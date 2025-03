Flow: qué significado tienen los animales de la película ganadora del Oscar

Conoce un poco más sobre las características de estos animales y los datos sobre su producción (IG - flowmovie2024)

La 97ª edición de los Premios Oscar marcó un momento trascendental para el cine animado independiente con la victoria de Flow, una película sin diálogos que destaca por su narrativa visual y su fábula postapocalíptica.

Dirigida por el letón Gints Zilbalodis, la película se alzó con el galardón a Mejor Película Animada, siendo la primera producción de Letonia en recibir este reconocimiento.

La historia sigue a un grupo de animales dispares—un gato negro, un perro, un capibara, un lémur de cola anillada y un ave secretaria—que deben unirse para sobrevivir a una inundación devastadora.

La ausencia de diálogos permite que el espectador se sumerja en la relación entre estas especies, resaltando temas como el miedo, la aceptación y la cooperación.

El gato

La historia está pensada para que veamos todo desde la perspectiva del felino, a quien acompañamos a lo alrgo del filme (IG - flowmovie2024)

El protagonista principal es un gato con una personalidad reservada y temerosa del agua, algo que, de acuerdo con declaraciones del director, simboliza su miedo a lo desconocido. A medida que avanza la historia, establece un fuerte lazo con el ave secretaria, quien lo ayuda a enfrentar sus miedos.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, el director explicó que su cortometraje Away (2019) narraba la historia de un gato enfrentando su miedo al agua. Con el tiempo, expandió esta idea para explorar el temor a los demás y la importancia de la cooperación.

El encargado de dar voz al felino en Flow fue Miut, el gato naranja del diseñador de sonido Gurwal Coïc-Gallas.

Un compañero amigable

El perro, atento y muy amigable, aprende a ser más independiente ( IG - flowmovie2024)

El perro es el contrapunto del gato. Mientras que el felino es cauteloso y reservado, el perro es confiado y busca guía en los demás. Según el director, este personaje está inspirado en sus dos perros y representa un viaje opuesto al del gato: comienza siendo dependiente y, a lo largo de la historia, aprende a tomar sus propias decisiones.

El director explicó en una entrevista para la página de la empresa de animación EE Animation que la intención de contrastar a estos personajes era resaltar las ventajas y desventajas de ambos patrones de pensamiento.

El amigo de todos

El capibara es conocido por ser un animal pacífico y despreocupado (: IG - flowmovie2024)

El capibara es el personaje más pacífico y equilibrado del grupo. Zilbalodis lo eligió porque es un animal conocido por llevarse bien con diversas especies, incluso con depredadores.

“Flow podría ser la primera película en la que un capibara es uno de los personajes principales. Me inspiré en lo pacíficos y tranquilos que son. Y que diplomáticos y amigables son con todo tipo de animales. Aunque me identifico más con el gato, mi aspiración es ser como el carpincho”, escribió el director a través de redes sociales.

Un aspecto curioso es que los sonidos del capibara en la película no proviene de un roedor real, sino de un camello bebé, ya que el sonido natural de los capibaras resultaba demasiado agudo para el personaje.

El tripulante más desconfiado

Aunque puede tener una actitud desconfiada hacia los demás, el lemur termina apoyando a sus amigos hasta el final (IG - flowmovie2024)

Este peculiar personaje adopta una actitud reservada y desconfiada hacia los demás tripulantes del pequeño barco, lo que se asocia con su naturaleza territorial y en ocasiones agresiva.

Según la enciclopedia animal en línea Animalia, los lémures de cola anillada son animales sociales que viven en grupos de 3 a 20 individuos, con una estructura jerárquica donde las hembras dominan sobre los machos.

No sólo lideran la manada, sino que también se imponen en los conflictos y muestran un fuerte sentido de cooperación, cuidando a las crías, intercambiándolas entre ellas e incluso amamantando a las de otras hembras. En contraste, los machos, al alcanzar la madurez sexual, abandonan su grupo natal y migran entre diferentes tropas.

Aunque en la película el lémur parece obsesionado con coleccionar objetos, esta conducta está ligada a su deseo de ser aceptado dentro del grupo, según declaró el director a The Hollywood Reporter.

Un ave majestuosa

En un inicio se pensó en una gaviota para el papel (IG - flowmovie2024)

El ave secretaria se erige como una figura imponente dentro del grupo, destacando por su elegante andar y su autoridad natural, lo que lo convierte en un líder protector. Inicialmente, el director consideró que este personaje fuera una gaviota, pero finalmente optó por el majestuoso secretarybird.

“En Aqua, el cortometraje, el pájaro era una gaviota, pero en este caso no funcionaba porque tenía que transportar al gato y, para ello, debía ser un ave de mayor tamaño, con presencia y autoridad. Así que elegimos el pájaro secretario, que proyecta esa impresión majestuosa”, explicó el director en una entrevista con el medio especializado en cine Mundo Cine.

