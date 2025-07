Un loro crea vínculo inseparable con la mujer que lo salvó, así mejoró su salud

Sweet Pea, la cacatúa paraguas rescatada por Wendy Albright tras sufrir estrés y convulsiones, recupera su salud y gana confianza gracias a un largo viaje y atención especializada. (Instagram: @the_parrot_lady)

Hace cinco años, Wendy Albright, conocida en redes sociales como “La Dama del Loro”, encontró en Craigslist, plataforma web de anuncios sobre distintos temas, una publicación que la conmovió profundamente. Se trataba de Sweet Pea, una cacatúa paraguas cuya familia ya no la quería. “El anuncio decía que su familia ya no la quería”, confesó Albright en entrevista para The Dodo.

La situación del ave la tocó de inmediato, pues la criatura había perdido la mayoría de sus plumas debido al estrés y, tras lastimarse un ala, ya no podía volar.

Albright no dudó en llamar al número publicado y fue a conocer al loro. “Se aferró a mí. Fue tan natural y puro. Ese mismo día llevó al ave a casa, sin imaginar que enfrentarían un recorrido lleno de retos y aprendizajes.

Poco después, la nueva cuidadora advirtió que Sweet Pea presentaba convulsiones: “Creo que probablemente siempre las había tenido; simplemente no se habían tratado”, dijo sobre el ave.

A partir de entonces, la llevó a varios veterinarios y finalmente viajó cientos de kilómetros desde Boise, Idaho, hasta Salt Lake City, Utah, para consultar con un especialista en aves. Gracias a esta dedicación, la cacatúa mostró una notable mejoría.

La recuperación y personalidad de Sweet Pea

Wendy Albright confirmó que la criatura mejoró considerablemente en su estado de salud, pues la cacatúa recuperó la mayor parte de sus plumas y se muestra mucho más tranquila, con una creciente confianza hacia las personas. “Es como la noche y el día desde que la adopté”, destacó Albright, resaltando el notable cambio tanto en su bienestar físico como en su comportamiento.

Pese a los difíciles retos de salud que enfrentó, Sweet Pea contagia alegría a todos los que la conocen. “Ella se acerca a cada persona donde quiera que esté”, comentó Albright, resaltando la conexión especial que establece con quienes la rodean.

Recientemente, Sweet Pea tuvo una emotiva interacción con un niño con autismo: “Se puso a su altura, se acercó en silencio, se sentó a su lado y le arrulló. “, relató Albright. Este tierno momento fue compartido en la cuenta de Instagram de su dueña @the_parrot_lady.

Características de la cacatúa

Las cacatúas, pertenecientes a la familia Cacatuidae, son aves psitaciformes originarias de Australasia, que habitan desde Filipinas e Indonesia hasta Australia y Nueva Guinea.

Estas se caracterizan por tener un tamaño medio a grande, alcanzando hasta 60 cm de longitud, y por su distintiva cresta en la cabeza que despliegan en momentos de excitación o al posarse.

El loro posee un pico curvado y fuerte, pies zigodáctilos con dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás, y alas largas que les permiten volar a velocidades de hasta 70 km/h.

A diferencia de otros tipos de loros, el plumaje de la cacatúa suele ser más apagado, predominando colores como blanco, negro o gris, aunque exhiben colores vivos principalmente en la cresta, las mejillas y la cola.

En cuanto a su comportamiento, estas especies son aves diurnas muy sociables, conocidas por sus sonidos agudos y chillones que utilizan para comunicarse, reconocerse y alertar a sus compañeros. Viven en grandes bandadas y son monógamas, estableciendo vínculos de pareja fuertes y duraderos.