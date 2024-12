Características y necesidades del Border terrier, un perro lleno de energía

Esta raza es de las más populares, se trata de un perro rápido con un instinto cazador (Chadwest/ Wikimedia)

Sumar a un can en la familia es una decisión importante que no puede tomarse a la ligera, cada raza tiene comportamientos, hábitos y necesidades particulares de su especie. Elegir una mascota cuya personalidad no se adapte a tu estilo de vida podría traer algunos problemas en la convivencia diaria.

Para esta importante elección debes de tomar en cuenta el tamaño de la residencia, si la mascota va a convivir con niños, el tiempo disponible para sus paseos y si es compatible con el estilo que llevas.

Bajo estos motivos te compartimos las características del Border terrier, su historia, cuidados básicos y los tamaños promedio cuando alcanzan su edad adulta. Así como algunos consejos que te ayudarán a adiestrarlo de la mejor manera, según la página web de Purina.

Origen y personalidad del Border terrier

Este es un perro que tiene mucha energía, por lo que siempre estará listo para salir a dar un paseo (SheltieBoy / Wikimedia)

El border terrier es una de las razas de terriers más populares, destacando por su tamaño pequeño a mediano y su distintiva cabeza ancha, similar a la de una nutria. Este perro es rápido, amante de cavar y posee un fuerte instinto cazador.

Criados originalmente para ayudar a los foxhounds en la caza del zorro, los border terrier miden entre 28 y 41 centímetros hasta el hombro.

Según el American Kennel Club, organización de registro de razas puras en Estados Unidos, el pelaje áspero del border terrier es sencillo de cuidar. Se los describe como “duros como uñas” cuando trabajan, pero en el hogar son amables, afectuosos y fáciles de entrenar.

Disfrutan explorar al aire libre y son excelentes compañeros para jugar con niños. El border terrier tiene mucha energía y siempre está listo para correr o jugar, lo cual los hace más adecuados para personas que puedan proporcionarles múltiples estímulos físicos y mentales.

Aunque generalmente se llevan bien con otros perros, sus instintos de caza pueden activarse al ver gatos o ardillas.

Los beneficios de tener un perro

Una persona se sumerge en el running en el parque con su perro, buscando salud, bienestar y longevidad. El ejercicio al aire libre, clave para un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener una mascota de compañía no solo implica asumir responsabilidades, sino que también trae consigo una serie de beneficios que pueden transformar la vida de las personas de manera significativa.

De acuerdo con un estudio realizado por el Human Animal Bond Research Institute (HABRI), la interacción constante con animales de compañía tiene efectos positivos en tres ámbitos principales: la salud física, la dinámica familiar y el tejido social de las comunidades.

Steven Feldman, director del Human Animal Bond Research Institute (HABRI), destaca en su investigación el profundo impacto que los animales de compañía tienen en la salud emocional y física de las personas. Según sus hallazgos, perros y gatos no solo ofrecen compañía, sino que también actúan como “amortiguadores” del estrés y ayudan a combatir el aislamiento social, problemas que se han acentuado en un mundo cada vez más acelerado e individualista.

El efecto calmante de convivir con un animal de compañía está respaldado por la ciencia. Feldman señala que esta interacción tiene la capacidad de regular los niveles de presión arterial y la frecuencia cardíaca, mientras estimula la producción de hormonas como la oxitocina, conocida por fomentar el bienestar y fortalecer los lazos afectivos. Así, los compañeros peludos se convierten en una especie de “terapeutas silenciosos”, capaces de mejorar tanto la salud mental como la física de sus dueños.

En 2021, HABRI llevó a cabo una encuesta para analizar cómo cambia la vida de las personas al integrar un perro a su hogar. Los resultados sorprendieron incluso a los investigadores: el 61% de los encuestados afirmó que consideraría mudarse si ello asegurara mayor comodidad para su mascota, mientras que el 45% expresó que estaría dispuesto a cambiar de empleo para pasar más tiempo con su animal. Estos datos reflejan el profundo vínculo emocional que se forma entre los humanos y sus mascotas, quienes dejan de ser simples compañeros para convertirse en miembros esenciales de la familia.

Esta investigación no solo subraya los beneficios de tener una mascota, sino también cómo estas relaciones transforman las prioridades y valores de las personas, llevándolas a tomar decisiones significativas en pro del bienestar de sus animales. En un mundo en el que el estrés y el aislamiento son problemas crecientes, los animales de compañía se presentan como aliados indispensables para lograr una vida más plena y equilibrada.