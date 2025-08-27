Animales y Mascotas

Perros que acompañan el duelo: una nueva forma de apoyo emocional en los tanatorios

Según expertos del CTAC, la presencia de los animales ofrece un “bálsamo para las emociones”, ayuda a reducir el estrés y favorece una experiencia de duelo más humana

Por Alexander Ortiz

Guardar
Cómo los animales ayudan a
Cómo los animales ayudan a enfrentar la pérdida en los tanatorios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tanatorios suelen asociarse con espacios formales y silenciosos, sin embargo, en Barcelona están comenzando a experimentar con nuevas formas de acompañar a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido. Una de estas iniciativas incluye la presencia de perros especialmente entrenados para ofrecer apoyo emocional durante los momentos de despedida.

Desde hace algunos meses, el tanatorio de la Ronda de Dalt cuenta con un programa piloto de terapia asistida con perros, gracias a la colaboración entre la funeraria Àltima y el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC). La propuesta busca acompañar a las personas en el momento de decir adiós, con el objetivo de que la interacción con los animales proporcione un respiro emocional.

Este servicio gratuito está disponible en diferentes áreas del establecimiento, incluidas las salas de velatorio, y siempre bajo la supervisión de un técnico especializado. La experiencia pretende ser natural y respetuosa, enfocada en la compañía más que en cualquier acción específica de los animales.

Un acompañamiento inesperado tras una pérdida

El impacto de los perros
El impacto de los perros en el proceso de despedida de un ser querido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando el perro se aproxima a una persona en un momento emocional tan delicado es como un bálsamo para las emociones”, explica Eva Domènec, responsable de las Intervenciones Asistidas con Animales del CTAC, a la agencia EFE. Domènec añade que “lo importante es la presencia, más allá de las palabras”. Según ella, “la interacción es natural, espontánea, y la gente lo aprecia mucho. Nos dicen cosas como ‘he vuelto a sonreír, hacía tiempo que no lo hacía’. Es una luz, un amor incondicional que crea una experiencia del duelo muy positiva y humana”.

Los animales pasan por un proceso de selección y adiestramiento desde jóvenes, preparándolos para estar presentes en situaciones emocionalmente intensas. “Son animales con un temperamento equilibrado, entrenados para ser y estar más que para hacer trucos. En los perros que participan en este programa buscamos que sepan aproximarse con respeto, escuchar con el cuerpo y estar presentes durante la interacción”, añade Domènec.

Joan Ventura, consejero delegado de Àltima, detalla a EFE que la iniciativa se inspira en experiencias de tanatorios en otros países, como Guatemala. “Hay estudios que dicen que las terapias asistidas con animales tienen un impacto positivo en la salud emocional, ya que baja la presión, y se reduce el estrés y la sensación de tristeza y pesimismo”, explica Ventura.

Beneficios para todas las edades

La terapia con perros y
La terapia con perros y su papel en los momentos de despedida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía de los perros también puede ser especialmente útil para los niños, que al interactuar con los animales gestionan mejor la muerte o enfermedades graves de un familiar. “Cuando ven un perro en el tanatorio se ponen muy contentos y quieren acariciarlo, es una forma de romper el impacto de estar en un lugar donde hay una persona fallecida”, afirma Ventura.

La respuesta de las familias ha sido positiva, aunque al principio muchos se muestran sorprendidos. “Cuando les explicamos que los perros están allí para ofrecer acompañamiento en el duelo, no solo lo entienden, sino que nos piden si pueden entrar en sus salas de velatorio”, añade Joan Ventura. El impacto emocional varía según la situación; en casos de muertes inesperadas, el apoyo de los animales puede ser aún más relevante.

Por su parte, Domènec recuerda que “las intervenciones asistidas con animales contribuyen a mejorar la calidad de vida de personas de todas las edades y en múltiples entornos. Además de generar motivación, responsabilidad y sensación de competencia, la relación con el animal ofrece amor incondicional y bienestar”.

Temas Relacionados

PerrosTanatoriosBarcelonaAnimalesMascotas

Últimas Noticias

AniManGaki 2025: perros y gatos conquistan la convención de anime con disfraces creativos

Además, descubre quiénes se llevaron los premios en la edición inaugural del concurso de cosplay para mascotas

AniManGaki 2025: perros y gatos

Cerdo marino con forma de corazón sorprende a bañista en playa de Florida

Estos animales filtradores presentan un cuerpo con forma de saco o tubo, a través del cual impulsan agua para capturar pequeñas partículas en suspensión que utilizan como alimento

Cerdo marino con forma de

Fuzzy, el “oso heladero” que irrumpió en una tienda para probar su sabor favorito

Atraído por los aromas dulces, degustó diferentes helados antes de ser descubierto por un guardia de seguridad

Fuzzy, el “oso heladero” que

Así son los conejos robóticos que combaten la plaga de serpientes en Florida

Las pitones birmanas pueden poner hasta 30 huevos por camada, lo que explica su rápida expansión y el desafío que representan para el ecosistema local

Así son los conejos robóticos

Perra callejera lucha en el desierto por salvar la vida de sus cachorros a 50 °C: “No le importaba el calor, el abandono ni nada de lo que le pasara”

Un equipo de voluntarios localizó al animal y a sus crías en territorio kuwaití, quienes lograron ayudarla tras ganarse su confianza

Perra callejera lucha en el
ÚLTIMAS NOTICIAS
Crece la preocupación por la

Crece la preocupación por la salud de Pablo Grillo tras su última operación: “No está teniendo la evolución que se espera”

La nueva era de los fondos: eficiencia, tecnología y decisión sin margen de error

La transición energética solo será viable si es justa para las comunidades

El infierno de los vivos

Flexibilizaron el ingreso al país para los ciudadanos de India que cuenten con la visa de turista estadounidense

INFOBAE AMÉRICA
La Asamblea Nacional de Ecuador

La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una normativa que regula y fiscaliza a las organizaciones sin fines de lucro

La Policía de Australia identificó al sospechoso que mató a dos oficiales en un pueblo del sureste del país

Entraron en vigor los aranceles del 50% que Estados Unidos impuso a India por la compra de petróleo ruso

Un estudio documenta el uso estratégico de árboles por chimpancés y su relación con la evolución humana

Comienza el Festival de Venecia, una gran ventana al mejor cine del mundo

TELESHOW
Luck Ra seleccionó los 5

Luck Ra seleccionó los 5 participantes que seguirán a su lado en La Voz Argentina: quiénes buscan asegurar su lugar

Lali Espósito sorprendió en La Voz Argentina con un look inspirado en Luck Ra: “Te pintás el pelo de azul y lo entendés perfecto”

Daniela Celis se quebró en llanto al hablar en vivo de la infidelidad de Thiago Medina con La Tana de Gran Hermano

Quién fue “La Clotta” Lanzetta, el rey de la noche que volvió a resurgir tras un horror en San Antonio de Areco

El íntimo festejo de cumpleaños de Nicki Nicole en Rosario, tras blanquear su romance con Lamine Yamal