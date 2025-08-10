Animales y Mascotas

K9 Storm, el perro policía héroe que ayudó a detectar 60 kilos de cocaína en EEUU

El caso sigue bajo investigación, pero el perro policía ya es considerado un héroe dentro del cuerpo policial

Por Alexander Ortiz

El operativo logró retirar una
El operativo logró retirar una importante cantidad de droga de circulación. (Chicago Ridge Police Department)

El olfato de un perro policía llamado Storm fue clave en una reciente operación antidrogas en el condado de Will, Illinois. El can, un pastor belga malinois del Departamento de Policía de Chicago Ridge, participó en una inspección que terminó con el hallazgo de más de un millón de dólares en cocaína y dinero en efectivo.

La intervención formó parte de una investigación liderada por la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), en la que colaboraron tanto autoridades federales como locales.

Gracias a la rápida reacción de Storm y al trabajo conjunto entre las distintas corporaciones, el operativo logró retirar una importante cantidad de droga de circulación.

Tanto el sabueso como su guía fueron reconocidos por su labor. “Estamos orgullosos del esfuerzo continuo de nuestros oficiales y de K9 Storm para ayudar a mantener la seguridad de nuestras comunidades”, expresó el jefe Jim Jarolimek, del Departamento de Policía de Chicago Ridge, según reportó el medio local Patch.

La operación y el papel clave de Storm

Las autoridades estiman que el
Las autoridades estiman que el valor total de los narcóticos incautados asciende a un millón de dólares. (Chicago Ridge Police Department)

De acuerdo con información de Patch, los hechos ocurrieron la noche del 23 de julio, cuando un equipo de trabajo de la DEA solicitó apoyo al Departamento de Policía de Chicago Ridge. La petición fue atendida por el oficial A’Hearn y Storm, quienes acudieron a inspeccionar una camioneta de lujo sospechosa de transportar drogas ubicada en una zona no incorporada del condado.

El perro hizo una revisión del exterior del vehículo y, de inmediato, alertó sobre la posible presencia de narcóticos. Tras la señal, los agentes de la autoridad federal antidrogas procedieron a registrar el interior, donde encontraron aproximadamente 60 kilos de cocaína, además de una gran suma de dinero en efectivo. Las autoridades estiman que el valor total de los narcóticos incautados asciende a un millón de dólares.

“El operativo demuestra la excepcional colaboración entre las fuerzas del orden federales y locales, así como el papel fundamental que desempeñan los equipos caninos en la lucha contra el narcotráfico”, declaró el jefe Jarolimek.

Por ahora, la investigación continúa bajo la dirección de la agencia antidrogas de Estados Unidos, y no se han dado a conocer más detalles.

¿Qué es el entrenamiento K-9 para perros?

Los entrenadores K-9 son profesionales
Los entrenadores K-9 son profesionales especializados que dominan técnicas de adiestramiento avanzado, comportamiento canino, detección de olores y manejo operativo. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

De acuerdo con la Asociación Canina Policial de Estados Unidos (USPCA), este tipo de entrenamiento va mucho más allá de la obediencia básica ya que los perros K-9 son preparados para realizar tareas específicas y altamente especializadas, como:

  • Detección de sustancias: Narcóticos, explosivos, armas, dinero o incluso restos humanos.
  • Rastreo y búsqueda: Localización de personas desaparecidas, sospechosos fugitivos o supervivientes en zonas de desastre.
  • Protección y control: Intervención en arrestos, defensa del manejador, control de multitudes o neutralización de amenazas.
  • Obediencia avanzada: Responder con precisión a órdenes verbales y gestuales, incluso en situaciones de estrés o ruido.
  • Trabajo en equipo con el manejador: Los entrenadores K-9 no solo entrenan al perro, también preparan al agente o persona que trabajará directamente con él, enseñándole cómo comunicarse y actuar en conjunto.

¿Qué razas suelen entrenarse?

Algunas de las razas más comunes para el trabajo K-9 incluyen: Pastor alemán, pastor belga malinois, labrador retriever, rottweiler y san huberto (Bloodhound, especialmente para rastreo).

Estos cánidos suelen pasar por meses de entrenamiento intensivo antes de ser asignados a un equipo. También tienen entrenamientos continuos para mantener sus habilidades activas.

¿Quién entrena a los K-9?

Los entrenadores K-9 son profesionales especializados que dominan técnicas de adiestramiento avanzado, comportamiento canino, detección de olores y manejo operativo. Muchos trabajan en academias, escuelas de formación policial o empresas privadas certificadas.

