Conoce al maltés, una de las razas más cariñosas y antiguas

Esta raza es pequeña, dulce y glamurosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un can en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la residencia, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del Maltés perro, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a formarlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Maltés perro

El maltés es una de las razas más antiguas que se conocen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Maltés es un perro “toy” muy llamativo, de porte aristocrático, ojos oscuros y pelaje blanco puro, largo y sedoso. Un Maltés adulto alcanza como máximo los 25 cm de altura y pesa de 1,8 a 2,7 kg. Estas son solo algunas de las características del perro maltés: sigue leyendo para conocerlas todas.

El perro de raza maltés es pequeño, dulce y glamuroso. Este perrito no es solo una cara bonita, a veces también enseña los dientes. Siempre atento a lo que ocurre a su alrededor, puede ser muy ladrador, por lo que hay que enseñarlo desde pequeño a no ladrar a la menor provocación.

El maltes es una de las razas más antiguas que se conocen: Charles Darwin rastreó los orígenes del maltés al año 6000 a. C. Pertenece a la familia de perros bichones originarios de la cuenca mediterránea y se sabe que Publio, el gobernador romano de Malta en el siglo I d. C., tenía un perro de tipo maltés llamado Issa. La raza ha sido muy apreciada por la realeza y la aristocracia durante su historia y aparece en retratos de la reina Isabel I de Inglaterra y de otros miembros de la realeza. Se dice que la reina María de Escocia tenía un maltés escondido entre sus faldas cuando fue decapitada.

Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de “amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social”. Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.