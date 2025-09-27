La triste realidad de un perro que “metió la pata” y ahora se esconde para no cruzarse con la mirada de su dueña

El golden retriever Nova no saludó a su dueña tras destrozar rollos de papel higiénico, escena captada en TikTok que conquistó a más de 83,000 espectadores por su ternura y humor. (Tiktok/ @novatthegoldenn)

Un golden retriever llamado Nova esperaba a su dueña en casa, pero cuando ella regresó, el canino, consciente de que había cometido un error, evitó acercarse para saludarla, dejando una escena muy distinta a la bienvenida habitual.

Este momento fue grabado por su ama y compartido en la cuenta de TikTok del can @novatthegoldenn, donde se muestra cómo el suelo del pasillo estaba alfombrado con papel higiénico desmenuzado que parecía confeti, pero el cachorro no estaba a la vista.

El clip generó mucha simpatía entre los usuarios de la comunidad, acumulando más de 83,000 visitas y cientos de comentarios que compartían anécdotas similares o expresaban ternura por la actitud del canino.

La inocencia de Nova al desenrollar el papel higiénico

Nova es captada con cara de inocencia tras devorar varios rollos de papel higiénico, mientras su dueña bromea sobre su “culpa” en un video viral de TikTok.(Tiktok/ @novatthegoldenn)

Al llegar a casa, mientras su dueña subía las escaleras, el misterio se intensificaba: un rollo de papel higiénico mordido yacía abandonado en el suelo del hogar sin ninguna señal del golden retriever. Después de algunos minutos de búsqueda, el ama logró encontrar a su mascota en la habitación contigua, sentada tranquilamente en su cama, meneando la cola y con una expresión de inocencia:

“¿Por qué no me recibiste en la puerta? ¿Es porque sabes que estás en problemas?”, se alcanza a escuchar a la dueña dirigirse al canino en el video de TikTok, mientras la cámara capta la escena con ternura y humor.

Nova se quedó quieta, inclinando ligeramente la cabeza, como si sintiera vergüenza: “¿Fuiste una niña mala? Sabe que eres culpable”, bromeó su dueña, mientras Nova cerraba lentamente los ojos, como si creyera que, al no mirar a su madre, pasaría desapercibida.

Según comentó su madre en TikTok, esta no era la primera vez que Nova hacía travesuras, ya que, en apenas una semana, había devorado tres rollos de papel higiénico y, aún así, parecía completamente satisfecha con su hazaña.

Reacciones de la comunidad en TikTok

Nova, la golden retriever, conquista corazones en redes con su ternura y travesuras, su cola sigue meneando, incluso cuando está en problemas. (Tiktok/ @novatthegoldenn)

El video ha generado una gran respuesta en redes sociales, acumulando hasta ahora casi 7,500 me gusta, conectando con los espectadores, quienes han quedado conmovidos por la ternura y el humor que transmite la escena.

Los internautas destacaron la capacidad especial de los golden retrievers para conquistar el corazón de cualquiera con comentarios como: “Mi favorito es cómo incluso cuando están en problemas, su cola sigue meneándose” o “nunca puedes enojarte realmente con un golden, sin importar lo que haga”, reconociendo la ternura que inspira esta raza a pesar de sus travesuras.

La dueña de Nova no tardó en responder a los comentarios de los usuarios, confirmando la teoría: “¡En realidad es imposible!”, reforzando la conexión entre la mascota y su comunidad en línea, que cada vez más disfruta y comparte momentos auténticos y entrañables de sus mascotas.

¿Los perros sienten culpa?

El perro muestra señales como esconder la cola y evitar la mirada cuando percibe regaños, un reflejo aprendido más que un verdadero sentimiento de culpa, según expertos del American Kennel Club. (Sophia Germer/The New Orleans Advocate via AP)

Un estudio realizado por Alexandra Horowitz, especialista en cognición canina del American Kennel Club (AKC), reveló que los perros exhiben un lenguaje corporal de “culpa” principalmente cuando sus dueños los regañan, pero no necesariamente cuando muestran una actitud neutral, independientemente de si el can ha cometido alguna falta o no.

Para Horowitz, la llamada “mirada de culpa” es más bien una respuesta a las señales emitidas por el dueño, y no una verdadera conciencia de haber cometido una mala acción, siendo una conducta reactiva basada en lo que el animal percibe de su alrededor.

Entre las señales corporales asociadas a este supuesto sentimiento de culpa se encuentran esconder la cola, encorvar el cuerpo, bostezar, aplanar las orejas y evitar el contacto visual. Sin embargo, estos comportamientos también pueden estar relacionados con estrés o miedo, lo que dificulta su interpretación.

Mary Burch, experta en conducta animal aplicada, señaló en un artículo del AKC que para que un canino manifieste este tipo de lenguaje corporal tras una travesura, probablemente en el pasado haya experimentado una reacción fuerte por parte de su dueño ante un acto similar y de esta manera, el can aprende a anticipar la respuesta de su propietario y adopta posturas como agarrarse o esconder la cola para intentar reducir posibles castigos.