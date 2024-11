K9 Bruno, el valiente pastor alemán que dio todo por su equipo y tuvo un triste final

Bruno dejó una enorme huella en la comunidad de Anaheim (American Kennel Club)

Bruno, un pastor alemán de siete años, destacó no sólo como un compañero leal sino también como un verdadero héroe en el sentido más amplio de la palabra.

Durante seis años, dedicó su vida al servicio del Departamento de Policía de Anaheim, enfrentando valientemente el peligro en cada misión que emprendía.

Su coraje llegó a la máxima expresión cuando sufrió graves heridas mientras asistía al equipo SWAT en una operación, demostrando su inquebrantable compromiso y sacrificio por su equipo y comunidad.

Su último sacrificio

Bruno recibió heridas de bala que lo obligaron a retirarse (Anaheim Police Department)

Bruno, un destacado miembro del Departamento de Policía de Anaheim, fue reconocido por su valentía al recibir el Premio de Excelencia Canina (ACE) de la American Kennel Club en 2014, tras ser herido mientras asistía a un equipo SWAT en una operación.

Fue herido de bala en la mandíbula y el pecho el 20 de marzo de 2014 mientras ayudaba a los agentes en la búsqueda de un sospechoso armado que había disparado contra el equipo. Tras los esfuerzos de veterinarios y trabajadores de servicios animales Bruno pudo recuperarse y se retiró del Departamento de policía en mayo de 2014.

A pesar de su recuperación, las complicaciones derivadas de estas lesiones finalmente lo llevaron a la muerte tres años después, en 2017.

El Departamento de Policía de Anaheim anunció su fallecimiento a través de su página de Facebook el 18 de mayo de 2016. El perro fue ingresado en el Hospital Regional de Yorba en Anaheim debido a complicaciones médicas relacionadas con sus heridas previas.

“Bruno fue operado de emergencia el sábado por la noche y no pudo recuperarse. Sus órganos comenzaron a fallar esta mañana temprano y se tomó la difícil decisión de poner fin a su sufrimiento. Toda la comunidad de Anaheim está de luto con la familia de Bruno”, menciona la publicación.

Durante su carrera, fue uno de los dos perros entrenados para formar parte del equipo SWAT, destacándose en su clase en la academia K9 y ganando el primer lugar en una competencia de narcóticos. Fue conocido por su energía y su hábito de masticar su juguete rojo durante las reuniones del departamento.

Una historia para recordar

Coo un gesto de cariño se publicó un libro para niños con la historia del can.

El can se convirtió en una figura querida en la comunidad de Anaheim y más allá, ganando notoriedad internacional tras el incidente en el que fue herido. Después de su retiro vivió con su manejador, el oficial RJ Young, y su familia, disfrutando de su retiro hasta su fallecimiento.

Los habitantes de Anaheim mostraron su respeto y solidaridad tras el fallecimiento del perro, llenando la publicación del Departamento de Policía con más de mil comentarios. “Me entristece mucho saber lo de Bruno. Me encantó cuidarlo mientras estuvo internado; fue un muy buen chico durante su hospitalización. Siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón”, expresó uno de los usuarios.

“He seguido la historia de Bruno desde que lo hirieron; mis ojos se llenan de lágrimas. Envío mi más sentido pésame a la familia Young y a la APD. QEPD Bruno. Gracias a ti y a toda la APD por vuestro servicio. Condolencias a la casa de Bruno y a las familias de la APD”, fueron algunas de las palabras dedicadas al can.

Además de su servicio policial, Bruno fue protagonista de un libro infantil titulado The Adventures of Bruno and Grace (Las aventuras de Bruno y Grace), escrito por la esposa del oficial Young.

Publicado en septiembre de 2015 el libro narra la historia de Bruno, un perro policía que se retira del trabajo y comienza una nueva vida en casa con Grace, una niña que se ilustra en la portada como sonriente y con cabello castaño.

“¡Se desarrolla una amistad especial entre los dos a medida que comienzan a compartir muchas aventuras nuevas!”, menciona el sitio de Amazon donde el libro continúa a la venta.