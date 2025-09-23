Gato se convierte en héroe al alertar a su familia sobre un incendio gracias a las cámaras de seguridad

Marble, el gato que captó con su instinto la amenaza de un incendio, dio tiempo a su familia para actuar y evitar una tragedia, ganándose admiración en TikTok. (Tiktok/ Sabeen Shaikh)

Un gato llamado Marble se convirtió en el inesperado de una familia al aparecer en la cámara de seguridad justo cuando un incendio comenzaba a propagarse en su hogar.

La reacción instintiva del felino alertó a sus dueños, quienes actuaron de inmediato y corrieron a casa para controlar el incendio antes de que las llamas causaran daños mayores, evitando así una tragedia.

El vídeo no tardó en volverse viral en TikTok donde miles de usuarios admiraron la astucia y el instinto protector de Marble quien se ganó el cariño y el reconocimiento de quienes vieron la impresionante escena en la que una simple mascota logró salvar a su familia.

La noche que casi se convierte en tragedia

Marble se colocó frente a la cámara de seguridad para alertar a Sabeen y su esposo del fuego en la chimenea, permitiendo que llegaran a tiempo para apagarlo antes de que creciera. (Tiktok/ Sabeen Shaikh)

Sabeen y su pareja invitaron a sus amigos esa tarde para disfrutar de la chimenea, la cual no habían utilizado en los tres años que llevaban viviendo en la casa.

Al terminar la reunión, decidieron salir a comer el postre, pero antes de irse, Sabeen enfocó una cámara doméstica hacia la chimenea. “Normalmente encendemos las cámaras al salir de casa porque tengo dos gatos y quiero mantenerlas a salvo”, explicó la mujer en entrevista para People.

A los pocos minutos de alejarse del barrio, las alertas de movimiento sonaron en su teléfono: “La miniatura mostraba un mármol en primer plano y un fuego intenso al fondo”, recordó.

La imagen de la escena dejó a Sabeen paralizada, por lo que se volvió hacia su esposo y le pidió que regresaran de inmediato. Afortunadamente, se encontraban a un minuto de la casa y lograron llegar a tiempo para controlar el incendio y evitar una tragedia.

Cuando llegaron a casa, Marble seguía paseándose frente a la cámara como si supiera que debía llamar su atención: “Sabía dónde estaba la cámara y se colocó justo frente a ella para alertarnos”, relata Sabeen.

Al entrar, la realidad resultó menos grave de lo que mostraban las imágenes: “Descubrimos que el fuego no era tan intenso como parecía en la cámara, solo era una pequeña llama”, explicó. Sin embargo, no quisieron arriesgarse con las brasas, por lo que vertieron casi toda una caja de bicarbonato de sodio sobre el fuego, lo que logró apagarlo por completo.

La historia de un vídeo que se convirtió en tendencia

Lo que comenzó como un video casero se transformó en un suceso viral con casi 13 millones de vistas, mientras Sabeen y su familia disfrutan la inesperada fama de Marble. (Tiktok/ Sabeen Shaikh)

Sabeen relató que la viralización del video de Marble no fue un acto planeado, sino que simplemente ocurrió mientras regresaba a Chicago para visitar a su madre, sin imaginar la gran repercusión que tendría.

Al principio, la respuesta del público fue moderada, con un número reducido de visualizaciones y comentarios. Sin embargo, en cuestión de días el video comenzó a ganar popularidad de manera exponencial. “Para mí, incluso diez mil vistas ya eran muchas, luego llegaron a cien mil, después a doscientos mil, y entonces empezaron a llegar numerosos comentarios”, comentó Sabeen, sorprendida por el alcance que había alcanzado la historia de su gato.

Para la dueña del minino, fue una experiencia sorprendente ver cómo un momento familiar tan íntimo se transformaba en una leyenda viral en internet: “Ahora mismo no tenemos hijos, así que es muy gracioso que seamos como su mamá y su papá”, comenta, refiriéndose a la relación con sus dos gatos.

Durante las dos semanas que permanecieron en Chicago, ella y su familia estuvieron pendientes de las actualizaciones en sus teléfonos: “El video llegó a un millón, luego dos millones de vistas... y sigue acercándose a casi 13 millones”, sorprendida por el alcance que ha tenido.

Dualidad de personalidades en los felinos de la pareja

Es un felino que le gusta enfrentarse a los problemas. (Tiktok/ Sabeen Shaikh)

Además de Marble, la familia tiene un minino de pelaje naranja llamado Cheeto. De acuerdo a su dueña, la convivencia en casa refleja las personalidades opuestas de ambos gatos: “Cheeto es más bien del tipo que, al notar un problema, sale corriendo a otra habitación, mientras que Marble se enfrenta a todo sin dudar”, explicó Sabeen.

Muestra su afecto moderada y huye de los problemas. ( Tiktok/ Sabeen Shaikh)

Marble es un personaje reservado, como un gato salvaje que se siente atraído por el peligro. Por otro lado, el minino de pelaje naranja muestra su afecto de manera moderada, lo que hace que esos gestos sean aún más valiosos. “Cuando Cheeto demuestra cariño, es algo muy especial porque no lo hace con cualquiera”, comenta, destacando la singularidad de sus dos compañeros felinos.

El video viral también generó una ola de comentarios en torno a la seguridad en el hogar: “Sé que la cámara muestra que la alfombra y el sofá están muy cerca de la chimenea, pero eso es solo por el ángulo”, aclaró la mujer, señalando que tomaron las precauciones necesarias antes de que su primer felino llegara a casa.

“Tenemos una sección completa de baldosas, seguida de suelo de madera y luego la alfombra; además, el sofá está mucho más alejado”, aclaró.