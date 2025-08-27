Perros que acompañan el duelo: una nueva forma de apoyo emocional en los tanatorios

Cómo los animales ayudan a enfrentar la pérdida en los tanatorios. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tanatorios suelen asociarse con espacios formales y silenciosos, sin embargo, en Barcelona están comenzando a experimentar con nuevas formas de acompañar a quienes atraviesan la pérdida de un ser querido. Una de estas iniciativas incluye la presencia de perros especialmente entrenados para ofrecer apoyo emocional durante los momentos de despedida.

Desde hace algunos meses, el tanatorio de la Ronda de Dalt cuenta con un programa piloto de terapia asistida con perros, gracias a la colaboración entre la funeraria Àltima y el Centre de Teràpies Assistides amb Cans (CTAC). La propuesta busca acompañar a las personas en el momento de decir adiós, con el objetivo de que la interacción con los animales proporcione un respiro emocional.

Este servicio gratuito está disponible en diferentes áreas del establecimiento, incluidas las salas de velatorio, y siempre bajo la supervisión de un técnico especializado. La experiencia pretende ser natural y respetuosa, enfocada en la compañía más que en cualquier acción específica de los animales.

Un acompañamiento inesperado tras una pérdida

El impacto de los perros en el proceso de despedida de un ser querido. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Cuando el perro se aproxima a una persona en un momento emocional tan delicado es como un bálsamo para las emociones”, explica Eva Domènec, responsable de las Intervenciones Asistidas con Animales del CTAC, a la agencia EFE. Domènec añade que “lo importante es la presencia, más allá de las palabras”. Según ella, “la interacción es natural, espontánea, y la gente lo aprecia mucho. Nos dicen cosas como ‘he vuelto a sonreír, hacía tiempo que no lo hacía’. Es una luz, un amor incondicional que crea una experiencia del duelo muy positiva y humana”.

Los animales pasan por un proceso de selección y adiestramiento desde jóvenes, preparándolos para estar presentes en situaciones emocionalmente intensas. “Son animales con un temperamento equilibrado, entrenados para ser y estar más que para hacer trucos. En los perros que participan en este programa buscamos que sepan aproximarse con respeto, escuchar con el cuerpo y estar presentes durante la interacción”, añade Domènec.

Joan Ventura, consejero delegado de Àltima, detalla a EFE que la iniciativa se inspira en experiencias de tanatorios en otros países, como Guatemala. “Hay estudios que dicen que las terapias asistidas con animales tienen un impacto positivo en la salud emocional, ya que baja la presión, y se reduce el estrés y la sensación de tristeza y pesimismo”, explica Ventura.

Beneficios para todas las edades

La terapia con perros y su papel en los momentos de despedida. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La compañía de los perros también puede ser especialmente útil para los niños, que al interactuar con los animales gestionan mejor la muerte o enfermedades graves de un familiar. “Cuando ven un perro en el tanatorio se ponen muy contentos y quieren acariciarlo, es una forma de romper el impacto de estar en un lugar donde hay una persona fallecida”, afirma Ventura.

La respuesta de las familias ha sido positiva, aunque al principio muchos se muestran sorprendidos. “Cuando les explicamos que los perros están allí para ofrecer acompañamiento en el duelo, no solo lo entienden, sino que nos piden si pueden entrar en sus salas de velatorio”, añade Joan Ventura. El impacto emocional varía según la situación; en casos de muertes inesperadas, el apoyo de los animales puede ser aún más relevante.

Por su parte, Domènec recuerda que “las intervenciones asistidas con animales contribuyen a mejorar la calidad de vida de personas de todas las edades y en múltiples entornos. Además de generar motivación, responsabilidad y sensación de competencia, la relación con el animal ofrece amor incondicional y bienestar”.