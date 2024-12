La triste historia de Santa, una perrita rescatada del maltrato y su urgente búsqueda de un hogar para Navidad

Santa fue rescatada después de que los vecinos reportaran el maltrato al que era sometida (Instagram @adoptaunangelmascota)

Santa, la perrita que vivió días de tristeza y abandono, ahora busca un atisbo de esperanza. Su vida, marcada por el maltrato, la convirtió en un símbolo de resistencia y fortaleza.

Tras ser rescatada de un hogar hostil, su conmovedora historia pone de relieve la importancia de brindarle una oportunidad de felicidad y amor genuino.

Santa aguarda, con un corazón lleno de esperanza, la llegada de una familia que la cuide y la ame como siempre lo mereció.

En busca de un nuevo hogar

Santa está en busca de una familia que la cuide y que la quiera (ig @adoptaunangelmascota)

La historia de esta perrita mestiza color café claro con blanco fue compartida a través del perfil de Adopta un ángel, una página que se dedica a difundir casos de animales que buscan un hogar.

La organización está compuesta por rescatistas independientes “que buscan difusión de sus rescatados y así encuentren una familia definitiva”, menciona su sitio web.

Santa fue rescatada por las autoridades de su propio hogar donde era golpeada por su familia. Los vecinos escuchaban sus lamentos al ser lastimada, por lo que denunciaron el caso y las autoridades pudieron rescatarla.

La llevaron al antirrábico; sin embargo, la publicación comparte que no es un lugar muy agradable y que está esperando a que una persona quiera llevarla a casa para vivir con una familia amorosa.

“Mi protectora que me conoció en el antirrábico me prometió sacarme de aquí y hacerme todo el protocolo de salud, vacunación, desparasitación y si estoy bien me esterilizan”, menciona la publicación.

Usuarios de esta red social mostraron su solidaridad con el caso de esta mestiza y compartieron su indignación ante la violencia ejercida contra la perrita.

“No sigamos permitiendo las injusticias y atrocidades contra los animales”, “Qué dolor da ver a estos angelitos solos, desprotegidos, maltratados”, “Ellos merecen ser felices”, “Gracias a tus protectores por rescatarte”, fueron las palabras que compartieron.

Algunas personas mostraron su inconformidad al dejar a la perrita en este lugar, pues son lugares que tienen fama de sacrificar a los animales después de cierto tiempo.

La cuenta de explicó que este lugar era un sitio que daba la oportunidad de resguardar perritos vulnerables o de la calle y que más que condenar a estos sitios, era importante unir fuerzas.

Las protectoras pueden acudir a los antirrábicos, que son el primer refugio de estos animales, sacarnos y buscarles una familia.

“Lo correcto es hacer equipo y ocuparnos de la situación que acontece en nuestro país, ayudar a los que no tienen voz. es en este caso Santa nos necesita y estamos al pendiente para poder sacarla del antirrábico y encontrarle a la familia que ella merece”, responde la organización en un comentario.

¿Cómo puedo adoptar a Santa?

Sante es uno de los muchos perros que no tienen acceso a una vivienda sana y amorosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los interesados deben vivir en Ciudad de México y no pertenecer a zonas de alto índice de abandono. De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Cuauhtémoc, son las que tienen más casos de maltrato animal del 2002 a 2024.

Las personas que quieran integrar a esta perrita a su familia deben estar comprometidas con brindarle una buena atención y calidad de vida y tendrán que llenar un formulario que puede encontrarse en sus redes sociales donde tendrán que contestar preguntas que buscan asegurarse que Santa estará en un buen hogar.

La organización también alienta a que quienes no puedan adoptar a Santa compartan la publicación, de esta manera se incrementan las posibilidades de que su caso llegue a la persona correcta.

En México, cada año mueren 60 mil animales por maltrato, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Además, se abandonan 500 mil, según el Congreso de la Ciudad de México.

Los animales que viven en las calles padecen hambre, sed, enfermedades además de estar expuestos a accidentes, maltrato y abuso sexual.