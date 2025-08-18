La emotiva historia de Nosrac, el pingüino cuyo nombre preserva la memoria de un niño con cáncer

La banda amarilla en el ala de Nosrac honra la valiente batalla de Carson contra el cáncer pediátrico. (FB: Aquarium of Niagara)

El Acuario de Niágara, en Nueva York, fue escenario de una historia profundamente conmovedora entre un niño de 14 años, Carson Shanahan, y un pingüino de Humboldt llamado Nosrac, que llegó al mundo en circunstancias difíciles.

Conectados por sus propias condiciones, el vínculo especial que surgió en medio de la enfermedad, la adversidad y la esperanza, hoy continúa como un legado vivo en memoria del joven, quien falleció el pasado 10 de agosto tras una larga batalla contra el cáncer.

Shanahan era un chico local de West Seneca, diagnosticado en marzo de 2024 con sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer de huesos poco común y agresivo, si embargo, desde el primer momento, enfrentó la enfermedad con valentía. Se sometió a intensos tratamientos, incluidos ciclos de quimioterapia en el Centro Oncológico Integral Roswell Park, y aunque la enfermedad lo debilitó a mediados de año con una recaída dura, nunca perdió su espíritu luchador.

La Armada de Carson (Carson’s Army), página oficial dedicada a la causa del fallecido, detalla que, en medio del dolor, una pasión constante lo acompañó: su amor por los pingüinos.

De manera simultánea, mientras el infante libraba su batalla, el 25 de junio, el equipo del Acuario de Niágara anunciaba que su pingüino número 25 había eclosionado, pero el nacimiento fue todo menos simple.

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo especializado del recinto, durante el proceso de picado, la etapa en que el polluelo rompe la cáscara, los padres primerizos, Iggy y Gannon, aplastaron accidentalmente el huevo. En muchos casos, esto resulta en la pérdida de la cría, sin embargo, la membrana interna permanecía intacta, y eso fue suficiente para dar una mínima esperanza.

El equipo veterinario, liderado por el Dr. Latson, trasladó rápidamente el huevo a una incubadora. Allí, con sumo cuidado, cortaron la membrana y las partes dañadas del cascarón. Contra todo pronóstico, el pequeño pingüino sobrevivió.

Fue una victoria inesperada, una vida que comenzaba con lucha, y que seguiría con resiliencia. Entonces, las historias de Carson y del pequeño pingüino se cruzaron.

El nombre que sería un legado

Durante la lucha de Carson contra el cáncer, la familia Shanahan creó un sitio web oficial para compartir actualizaciones y enlaces para donaciones, así como una cuenta de GoFundMe. Gracias al alcance y conociendo el amor del adolescente por estas aves, el Acuario decidió invitarlo a conocer al nuevo integrante de Penguin Coast.

Carson y su familia fueron recibidos con entusiasmo, pero había una sorpresa más, el equipo le ofreció el privilegio de nombrar al polluelo. Según detalla el sitio web, él eligió un nombre especial, Nosrac, su propio nombre escrito al revés.

En un video grabado por el acuario, Carson explicó: “Estaba pensando y, por lo que he oído, el pingüino lo pasó bastante mal y tuvo que ser fuerte. Así que me recordó un poco mi historia”.

De esa manera, Nosrac no solo recibió un nombre, sino una identidad que ahora representa lucha, tenacidad y esperanza. Ambos habían superado obstáculos enormes desde su nacimiento, uno biológico, el otro emocional y físico, y ambos demostraron que la resiliencia puede habitar tanto en un niño como en un pequeño animal.

Una despedida que deja huella

El 10 de agosto de 2025, Carson Shanahan falleció tras una prolongada y valiente lucha contra el sarcoma de Ewing. Su partida dejó un profundo vacío en quienes lo conocieron y acompañaron, pero también un legado imborrable. El mismo día, el Acuario de Niágara publicó un mensaje que conmovió a toda la comunidad:

“Su espíritu sigue vivo a través de Nosrac, su mejor amigo, el pingüino, cuya banda amarilla en el ala simboliza la valiente lucha de Carson contra el cáncer pediátrico. El recuerdo de Carson siempre tendrá un lugar aquí, en nuestros corazones y en la vida del pequeño pingüino que lleva su nombre.”

Desde entonces, Nosrac ha seguido creciendo. Tras superar su frágil nacimiento, hoy se desarrolla con normalidad, llevando el legado de un niño que supo encontrar esperanza y consuelo en una pequeña criatura. A través de él, Carson sigue presente.