

"Ayúdenme a encontrarle un hogar". (TikTok / @saraheingle)

Cookie, que se cree es una mezcla de labrador y staffordshire terrier americano, vive actualmente con Sarah en Brooklyn, Nueva York, en espera de una familia definitiva.

Tras ser auxiliada, los veterinarios descubrieron que presentaba fragmentos de bala incrustados y fracturas antiguas que nunca sanaron correctamente.

“Cuando la rescataron, los veterinarios descubrieron los fragmentos de bala incrustados y las antiguas fracturas que nunca se habían curado bien. Ahora siempre camina un poco inclinada y con la cabeza ladeada”, explicó la cuidadora.

Jennifer Brooks, fundadora de la organización NYC Second Chance Rescue, detalló que la can fue hallada en condiciones precarias:

“La encontraron encerrada en una pequeña jaula de alambre afuera, en condiciones insalubres. En el refugio local se informó que tenía la cabeza torcida por una herida causada por otro perro. Sin embargo, una vez que la sacamos del refugio y la llevamos a nuestro veterinario asociado, las radiografías revelaron que había recibido un disparo”.

Pese a sus secuelas físicas, especialistas veterinarios determinaron que la perra no siente dolor y puede llevar una vida normal. Mientras tanto, Brooks afirmó que “Cookie ha pasado por mucho en su corta vida”, pero resaltó que ahora se muestra cariñosa y enérgica.

El valor de los hogares temporales y el impacto en redes

Las conductas que se consideran maltrato animal a nivel mundial. Crédito: Luis Martínez - Infobae México

Para Cookie, vivir en un hogar temporal ha significado una transformación evidente. Ingle la describe como “la niña más dulce” que ha conocido y asegura que siempre busca estar cerca de ella.

La perra pasa gran parte del tiempo acurrucada, pero también ha comenzado a mostrar un comportamiento más alegre: corre de un lado a otro un par de veces al día, lo que, según su cuidadora, es señal de que empieza a sentirse segura y confiada en su nuevo entorno.

El caso también generó reacciones en TikTok, donde usuarios manifestaron tanto indignación por el maltrato sufrido como agradecimiento hacia la labor de la rescatista.

“Cada día odio más a los humanos. Podríamos ser tan encantadores y elegimos el caos”, comentó un espectador. Otro agregó: “¡Gracias por acogerla! ¡Le deseo que encuentre a su familia definitiva!”.