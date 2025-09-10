Gato se hace viral en TikTok por su reacción al descubrir que la dueña no está en casa

Un gato llamado Pluto despertó la atención de los usuarios en redes sociales tras su reacción al quedarse solo en casa durante el fin de semana, mientras su ama estaba fuera. ( Tiktok: @chryst1naaaa)

Un gato llamado Pluto despertó la atención de los usuarios en redes sociales tras su reacción al quedarse solo en casa durante el fin de semana, mientras su ama estaba fuera.

El video se volvió viral después de que la dueña del felino lo compartiera en TikTok desde su cuenta @chryst1naaaa. En la grabación, se ve al minino con los ojos abiertos y las orejas hacia atrás, maullando, mientras la visitante intenta tranquilizarlo, explicándole que su mamá tuvo que viajar a Nueva York para ver a su papá, pero que pronto regresará.

“¿Qué te pasa, Pluto? ¿Extrañas a tu mamá? Ella tuvo que viajar para visitar a su papá, pero pronto estará de vuelta”, se le escucha decir a la mujer mientras el gato no deja de llorar por la ausencia de su ama.

Reacciones de los internautas ante el comportamiento del gato

Pluto, el gato de nariz grande y bigote blanco, conquistó las redes con su expresión que mezcla enojo y determinación, recordando a varios usuarios a personajes como Kevin Hart.(Tiktok: @chryst1naaaa)

Los usuarios reaccionaron a la publicación con comentarios llenos de humor y ternura como: “Pluto parece que te va a enviar a Marte”, reflejando la combinación de enojo y determinación que el gato muestra en cada maullido.

Algunos internautas destacaron los rasgos singulares del felino, como su gran nariz y el bigote blanco que contrasta con su pelaje negro, características que lo hacen fácilmente reconocible: “Tiene esa nariz de murciélago que me mata”, comentó una usuaria, mientras otra bromeó diciendo que Pluto parece una versión felina del comediante Kevin Hart, por la expresividad y tamaño de su hocico.

Los amantes de los gatos aprovecharon el espacio para recordar la importancia de brindar seguridad y tranquilidad a estas criaturas durante momentos de cambio o separación. Para ello, recomiendan usar objetos familiares que los hagan acordarse de sus dueños en su ausencia, ya que el cariño humano es fundamental para el bienestar emocional de estos animales.

¿Qué hacer con tu gato si sales de casa?

Muchos prefieren dejar a sus mascotas en guarderías especializadas o con familiares cercanos, mientras que los gatos pueden estar solos hasta ocho horas con agua fresca y un espacio cómodo. (Tiktok: @chryst1naaaa)

Durante los periodos de descanso, muchas personas aprovechan para pedir vacaciones en sus trabajos, irse de viaje y desconectarse de sus responsabilidades. Sin embargo, una de las grandes preocupaciones que surgen en las conversaciones familiares es con quién dejar a sus mascotas en su ausencia.

Existen varias opciones para cuidar a los animalitos durante ese tiempo, dependiendo de las necesidades de cada familia. Algunos optan por dejar a sus animales en guarderías especiales u hoteles donde recibirán atención especial y podrán convivir con otras criaturas; mientras que otros prefieren recurrir a familiares o amigos cercanos que puedan hacerse cargo del animal durante su estancia.

Los gatos, de acuerdo con Purina, pueden permanecer solos durante una jornada laboral de ocho horas con acceso a agua fresca y un espacio adecuado.

Cuatro tips para que el felino se sienta seguro en tu ausencia

Preparar un espacio amplio y cómodo con agua fresca, comida, un arenero limpio y juguetes es fundamental para que el gato esté tranquilo durante la ausencia de sus dueño. (Helen North vía AP)

Procura que tenga un espacio suficiente para moverse, agua fresca, comida, una cámara cómodo, un arenero limpio para gatos y evita encerrarlo en una habitación.

Consigue a alguien que vaya a darle de comer y le sirva agua, ya sea amigos, familiares, un cuidador profesional o llévalo a una residencia para mascotas.

Compra juguetes para mantener activo a tu gato mientras no estés.

Si tu ausencia solamente será por uno o días, puedes dejar encendido el televisor para que el ruido de fondo ayude a tu mascota a estar tranquila.

Es fundamental que los dueños sean conscientes de las necesidades de su mascota y tomen las precauciones necesarias para garantizar su bienestar durante su ausencia.