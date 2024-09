Andy Warhol y los gatos: la fascinante y poco conocida relación del artista con sus felinos

El artista pop tuvo una significativa relación con los felinos (Jesús Áviles- Infobae)

Andy Warhol fue uno de los artistas más influyentes del siglo XX que además de dejar una marca imborrable en el mundo del arte pop, cultivó una relación muy especial con los gatos.

Los felinos, conocidos por su carácter independiente y misterioso, fueron compañeros constantes en su vida diaria y también aparecieron en los primeros años de su carrera.

Esta faceta menos conocida de Warhol nos invita a explorar su mundo íntimo, donde los gatos adornaban su hogar y le brindaban compañía en su vida fuera de los reflectores.

Los Warhol y sus compañeros gatunos

Andy Warhol dibujó varios gatos en colores vibrantes al inicio de su carrera (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación de Andy Warhol con su madre, Julia Warhola, era tan estrecha que comenzaron a colaborar en proyectos artísticos. El artista le pedía que adornara obras creadas por él con su caligrafía, además de portadas de álbumes a ilustraciones de libros, de acuerdo con un artículo publicado en la página oficial del museo de Warhol llamado Happy mother´s day, Julia Warhola (Feliz día de las madres, Julia Warhola).

“Entre sus temas favoritos para dibujar estaban los ángeles y los gatos, y Julia es quizás mejor conocida por su caligrafía en 25 Cats Name Sam and One Blue Pussy (25 Gatos llamados Sam y un Gatito azul)”, menciona el artículo.

El título del libro tiene una falta de ortografía, pues falta una “d” en “Name”; sin embargo, Warhol decidió dejarlo así como parte del encanto de la publicación.

Warhol publicó dos libros sobre estos felinos en compañía de su madre, Julia Warhola (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue publicado en 1954 y contiene 17 ilustraciones de gatos en el característico estilo de líneas difusas de Warhol. En 1960 le siguió “Holy Cats by Andy Warhol’s Mother” (Gatos santos por la madre de Andy Warhol) un tomo de 22 páginas que incluye dibujos de gatos y ángeles de Julia, acompañado de su caligrafía.

El amor por estos animales no se quedó únicamente en el papel. Según la revista especializada en arte My art broker, en la década de 1950 el artista compartió vivienda con su madre, un departamento en Manhattan.

“Tenían una gata solitaria llamada Hester. Para combatir su soledad, Warhol comenzó a hacer crecer su colonia de gatos y finalmente llegó a tener 25 gatos, todos llamados ‘Sam’, menciona la revista.

También existe un libro llamado Cats, Cats, Cats (Gatos, Gatos, Gatos) que se publicó en 1994 y está lleno de dibujos de felinos extraídos de la Fundación Andy Warhol para las Artes Visuales además de citas de libros y diarios del artista como “I never met an animal I didn’t like” (Nunca conocí a algún animal que no me gustara) y “Pets are really the answer” (Las mascotas son la respuesta).

Vida y obra de Warhol

Andy Warhol tuvo muchas fases en su carrera artística; sin embargo, se le conoce más por su trabajo en el pop art (Express Newspapers/Getty Images)

Andrew Warhola nació el 6 de agosto de 1928 en un barrio de clase obrera en Pittsburgh, Pennsylvania. De niño padeció corea de Sydenham, un trastorno neurológico que le causaba movimientos involuntarios y, en ocasiones, le impedía asistir a la escuela, de acuerdo con la página oficial del museo de Warhol.

“Cuando el trastorno ocasionalmente le impedía ir a la escuela, Warhol leía cómics y revistas de Hollywood y jugaba con recortes de papel. Al crecer en Pittsburgh durante la época de la Depresión, la familia tenía pocos lujos, pero los padres de Warhol le compraron su primera cámara cuando tenía ocho años”, menciona el sitio.

Tomó clases gratuitas de arte y al reconocer el talento de su hijo, sus padres ahorraron dinero para poder pagarle una educación universitaria. Asistió al Instituto Carnegie de Tecnología de 1945 a 1949.

Después de graduarse, se mudó a la ciudad de Nueva York para seguir una carrera como artista comercial. Logró convertirse en un ilustrador galardonado y trabajar para empresas grandes como Tiffany & Co., Columbia Records y Vogue.

En 1960, Warhol se interesó en el movimiento del arte pop y un año después creó sus primeras pinturas basadas en cómics y anuncios. En 1962 recurrió a su estilo más famoso: la serigrafía fotográfica. Con ella pudo crear sus retratos más icónicos, como el de Marilyn Monroe

El artista también incursionó en películas, destacando The Chelsea Girls (Las chicas Chelsea) en 1966. Tres años antes comenzó a hacer esculturas de cajas y creó sus famosas réplicas de productos de supermercados, entre las que destacan las Brillo Boxes.

Andy también colaboró con diversos artistas, como Jean-Michel Basquiat, Francesco Clemente y Keith Haring.