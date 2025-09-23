Animales y Mascotas

Pensionista con discapacidad lucha por conservar a sus “gallos de terapia” tras orden de retiro

El acusado sostiene que la remoción de sus aves viola leyes contra la discriminación y derechos humanos internacionales

Por Mariana Álvarez Torres

Guardar
El pensionista australiano defiende la
El pensionista australiano defiende la importancia de sus aves para su bienestar psicológico. (Public Domain Pictures)

Un residente de una zona rural del sur de Australia enfrenta una batalla legal para mantener a sus gallos luego de que el Consejo de Adelaide Plains ordenara la remoción de las aves debido a quejas por el ruido que generan, lo cual fue considerado una molestia bajo la Ley de Control de Molestias Locales y Basura. Dicha petición llevó el caso al Tribunal de Medio Ambiente, Recursos y Desarrollo de Adelaida, que recientemente rechazó la solicitud del propietario para detener el proceso legal.

Según la comisaria Claire Ryan, que emitió la sentencia, el hombre, un pensionista con discapacidad, presentó la carta de un psicólogo clínico que describía sus condiciones de salud mental. De acuerdo con información proporcionada por la American Broadcasting Company (ABC), Ryan afirmó que “la relación con sus gallinas es muy terapéutica, y la eliminación de las aves, incluidos los gallos, le causará una angustia considerable y agravará el complejo trastorno de estrés postraumático”.

La controversia, según el medio citado, comenzó tras la emisión de tres avisos de eliminación de molestias entre mayo y agosto de 2023, siendo el último una orden formal para retirar los gallos antes del 31 de agosto de ese año. El hombre negó que el ruido generado fuera una molestia legal, aunque el tribunal señaló que esta cuestión debía decidirse en el juicio. Además, la comisionada destacó que el hombre consideraba a un vecino como el principal denunciante, pero que la acción del consejo se inició luego de que un funcionario comprobara personalmente el ruido.

Defensa basada en derechos humanos

El hombre presentó pruebas de
El hombre presentó pruebas de que los gallos son esenciales para su bienestar psicológico. (WikiCommons/ lwolfartist)

El hombre, que emigró de Ucrania en los años 90 y no ha podido trabajar desde 1998 debido a sus problemas psicológicos, argumenta que el consejo está incumpliendo leyes contra la discriminación. Sumado a ello, sostiene que el tribunal no tiene jurisdicción para tratar un caso que, a su juicio, es fundamentalmente una cuestión de derechos humanos.

En sus argumentos, recabados por ABC, el acusado afirmó que “los propios procedimientos se llevan a cabo de una manera que le causa un dolor, estrés y daños graves que constituyen tortura o trato degradante”. A pesar de ello, la comisionada Ryan determinó que él es “actualmente capaz” de afrontar el proceso legal y que el impacto emocional que esto pueda generar no justifica detener la causa permanentemente.

La mujer indicó además que, en caso de ser necesario, se podría asignar un tutor legal para asistir al hombre durante el juicio. De igual manera, afirmó que no existe evidencia de que el consejo haya iniciado el proceso por razones diferentes a la aplicación de la ley, y que las quejas por el ruido de los gallos serán analizadas durante el juicio.

Ryan concluyó que “parece obvio que, independientemente de si una persona tenía o no la discapacidad [del hombre], el consejo habría tomado la misma acción en esas circunstancias”, descartando así la suspensión del proceso judicial, no obstante, ABC informa que el caso está programado para continuar en noviembre.

¿Pueden los gallos considerarse animales de apoyo emocional?

Cualquier animal, incluidas aves, puede
Cualquier animal, incluidas aves, puede pertenecer a la categoría si existe documentación médica que lo respalde. (Public Domain Pictures)

Según Disability Rights California (DRC), una organización dedicada a defender los derechos de personas con discapacidades, un animal de apoyo emocional (ESA, por sus siglas en inglés) puede ser cualquier animal que brinde consuelo o alivio de síntomas relacionados con una discapacidad, incluidas las aves.

