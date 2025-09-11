Animales y Mascotas

Esponjoso samoyedo protagoniza cinco elementos decorativos en las nupcias de sus dueños: “Fue realmente la boda de Lumi”

La mascota de una pareja de Nueva York sorprendió a casi 200 invitados al portar los anillos y aparecer en cada rincón de la celebración

Por Mariana Álvarez Torres

La celebración de Jackie y
La celebración de Jackie y Ben Jacob incluyó a su perro Lumi como portador de anillos y figura central en la decoración. (TikTok: @littlebearlumi)

Cada vez es más común que las parejas decidan incluir a sus mascotas en celebraciones o acontecimientos memorables, y las bodas no son la excepción. Tal fue el caso de Jackie y Ben Jacob, una pareja de Nueva York que decidió compartir el día más importante de sus vidas con su querido perro Lumi, un samoyedo blanco y esponjoso que además de asistir a la ceremonia, se convirtió en el auténtico protagonista del evento.

El momento ocurrió el pasado 14 de junio, cuando Lumi trotó con seguridad por el pasillo principal del recinto, vestido con un esmoquin negro hecho a la medida, para cumplir su papel como portador de anillos. “¡Lo hizo increíble! Llegó hasta nosotros y nos entregó los anillos como un verdadero caballero”, contó la mujer, de 27 años, en una entrevista con PEOPLE.

La boda, celebrada en el elegante 74Wythe, ubicado en Brooklyn y con vistas panorámicas del horizonte de Manhattan, reunió a casi 200 invitados, quienes quedaron encantados con la participación del peludo miembro de la familia. “Les encantó. Todos se tomaban fotos y videos, reían, vitoreaban y sonreían”, recordó Jackie. “Lo adoraban”.

Cinco objetos personalizados con temática Lumi

Jackie y Ben Jacob compartieron
Jackie y Ben Jacob compartieron en redes sociales cómo integraron a su mascota en su boda. (TikTok: @littlebearlumi)

Además de ser el encargado de llevar los anillos, el lomito también tuvo una presencia constante durante la celebración gracias a cinco objetos decorativos que rindieron homenaje a su figura y al lugar tan importante que tiene en el corazón de sus dueños. La pareja compartió los detalles a través de un video en TikTok titulado: “Cinco maneras en que incluimos a nuestro perro en nuestra boda”. Dicha lista incluyó:

  1. Servilletas impresas con la cara de Lumi.
  2. Un menú de bebidas especial con ilustraciones del can.
  3. Un adorno en el pastel de bodas con una pequeña figura del perro.
  4. Pósters gigantes con el rostro del samoyedo en la pista de baile.
  5. Y, por supuesto, la presencia de Lumi en persona como parte central del evento.

La celebración fue cuidadosamente diseñada para reflejar la solemne elegancia de una boda de gala como un ambiente relajado y divertido. “Con toda la decoración con temática de Lumi y de ciudad, creo que logramos ese equilibrio entre formalidad y diversión”, explicó Jackie a PEOPLE. En Instagram, incluso bromearon con la situación: “Seamos sinceros, fue realmente la boda de Lumi”, escribieron junto a una imagen del perro caminando hacia el altar.

Para agradecerle su participación tan especial, Lumi fue recompensado con una cena de lujo compuesta por filete de res, papas peruanas y espárragos a la parrilla, preparada por Marcia Selden Catering, la empresa encargada de la comida del evento, detalló PEOPLE.

Lumi, el perro influencer que conquistó a miles en internet

El samoyedo Lumi, famoso en
El samoyedo Lumi, famoso en TikTok, suma millones de visualizaciones por su carisma y ternura. (TikTok: @littlebearlumi)

Jackie, influencer de redes sociales, y Ben, ex ingeniero de software actualmente cursando estudios en la Escuela de Negocios de Columbia, adoptaron a Lumi en agosto de 2021. Desde entonces, el samoyedo ha sido parte fundamental de su vida y, poco a poco, también se ha ganado un lugar en internet.

La fama digital de Lumi se disparó en abril de 2023, cuando Jackie publicó un video en el que lo llevaba en una mochila especial mientras se desplazaban por la ciudad de Nueva York. El clip se volvió viral en menos de 12 horas, acumulando más de cuatro millones de visualizaciones, lo cual llevó a que, desde ese momento, Jackie comparta regularmente contenido sobre el día a día con su gran compañero de cuatro patas. “La gente realmente disfrutó viendo nuestra vida y cómo es tener un perro grande en la ciudad”, relató.

No es de extrañar que Lumi se haya robado el corazón de todos los presentes en la boda. Según Jackie, su personalidad es tan encantadora como su aspecto: “Es un niño muy travieso y bobo, siempre sonriendo y haciéndonos reír, además de ser súper dulce y demostrarle cariño a todos”.

La Clínica Veterinaria MiVet destaca que el samoyedo es una raza originaria de Siberia, conocida por su energía, inteligencia y carácter amigable. Estos perros son extremadamente sociables, ideales para familias con niños y muy leales a sus dueños. Su pelaje blanco y su distintiva sonrisa los convierten en una de las razas más fotogénicas y adorables, características que Lumi encarna a la perfección.

