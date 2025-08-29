De callejero a protagonista: Esta es la vida de Tonic, el gato “actor” que conquista Hollywood junto a Austin Butler

Tonic ya ha participado en tres películas. (Infobae México)

Tonic, el simpático gato que comparte créditos con el actor estadounidense Austin Butler, está empezando a llamar la atención en Hollywood gracias a su participación en la nueva película Bala perdida (‘Caught Stealing’). El minino, que se robó el show durante el estreno en Nueva York, demuestra que no solo los humanos pueden destacar frente a la pantalla grande.

La comedia de acción, ambientada en el East Village de Nueva York durante los años 90, cuenta con un elenco que incluye a Austin Butler, Zoë Kravitz, Regina King y Bad Bunny. A pesar de la presencia de estas estrellas, tanto la prensa como los espectadores coinciden en que Tonic, el gato siberiano, logra eclipsar incluso a sus compañeros de reparto, ganándo elogios y atención en cada escena.

“Tonic es tan brillante, ¿verdad? Es un ladrón de escenas”, comentó Butler a la Radio Pública Nacional (NPR) de Estados Unidos. En la cinta, la historia sigue a Hank, un camarero interpretado por Austin, quien debe cuidar a Bud, la mascota de un personaje involucrado en asuntos turbios, mientras intenta escapar de los malhechores que buscan recuperar dinero robado.

El felino que conquista el set

Durante el estreno en Nueva York, el gato se llevó todas las miradas, dejando claro que no solo los humanos pueden brillar frente a las cámaras. (Captura de video / @pagesix)

En la película, Bud vive con Russ, un británico con cresta interpretado por Matt Smith, que le pide a su vecino Hank que cuide del gato mientras viaja a Londres. Esto desencadena una serie de persecuciones y situaciones cómicas donde Hank mete a Bud en una bolsa de lona mientras intenta escapar de los criminales.

El director Darren Aronofsky comentó a NPR que el felino era extremadamente profesional durante el rodaje. “Cuando Tonic llegaba al set, se emocionaba, como si supiera que era hora de trabajar”, dijo. También señaló que, a diferencia de los perros: “Tonic no es un gato que se pueda acariciar. Si quería hacerlo tenía que frenarme porque a él no le gusta que lo toquen. Simplemente hay que respetarlo”.

Aronofsky destacó que trabajar con este peludo de cuatro patas fue fácil gracias a Melissa Millett, la entrenadora del gato, a quien describió como una “susurradora de animales, muy metida en la mente de la criatura. Muy sensata a la hora de estresar al animal”.

De gato callejero a estrella de cine

Tonic junto a Austin Butler y Zoë Kravitz. (Foto/ @tonicthecatactor)

Millett le contó a NPR que Tonic era un gatito callejero encontrado en Ontario hace ocho años, y que lo acogió junto con otros gatos rescatados y un chihuahua.

Tonic comenzó su carrera a los doce meses, en la película Cementerio de animales (2019), interpretando al gato leal de la familia, y más tarde participó en el filme de terror Thanksgiving (2023). La cuidadora mencionó que incluso practicaron simulando violencia frente a Tonic para que se acostumbrara, asegurándose de que comprendiera que todo era ficción.

“Parece saber que esto es una ficción. Sabe que va a recibir mucha atención. Sabe que puede irse en cualquier momento”, explicó Millett. La entrenadora, con 25 años de experiencia, pasa meses preparando a Tonic para cada actuación, motivándolo con premios, juguetes y tiempo de exploración. Incluso lo pasea con correa o lo mete en una mochila de burbujas, pero nunca lo trata como un accesorio.