La organización explica que dichos ejemplares no requieren un entrenamiento específico para cumplir su función de apoyo, a diferencia de los perros guía u otros animales entrenados para tareas específicas, sin embargo, para que un animal sea reconocido legalmente como ESA, la persona debe contar con documentación que confirme la discapacidad y la necesidad del apoyo, emitida por un profesional médico o terapeuta.

Por otro lado, DRC señala que, en los casos de renta, aunque un proveedor de vivienda puede solicitar prueba médica de la necesidad del ESA, no tiene derecho a exigir detalles del diagnóstico específico del propietario. Este marco legal busca proteger los derechos de quienes dependen de estos animales para su bienestar psicológico.

Temas Relacionados

GallosAnimales de apoyo emocionalAvesAnimalesMascotas

Últimas Noticias

Hombre descubre que un niño tomó a su perro para montar una atracción casera donde cobra por acariciarlo

El pequeño montó su negocio en la calle, donde cobra tres dólares por cada persona que desee acariciar a su canino

Hombre descubre que un niño

Anastasia, la perrita rescatada tras ser decolorada para venderla como golden retriever tuvo su final feliz

A través de redes sociales se difundieron imágenes donde se puede observar cómo la can está recuperando el color original de su pelaje

Anastasia, la perrita rescatada tras

Quién es Muñeca, la gata rescatada por un famoso hotel de Acapulco tras el paso del huracán Otis

Viralizada en redes sociales, actualmente, la felina recibe el cariño de visitantes y empleados en la recepción del alojamiento

Quién es Muñeca, la gata

Zoológico australiano recurre a gallinas para criar polluelos de emú abandonados

La medida implementada permitió que dos aves sobrevivieran y aprendieran conductas esenciales para su desarrollo tras la falta de interés del padre

Zoológico australiano recurre a gallinas

Qué es la ‘cárcel de los osos polares’ en Canadá, un lugar donde estos mamíferos permanecen 30 días sin comida

Con 28 celdas individuales, la instalación busca preservar su instinto natural para garantizar la seguridad y la conservación de la especie

Qué es la ‘cárcel de
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Cuáles son los documentos válidos

¿Cuáles son los documentos válidos para votar en las elecciones 2025?

Engañaron a una jubilada, se hicieron pasar por su hija y se robaron 10 mil dólares

La ex modelo y los otros tres hombres detenidos por traficar marihuana desde Bolivia a Salta irán a juicio oral

Calendario 2025: ¿cuándo es el próximo fin de semana largo?

El novio de Rocío Collado, la docente asesinada en Mendoza, continuará detenido a la espera de nuevas pericias

INFOBAE AMÉRICA
EN VIVO: Nueva jornada clave

EN VIVO: Nueva jornada clave en la Asamblea General de la ONU con las intervenciones de Felipe VI, Zelensky, Milei y otros mandatarios

El momento en que una ola provocada por el supertifón Ragasa destruyó el acceso principal de un hotel en Hong Kong

Rusia amenazó a Ucrania con un escenario militar “aún más grave” si Kiev no cede a las pretensiones de Putin

El supertifón Ragasa obliga a evacuar a cerca de dos millones de personas en China tras su paso mortal por Taiwán y Filipinas

TikTok recopiló datos sensibles de cientos de miles de niños canadienses y los usó para fines comerciales

TELESHOW
David Garrett, el violinista más

David Garrett, el violinista más rápido del mundo, vuelve a Argentina: su amor por el tango y su homenaje pendiente a Piazzolla

Camilota pide un milagro para la salud de Thiago Medina: “No satura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”

Lali Espósito anunció su regreso al cine, en medio de su paso como jurado en el Festival de San Sebastián

La fascinante actuación de Eugenia Rodríguez González en La Voz Argentina con un clásico de Dreamgirls

El álbum de las románticas vacaciones de Trueno y Teresa Prettel, su nueva novia, en Marruecos