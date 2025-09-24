Hombre descubre que un niño tomó a su perro para montar una atracción casera donde cobra por acariciarlo

El pequeño montó su negocio en la calle, donde cobra tres dólares por cada persona que desee acariciar a su canino. (Instagram; @dorky_bel)

Un niño en Florida sorprendió a la comunidad al robar una perrita para crear un zoológico de mascotas casero, cobrando un dólar a quienes quisieran acariciar al animal.

En un video compartido el 7 de septiembre en la cuenta de Instagram @dorka_bel, se muestra cómo Monte, dueño de un pastor alemán llamado Dorka, llega conduciendo su automóvil y se detiene para bajar la ventana y acercarse al niño, que está junto a una pequeña jaula donde se encuentra la perrita y una caja registradora de juguete para recibir los pagos, simulando un negocio muy creativo.

El hombre le pregunta al chico con cierto asombro y tono serio: “¿Qué haces? ¡Esa es mi perrita!”, a lo que el niño responde con naturalidad, mostrando el cartel que dice “zoológico de mascotas a $1”.

Durante la breve interacción se puede ver la expresión de mezcla entre diversión y cariño entre ambos, evidenciando que todo es parte de un juego o broma familiar.

El vínculo especial y la divertida iniciativa que conquistó al vecindario

Monte compartió con Newsweek que su perra Dorka fue una detectora de bombas retirada que le acompañó fielmente durante años en Afganistán. A pesar de su entrenamiento en una labor tan especializada y peligrosa, Dorka es una perra sumamente cariñosa que mostró gran paciencia y afecto durante el tiempo que pasó junto al niño.

En cuanto al niño que tomó prestada a la cachorra para iniciar su pequeño negocio, Monte aclaró que se trataba en realidad de su sobrino, por lo que no hubo ningún robo ni mala intención detrás de la idea.

Monte señaló que todo comenzó como una parodia divertida en familia, pero pronto llamó la atención de los vecinos, ya que muchas personas que pasaban por el vecindario se detenían para acariciar a Dorka, y varios incluso querían pagar el dólar estipulado para hacerlo.

“Mi sobrino también disfrutó de la experiencia y, si bien permitimos que las personas que pasaron por allí acariciaran a Dorka, en realidad no les cobramos a nadie”, mencionó el dueño en entrevista para Newsweek.

Un segundo robo

El pequeño emprendedor repite su ingeniosa broma con dos perros y aumenta la tarifa a tres dólares, mostrando crecimiento y confianza en su divertido negocio. (Instagram; @dorky_bel)

En otro video que también ha captado la atención en redes sociales, se puede ver al mismo niño replicando su ingeniosa idea, pero en esta ocasión con los dos perros de Monte.

En esta nueva escena, el chico “se roba” a los cachorros para volver a montar su zoológico de mascotas casero, solo que ahora aumentando el precio a tres dólares por cada persona que desea acariciar a los animales.

El aumento en la tarifa muestra la evolución del pequeño emprendimiento del niño, que ha ido desarrollando una mayor confianza y un concepto más sólido de su negocio imaginario.

La comunidad reacciona al negocio del niño

El niño y su perrita conquistan redes con una idea creativa, recibiendo elogios y risas por su humor y ternura en más de 1.6 millones de vistas. (Instagram: @dorky_bel)

El video se volvió viral rápidamente en redes sociales, acumulando más de 1,6 millones de reproducciones y más de 93.000 “me gusta” en la plataforma.

La comunidad en redes reaccionó con humor ante la idea del niño de crear el zoológico para cobrar $1 por acariciar al perro con comentarios como: “es inteligente, el montaje es bueno... ¡va a ser un gran empresario!”, mostrando admiración por su iniciativa.

Los internautas también expresaron ternura ante el momento, compartiendo mensajes como: “El niño está tan feliz, me encantó este video” y “Su sonrisa es hermosa, qué bueno que lo dejan ser niño. ¡También es un buen perro!”.

Otros usuarios aprovecharon la situación para bromear, dejando comentarios llenos de humor como: “¿Venta a un dólar? " , esas son “el tipo de personas que te venden nieve en invierno cuando ya está nevando”.