Este perro esperó 7 años en un refugio para encontrar un hogar, así terminó la historia

Jason Cooke, fundador del albergue, destacó que Nitro siempre fue sano y entrenado, aunque su tamaño dificultó las adopciones

Por Alexander Ortiz

El perro había enfrentado un intento fallido de adopción en 2025. (Facebook / The Healthy Hearts and Paws Projec)

Durante siete años, un perro permaneció en el refugio The Healthy Hearts and Paws Project, en Warren, Ohio, sin lograr ser adoptado de manera definitiva. Se trata de Nitro, un gran danés mestizo, quien se convirtió en el residente con más tiempo en la institución, pese a su entrenamiento para poder convivir sanamente con las familias.

El caso llamó la atención luego de que, a finales de julio de 2025, un intento de adopción resultara fallido. El refugio informó en ese momento que el sabueso había regresado a sus instalaciones debido a que no logró integrarse con otro perro en su nuevo hogar. Sin embargo, tiempo después, la misma organización anunció que el animal había sido adoptado nuevamente y esta vez de manera definitiva.

La historia de Nitro se remonta a 2018, cuando el fundador del refugio, Jason Cooke, lo rescató de una perrera del condado donde estaba a punto de ser sacrificado. Desde entonces, la institución lo mantuvo bajo cuidado, con entrenamiento, vacunas y atención veterinaria.

Siete años de espera

(Facebook / The Healthy Hearts and Paws Projec)

Según contó el medio local WOIO, el fundador del refugio explicó que, a diferencia de otros perros que llegan con problemas de salud, “Nitro no dio positivo para ninguna enfermedad, sin embargo los voluntarios del proyecto aún reconocieron que el cachorro necesitaba ayuda”.

A pesar de estar sano y bien entrenado, Nitro vivió un momento difícil cuando un intento de adopción no salió como se esperaba. En una publicación de Facebook, el refugio compartió: “Nos duele el corazón por él, pues realmente creíamos que por fin había encontrado su hogar definitivo. Desafortunadamente, uno de los perros residentes no se llevaba bien con Nitro, y sabemos que a veces, al igual que las personas, los perros no conectan por diversas razones”.

Tras el suceso, la organización redobló sus esfuerzos para darle visibilidad y compartió varias publicaciones en redes sociales. “Tenemos un compañero muy especial esta vez”, decía un mensaje sobre las adopciones. Finalmente, después de siete años de espera, llegó la buena noticia: “Encontramos un hogar definitivo para Nitro del cual no regresará”, escribió el santuario a través de Facebook.

La adopción definitiva

(Facebook / The Healthy Hearts and Paws Projec)

En declaraciones a WKBN, Cooke explicó que el problema de adopción no se debía a la personalidad del perro, sino posiblemente a su tamaño y a la cantidad de animales bajo resguardo. “No sé si es porque tenemos muchos perros aquí y lo pasan por alto, o porque es de su tamaño, pero si la gente viniera y lo conociera, le diera una oportunidad, se enamorarían de él”, aseguró.

Durante ese tiempo en el refugio, Nitro recibió entrenamiento y cuidados constantes. Cooke contó a WOIO que el sabueso terminó por convertirse en un “oso de peluche grande, con la energía de un niño pequeño”. Además, el refugio lo describió como un perro activo, amante de correr, jugar, acurrucarse, nadar y explorar senderos.

Después de años de espera, la historia en el albergue llegó a su fin. Nitro fue adoptado por una familia y comenzó una nueva etapa de vida. “Estamos muy orgullosos de él y de su nueva familia por haberlo recibido en su hogar. Te mereces esto y mucho más, mi dulce niño”, señaló la organización.