En la vida real, el secretarybird es reconocido por su habilidad para cazar serpientes. Aunque es mayormente solitario, en ocasiones se le puede ver alimentándose en pareja. Su comportamiento varía según las condiciones ambientales y, aunque suele ser sedentario, puede volverse nómada en respuesta a factores como las precipitaciones, la disponibilidad de alimento o los incendios.

Curiosamente, es un ave bastante silenciosa y rara vez emite sonidos mientras se alimenta. Sin embargo, en momentos de excitación, puede sorprender con potentes llamadas rugientes, un rasgo inesperado en una especie que generalmente se desplaza con serenidad por la sabana.

La ballena misteriosa

La ballena fue diseñada para tener una apariencia más misteriosa (IG - flowmovie2024)

Aunque no es parte del grupo principal, la ballena cumple una función clave en la trama. Su diseño fue alterado para otorgarle una apariencia más mística y aterradora.

“Inicialmente, era una ballena, pero necesitábamos que representara las ansiedades y miedos del gato frente a lo desconocido. Como humanos, sabemos que las ballenas son animales pacíficos, pero queríamos que el público experimentara la perspectiva del gato y sintiera temor hacia la ballena. Por eso, modificamos su diseño para convertirla en una criatura más mítica”, explicó el director en una entrevista con el medio especializado en animación, Cartoon Brew.

El sonido que emite la criatura proviene de un tigre con problemas respiratorios. Tras varias pruebas se decidió mantenerlo.

El ciclón de venados

Este extraño comportamiento es un mecanismo de defensa

Los ciervos aparecen en momentos clave de la película. Al inicio, realizan un misterioso “ciclón”, un fenómeno real en el que los renos corren en círculos para confundir a los depredadores. Al final del filme, los ciervos regresan, pero esta vez en un paisaje sin agua, cerrando simbólicamente el ciclo de la historia.

Aunque este comportamiento puede parecer sacado de un cuento es completamente real. Según la revista científica Live Science esta es una una estrategia defensiva utilizada por los renos para evadir a los depredadores.

Cuando una manada de renos se siente amenazada, los animales comienzan a correr en círculos, formando un patrón en espiral con un “ojo” en el centro. Este movimiento confunde a los depredadores, dificultando la selección y captura de un individuo en particular.

Un reconocimiento que trasciende fronteras

De izquierda a derecha, Gints Zilbalodis, Matiss Kaza, Ron Dyens y Gregory Zalcman, ganadores del premio a la mejor película de animación por "Flow", posan en la sala de prensa de los Oscar el domingo 2 de marzo de 2025 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP)

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias Associated Press (AP), Zilbalodis destacó la capacidad del cine sin palabras para transmitir emociones y conceptos universales.

“Creo que se puede expresar mucho más sin palabras. Algunas de estas emociones e ideas no podría articularlas con palabras, pero con música, sonido, movimiento y edición, puedo decir mucho más”, afirmó el director.

Este es apenas el segundo largometraje animado de Zilbalodis, quien ya había recibido elogios por su estilo distintivo y su enfoque innovador.

Durante su discurso de aceptación, el director expresó su gratitud hacia su familia y su equipo, además de resaltar el impacto que este premio podría tener en la industria.

“Gracias a mi mamá y papá. Gracias a mis gatos y perros. Estoy realmente conmovido por la cálida recepción que ha tenido nuestra película. Espero que esto abra puertas a cineastas de animación independientes en todo el mundo”, declaró.

El cineasta también subrayó la importancia de este reconocimiento para Letonia, un país que nunca antes había sido nominado en los Premios Oscar.

“Es la primera vez que una película de Letonia ha sido nominada. Esto significa mucho para nosotros. Estamos muy inspirados y esperamos volver pronto”, añadió.

El éxito de “Flow” no se limitó a los Oscar. Según detalló AP, la película ya había acumulado una serie de reconocimientos durante la temporada de premios, incluyendo el galardón a Mejor Película Animada en los Globos de Oro, así como nominaciones en los Critics Choice Awards, los Annie Awards y los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA).

La victoria de “Flow” se dio en una categoría altamente competitiva, que incluyó producciones de renombre como “Inside Out 2″, la película más taquillera de Disney el año pasado, y “The Wild Robot”, otra obra de corte atmosférico. También compitieron dos películas de animación en stop-motion: “Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl” y “Memoir of a Snail”.

El logro de “Flow” es especialmente notable considerando que se trata de una producción independiente que logró superar a gigantes de la industria como Disney y Pixar.

Según publicó AP, el equipo detrás de la película incluyó a los productores Matīss Kaža, Ron Dyens y Gregory Zalcman, quienes trabajaron en conjunto para dar vida a esta historia que combina elementos de supervivencia, cooperación y resiliencia.