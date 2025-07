Confiado, atrevido y extrovertido: así es el “rey de los terrier”, el perro ideal para familias grandes

Airedale Terrier con su distintivo pelaje duro y expresión alerta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumar a un perro en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera. No se trata de un juguete o pasatiempo, es un ser vivo que necesitará toda la atención posible para tener el mejor estilo de vida.

Cada peludito es diferente, tienen hábitos, necesidades y cuidados especiales que van más allá de darle de comer, sacarlo a pasear y tenerle un lugar donde dormir. Muchas veces éstas se definen de acuerdo al tipo de raza.

Si tienes en mente una raza de perro en particular que quieras adoptar, lo mejor es informarte sobre ella, saber cuál es su personalidad y averiguar si se adapta o no a tu estilo de vida. Si así es, a por él, pero si no, lo mejor es elegir otra mascota.

Por eso aquí te decimos todo lo que necesitas saber del perro terrier de airedale, sus características, su personalidad, sus necesidades y hasta su historia, todo de acuerdo a la página especializada en perros de Purina y Hills.

“El rey de los terrier”

Todo lo que necesitas saber de los airedale terrier (Imagen Ilustrativa Infobae)

El perro terrier de airedale es considerado “rey de los Terrier” por ser el más grande de su raza.

Cuando es adulto llega a medir hasta los 661 centímetros hasta la parte superior del omóplato y a pesar hasta 28 kilogramos. Mientras que su esperanza de vida es de 12 años.

Su cuerpo es bastante fornido y musculoso, está cubierto por un pelaje áspero y duro que puede ser negro/grisáceo y canela.

Al igual que la mayoría de los de su grupo, el perro terrier de airedale es confiado, atrevido y extrovertido.

Un peludito amistoso y lleno de energía, que aprende rápido y se adapta bien al adiestramiento, ya sea en un deporte canino, como la agilidad, o en la obediencia en casa o en una clase.

Se trata de un perro activo que necesita una cantidad moderada de ejercicio, alrededor de una dos horas al día de entrenamiento y juegos incluidos, para evitar que se aburra y mantenerlo en forma y sano.

Tiene un pelaje doble e impermeable que consiste en un pelo áspero y duro, y un manto inferior más suave y corto. Requiere un cepillado diario, además de la retirada del pelo antiguo cuando empieza a caerse.

Aunque en general es una raza resistente, al igual que muchas otras puede sufrir displasia de cadera, una enfermedad que puede provocar problemas de movilidad. Por lo tanto, es importante hacer un examen de la cadera de los perros antes de dedicarlos a la crianza.

El perro terrier de airedale es un descendiente del ahora extinto black and tan terrier.

Fue creado en el siglo XIX en los valles del río Calder, Wharfe y Aire, en Yorkshire, por cazadores de nutrias que querían un terrier que colaborara en el trabajo de casa e hiciera de perro guardián.

Las grandes variedades trabajadoras del terrier se cruzaron con el otterhound para dar lugar a un perro lo bastante grande para enfrentarse a nutrias y tejones adultos.

Cruces posteriores con el terrier irlandés y, posiblemente, el terrier escocés conformaron el tamaño y el tipo.Los beneficios de tener un perro

Los animales de compañía ayudan en gran medida a mejorar la salud de las personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mascota de compañía trae muchos beneficios a la vida de las personas, pues la constante interacción con ellos genera resultados positivos en la salud física, familiar y de la comunidad en la que se desarrolla, de acuerdo con una investigación realizada por Human Animal Bond Research Institute (HABRI), organización a favor de los animales de compañía.

Steven Feldman, director de dicha asociación, explicó en su investigación que los perros o gatos son capaces de “amortiguar el estrés y ayudar a abordar el aislamiento social”. Convivir con un compañero peludo influye en gran medida a cuidar los niveles de presión arterial, frecuencia cardíaca y ayuda a la producción de hormonas relacionadas con el bienestar.

La misma organización realizó una encuesta en 2021 para evaluar qué tanto cambió la vida de las personas antes y después de integrar a un perro a su círculo familiar y los resultado impresionaron a los investigadores, pues el 61 por ciento de los propietarios aseguró que consideraría cambiar de casa con tal de que su mascota estuviera cómoda y el 45 por ciento buscaría cambiar de trabajo para compartir más tiempo con el animal.