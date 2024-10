Maratonista mexicana muere después de sufrir el ataque de tres perros pitbull

Isidra Torres murió luego de 27 días en el hospital tras sufrir ataques de un trío de pitbulls. (Facebook/Isidra Torres Hernández)

La comunidad del atletismo está de luto tras la muerte de Isidra Torres, maratonista originaria del estado de Oaxaca, México, que murió el 28 de septiembre tras luchar durante 27 días en un hospital contra las complicaciones de un ataque de tres perros pitbull, según confirmaron en redes sociales miembros de la comunidad Run In Oaxaca.

“Abre tus alas y vuela alto, porque tu unión deja un legado eterno. Aunque ya no estés con nosotros, nunca te olvidaremos”, escribieron en el post.

Reportes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) señalan que la atleta sufrió el ataque de un trío de perros de raza pitbull el 1 de septiembre mientras caminaba por la Tercera Privada de Surcos Lagos de San Francisco Tutla, en el municipio oaxaqueño de Santa Lucía del Camino.

27 días de lucha en un hospital

La comunidad de corredores y organizaciones animalistas lamentaron el destino de Isidra. (Facebook/Garras y Patas Conectando Amor A.C)

Los perros, que son propiedad de un vecino, atacaron a la mujer mientras caminaba por la calle quien, debido a la gravedad de las heridas, tuvo que ser internada para recibir atención médica.

Primeros reportes del hecho señalaron que los pitbulls estaban entrenados para cuidar el taller mecánico de su dueño. Una vez en el hospital, los cirujanos tuvieron que amputarle ambos brazos debido a la gravedad de las mordeduras.

Durante su tiempo hospitalizada, la comunidad de maratonistas de local realizó “rutas con causa” organizadas por Run In Oaxaca, según se puede observar en distintas publicaciones de Facebook.

Uno de estos maratones tuvo lugar el 10 de septiembre. Constó de tres kilómetros y al finalizar la carrera, los competidores realizaron una oración por la salud de “Isi” -como era conocida- y su pronta recuperación.

De igual manera, recaudaron un donativo para “apoyarla en este difícil momento”, según explicaron a través de redes sociales.

La maratonista murió tras 27 días de lucha en el hospital y muchas organizaciones, tanto animalistas como de corredores, se unieron al dolor que embarga a la familia. Tal fue el caso de la asociación Garras y Patas Conectando Amor A.C, cuyos integrantes exigieron a la FGEO “un castigo ejemplar” para el dueño de los perros que atacaron a Torres.

“Es necesario que se regule la tenencia responsable de animales de compañía, que se implementen campañas de esterilización permanentes, gratuitas y obligatorias. ¿Cuántas vidas tiene que cobrar esta omisión de las autoridades?”, escribieron en una publicación de Facebook.

¿Qué hacen las autoridades?

Maratonistas locales se unieron a la marcha pacífica para recordar a "Isi" y exigir justicia. (Facebook/Run In Oaxaca)

Por su parte, funcionarios de la FGEO emitieron un boletín de prensa el 28 de septiembre en el que informaron la reclasificación del delito, que pasó de lesiones culposas a homicidio culposo. Asimismo, se solicitó la orden de aprehensión contra el dueño de los perros que agredieron a la maratonista, sin embargo, el juez a cargo del caso negó la emisión del mandato judicial, según se lee en el documento.

La última actualización compartida por la FGEO con fecha del 30 de septiembre asegura que la entidad “brinda acompañamiento integral” a las víctimas indirectas de este ataque a través de “reuniones de trabajo e informativas” con las que se busca conocer los avances del caso.

“Al respecto y luego de la judicialización del caso, la Fiscalía de Oaxaca emplea todas las herramientas legales con las que cuenta, con base en el Código penal vigente para el estado, a fin de agotar las opciones con el objetivo de que las víctimas tengan pleno acceso a la justicia”, redactaron funcionarios de la entidad en el comunicado.

Como parte de las exigencias de justicia, la comunidad maratonista de Oaxaca se unió el 30 de septiembre para llevar a cabo una “marcha pacífica” en memoria de “Isi”.

“Hoy nos unimos para recordar a Isidra Torres y exigir justicia. No permitiremos que su caso pase desapercibido. Su vida tiene valor y su lucha ahora es de todos. No más impunidad”, escribieron los encargados de la cuenta de Facebook de Run In Oaxaca.