Shire: historia y supervivencia del caballo más grande del mundo

Introducidos en Australia desde el siglo XIX, los Shire comenzaron a recuperarse a partir de 1981 con importaciones de sementales y yeguas registradas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los caballos Shire han dejado una marca profunda en la historia de Inglaterra y del mundo. Según la Sociedad Australiana de Caballos Shire, “esta raza ha desempeñado un papel fundamental en el mundo”, primero en Inglaterra y luego a nivel internacional. Originalmente se utilizaban como caballos de guerra, transportando a los caballeros con armadura, y más tarde se convirtieron en la principal fuente de energía en la industria y la agricultura durante más de 250 años.

Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, los Shire volvieron a las tareas militares, tirando de artillería pesada en condiciones difíciles. Tras la mecanización de la agricultura y la industria, la raza estuvo al borde de la extinción, pero gracias al esfuerzo de algunos criadores, su número ha vuelto a aumentar y hoy cada vez más personas descubren la grandeza de estos equinos.

Actualmente, estreso ejemplares no solo se utilizan en tareas de trabajo pesado, sino que también son populares en exhibiciones, paseos, bodas y promociones. Con su tamaño imponente y carácter dócil, estos caballos continúan sorprendiendo tanto por su fuerza como por su elegancia, convirtiéndose en verdaderos compañeros de quienes tienen la oportunidad de cuidarlos.

Historia y desarrollo de la raza

Los Shire se utilizan en exhibiciones, paseos, trabajos de tiro, bodas y actividades familiares, destacando por su temperamento dócil y equilibrado. (Imagen ilustrativa Infobae)

El Shire desciende del “Gran Caballo Inglés”, un equino pesado de sangre fría introducido en Inglaterra tras la conquista normanda de 1066. Durante la Edad Media, este tipo de caballos era fundamental para transportar caballeros con armadura. Entre 1509 y 1547, bajo el reinado de Enrique VIII, se aprobaron leyes que establecían que estos animales debían medir al menos 15 manos de altura y se restringía su exportación, lo que ayudó a consolidar la raza que hoy conocemos como Shire.

En los siglos XVI y XVII, se incorporaron caballos holandeses de Flandes y Frisia para trabajos de transporte y desecación de pantanos. Estos ejemplares, de gran tamaño y patas anchas, influyeron en el desarrollo de los Shire actuales, que luego impulsaron la industria británica trabajando en campos, muelles, molinos y carreteras de sirga.

El semental fundador reconocido de la raza es Packington, criado cerca de Ashby de la Zouch entre 1755 y 1770. Su descendencia fue clave para consolidar la raza, y en 1876 se fundó la Sociedad Inglesa del Caballo Shire, que creó un libro genealógico y estableció exposiciones anuales de sementales, yeguas y caballos castrados, promoviendo la mejora genética de la raza.

El Shire en el mundo y su uso actual

Existen por lo menos 10 tipos que por sus precios son animales exclusivos. (Créditos: Infobae México)

En Australia, los Shire se importaron durante el siglo XIX, aunque en pequeñas cantidades. Según los registros, la primera importación importante de sementales registrados ocurrió en 1981 con Ladbrook Edward, lo que permitió comenzar una recuperación paulatina de la raza en el país. Hoy, aunque sigue siendo raro, el número de ejemplares Shire en Australia va en aumento.

La especie moderna combina tamaño, fuerza y elegancia. Su alzada varía entre 1,65 y 1,92 metros, con un peso medio de 850 kg, aunque algunos ejemplares superan la tonelada. Su cola larga y brillante, sus patas robustas con abundante pelo, y su pelaje que puede ser negro, zaino, meca o gris, lo hacen fácilmente reconocible. De acuerdo con Terránea, este caballo ha logrado el récord mundial como uno de los equinos más grandes y pesados del mundo.

Además de su uso en trabajos de tiro, este tipo de equinos se destacan en competiciones, exhibiciones y actividades familiares. Su carácter dócil y temperamento equilibrado los hace ideales para diversos entornos. Según el sitio especializado E Horse, un ejemplar puede alcanzar hasta 10.000 euros, reflejando su valor histórico y actual en el mundo ecuestre.