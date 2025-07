Lo usaron para entrenar perros de pelea y luego lo tiraron como basura, ahora, Mimoso sana sus heridas

Mimoso, un perro rescatado en la Ciudad de México tras ser víctima de peleas ilegales, recibe atención médica y emocional mientras espera encontrar un hogar que le brinde el amor y la seguridad que merece. (Tiktok: @helamore)

Un perro llamado Mimoso fue encontrado en condiciones críticas en la Ciudad de México por la rescatista independiente Hela More, luego de ser usado como sparring de perros de pelea.

La activista compartió el caso en sus redes sociales, donde documentó tanto la difícil situación del canino como su proceso de recuperación. Además, resaltó la complejidad de encontrarle un hogar, lanzando un llamado urgente a la comunidad: “Mimoso es de esos perritos que cuando los rescatas sabes que lo más seguro es que no serán adoptados pronto, por eso necesitamos de ti, ayúdanos a difundirlo muchísimo”.

El animal fue hallado con múltiples cicatrices en el rostro y el cuerpo, señales claras de los abusos sufridos. Según el testimonio de la rescatista, el can fue víctima de violencia extrema: “A Mimoso lo usaron como sparring en peleas de perros… lo golpeaban, lo mordían, lo tiraban al suelo una y otra vez. Cuando ya no pudo más, simplemente lo desecharon”, relató More en su cuenta de X.

Actualmente, Mimoso se encuentra bajo resguardo, recibiendo atención veterinaria y cuidado emocional. Sin embargo, continúa en la búsqueda de un hogar definitivo donde pueda encontrar una familia que le ofrezca un refugio seguro, donde nunca más sufra daño alguno.

Mimoso, un corazón que sigue latiendo pese al dolor

Contra todo pronóstico, Mimoso ha sanado físicamente, pero aún lucha con las heridas emocionales de su pasado. La rescatista Hela More hace un llamado a la comunidad para ofrecerle un hogar lleno de paciencia y amor, donde pueda recuperar la confianza y sanar por completo. (X: @HELA_MORE)

Contra todo pronóstico, el lomito logró sobrevivir a un pasado lleno de violencia y abandono. Según reporta Hela More, su cuerpo ha sanado, pero las heridas emocionales aún permanecen, recordando lo que vivió. A pesar de ello, “su espíritu no se ha quebrantado, pues cada día demuestra una valentía admirable al seguir adelante”, agregó la rescatista.

Hela More hizo un llamado a la comunidad para que consideren la adopción de Mimoso, subrayando que la paciencia y dedicación de quienes decidan abrirle su hogar serán fundamentales para ayudarlo a superar el trauma que arrastra desde su pasado.

“Mimoso necesita una familia que le demuestre que no todos los humanos lastiman, un refugio donde pueda sanar por completo y recuperar la confianza que ha perdido”, explicó

La reacción de la comunidad ante el caso de Mimoso

La historia de este canino ha tocado corazones en redes sociales, donde miles expresan su solidaridad y deseos de que encuentre pronto un hogar lleno de amor y cuidados. Usuarios también han organizado cadenas de ayuda y oraciones, confiando en su pronta sanación y bienestar. (X: @HELA_MORE)

La historia del canino ha generado una fuerte reacción de apoyo y empatía en la comunidad, tanto en redes sociales como entre activistas y amantes de los animales.

Los usuarios de las distintas plataformas han compartido mensajes de aliento y solidaridad, expresando su deseo de que pronto encuentre un hogar lleno de amor: “Mimoso precioso, de todo corazón deseo que pronto llegue la familia perfecta para ti, te mereces todo el amor del mundo“, comentó una de las internautas.

Además de las muestras de cariño, la comunidad ha impulsado cadenas de difusión para ampliar las oportunidades de adopción y ha ofrecido apoyo económico para cubrir gastos médicos y cuidados especializados.

Asimismo, se han multiplicado las expresiones de fe y esperanza, con usuarios compartiendo oraciones y mensajes positivos para su pronta sanación, donde incluso un usuario realizó una plegaria dedicada a San Lázaro, santo patrono de los perros y los enfermos, en la que se pide protección y salud para el canino.