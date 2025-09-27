Animales y Mascotas

La triste realidad de un perro que “metió la pata” y ahora se esconde para no cruzarse con la mirada de su dueña

Al llegar a casa, una mujer observó un rollo de papel higiénico tirado en el suelo y notó que su mascota no la recibió en la puerta como acostumbraba

Por Luis Mote

Guardar
El golden retriever Nova no
El golden retriever Nova no saludó a su dueña tras destrozar rollos de papel higiénico, escena captada en TikTok que conquistó a más de 83,000 espectadores por su ternura y humor. (Tiktok/ @novatthegoldenn)

Un golden retriever llamado Nova esperaba a su dueña en casa, pero cuando ella regresó, el canino, consciente de que había cometido un error, evitó acercarse para saludarla, dejando una escena muy distinta a la bienvenida habitual.

Este momento fue grabado por su ama y compartido en la cuenta de TikTok del can @novatthegoldenn, donde se muestra cómo el suelo del pasillo estaba alfombrado con papel higiénico desmenuzado que parecía confeti, pero el cachorro no estaba a la vista.

El clip generó mucha simpatía entre los usuarios de la comunidad, acumulando más de 83,000 visitas y cientos de comentarios que compartían anécdotas similares o expresaban ternura por la actitud del canino.

La inocencia de Nova al desenrollar el papel higiénico

Nova es captada con cara
Nova es captada con cara de inocencia tras devorar varios rollos de papel higiénico, mientras su dueña bromea sobre su “culpa” en un video viral de TikTok.(Tiktok/ @novatthegoldenn)

Al llegar a casa, mientras su dueña subía las escaleras, el misterio se intensificaba: un rollo de papel higiénico mordido yacía abandonado en el suelo del hogar sin ninguna señal del golden retriever. Después de algunos minutos de búsqueda, el ama logró encontrar a su mascota en la habitación contigua, sentada tranquilamente en su cama, meneando la cola y con una expresión de inocencia:

“¿Por qué no me recibiste en la puerta? ¿Es porque sabes que estás en problemas?”, se alcanza a escuchar a la dueña dirigirse al canino en el video de TikTok, mientras la cámara capta la escena con ternura y humor.

Nova se quedó quieta, inclinando ligeramente la cabeza, como si sintiera vergüenza: “¿Fuiste una niña mala? Sabe que eres culpable”, bromeó su dueña, mientras Nova cerraba lentamente los ojos, como si creyera que, al no mirar a su madre, pasaría desapercibida.

Según comentó su madre en TikTok, esta no era la primera vez que Nova hacía travesuras, ya que, en apenas una semana, había devorado tres rollos de papel higiénico y, aún así, parecía completamente satisfecha con su hazaña.

Reacciones de la comunidad en TikTok

Nova, la golden retriever, conquista
Nova, la golden retriever, conquista corazones en redes con su ternura y travesuras, su cola sigue meneando, incluso cuando está en problemas. (Tiktok/ @novatthegoldenn)

El video ha generado una gran respuesta en redes sociales, acumulando hasta ahora casi 7,500 me gusta, conectando con los espectadores, quienes han quedado conmovidos por la ternura y el humor que transmite la escena.

Los internautas destacaron la capacidad especial de los golden retrievers para conquistar el corazón de cualquiera con comentarios como: “Mi favorito es cómo incluso cuando están en problemas, su cola sigue meneándose” o “nunca puedes enojarte realmente con un golden, sin importar lo que haga”, reconociendo la ternura que inspira esta raza a pesar de sus travesuras.

La dueña de Nova no tardó en responder a los comentarios de los usuarios, confirmando la teoría: “¡En realidad es imposible!”, reforzando la conexión entre la mascota y su comunidad en línea, que cada vez más disfruta y comparte momentos auténticos y entrañables de sus mascotas.

¿Los perros sienten culpa?

El perro muestra señales como
El perro muestra señales como esconder la cola y evitar la mirada cuando percibe regaños, un reflejo aprendido más que un verdadero sentimiento de culpa, según expertos del American Kennel Club. (Sophia Germer/The New Orleans Advocate via AP)

Un estudio realizado por Alexandra Horowitz, especialista en cognición canina del American Kennel Club (AKC), reveló que los perros exhiben un lenguaje corporal de “culpa” principalmente cuando sus dueños los regañan, pero no necesariamente cuando muestran una actitud neutral, independientemente de si el can ha cometido alguna falta o no.

Para Horowitz, la llamada “mirada de culpa” es más bien una respuesta a las señales emitidas por el dueño, y no una verdadera conciencia de haber cometido una mala acción, siendo una conducta reactiva basada en lo que el animal percibe de su alrededor.

Entre las señales corporales asociadas a este supuesto sentimiento de culpa se encuentran esconder la cola, encorvar el cuerpo, bostezar, aplanar las orejas y evitar el contacto visual. Sin embargo, estos comportamientos también pueden estar relacionados con estrés o miedo, lo que dificulta su interpretación.

Mary Burch, experta en conducta animal aplicada, señaló en un artículo del AKC que para que un canino manifieste este tipo de lenguaje corporal tras una travesura, probablemente en el pasado haya experimentado una reacción fuerte por parte de su dueño ante un acto similar y de esta manera, el can aprende a anticipar la respuesta de su propietario y adopta posturas como agarrarse o esconder la cola para intentar reducir posibles castigos.

Temas Relacionados

NovaTiktokCulpaPerrosAnimalesMascotas

Últimas Noticias

El caballo Lusitano: una de las razas más antiguas de la Península Ibérica

Con un tronco fuerte, grupa redondeada y extremidades ágiles, esta raza combina resistencia, inteligencia y temperamento dócil

El caballo Lusitano: una de

Estudio revela cuál es el papel del apareamiento en el tamaño y energía de los grillos

Especialistas comprobaron que la especie distribuye sus recursos biológicos de manera distinta según su sexo, lo que impacta en su morfología, reservas y órganos reproductivos

Estudio revela cuál es el

La peculiar historia de Newton, el búho que convirtió una bolsa de supermercado en el nido perfecto

Incapaz de volver a la naturaleza, se ha convertido en mentor de otras aves en rehabilitación, eligiendo un objeto cotidiano como su lugar favorito

La peculiar historia de Newton,

Tras atacar a una mujer, oso irrumpe en tienda de Nueva Jersey y empleado capta el momento de pánico

El animal de 175 libras fue grabado mientras recorría los pasillos y se acercaba a clientes

Tras atacar a una mujer,

Fallece Zena, la perra de terapia de la Policía de Wilmington, en trágico accidente automovilístico

Durante tres años, la canina brindó apoyo emocional y comunitario, dejando una huella imborrable en quienes la conocieron

Fallece Zena, la perra de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Intensa persecución en San Isidro

Intensa persecución en San Isidro para detener a dos sospechosos de cometer entraderas en la zona

Claves psicológicas para relaciones a distancia saludables

El Banco Nación anunció créditos para pagar viajes en 12 cuotas sin interés y con descuentos de hasta 20% en rubros turísticos

Video: se resistió a un robo de dos motochorros armados, le apuntaron a la cabeza y se salvó de milagro

Hallaron muerto a un cóndor andino tras consumir un cebo envenenado en Río Negro

INFOBAE AMÉRICA
La película colombiana “Un poeta”

La película colombiana “Un poeta” triunfó en la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián

Interpol detuvo a 260 personas por estafas románticas y extorsión digital en África

Los miembros de la Flotilla a Gaza advirtieron que entrarán en la “zona de alto riesgo” en dos días

El sorprendente experimento que revela cómo las ratas muestran empatía y evitan dañar a sus compañeras

El canciller de Putin criticó en la ONU a Ucrania y Europa y dijo que Rusia tiene “cierta esperanza” en el diálogo con EEUU

TELESHOW
Daniela Celis dio el nuevo

Daniela Celis dio el nuevo parte médico de Thiago Medina: “Una leve mejoría”

Trueno hizo historia como el primer artista del género urbano en unirse a una orquesta: “Estoy viviendo un sueño”

Calu Rivero y Aíto de la Rúa están en Nueva York a la espera del show de Shakira y aumentan los rumores de reconciliación con Antonio

Cinthia Fernández presumió de las notas que obtuvo en sus últimos exámenes de la carrera de Derecho

La curiosa salida de Darío Cvitanich e Ivana Figueiras tras blanquear su relación: “Descubrir nuevos horizontes”