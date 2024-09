Las 15 FOTOS más impresionantes del concurso Wildlife Photographer of the Year 2024

Jose Manuel Grandío tomó su fotografía titulada “Twist and Jump” (Gira y Salta) y congeló el épico momento en que un armiño salta hacia los cielos desde un suelo cubierto de nieve. (© José Manuel Grandío/ Wildlife Photographer of The Year)

Un armiño saltando por los aires, un jaguar dándole una letal mordida a un caimán y un majestuoso manul con la luna a sus espaldas son algunas de las espectaculares fotografías que participan en la sexagésima edición del Wildlife Photographer of the Year, concurso desarrollado y producido por el National History Museum (NHM) de Londres, Inglaterra.

En esta ocasión, los récords de participación se batieron después de que se registraran 59.228 entradas de fotógrafos de todas las edades, provenientes de 117 países diferentes, de acuerdo con un comunicado de prensa emitido por el NHM. Las 15 imágenes compartidas con Infobae por el organizador del evento aún no son las ganadoras de las distintas categorías, pero sí algunas de las más elogiadas por el equipo de jueces.

Kathy Moran, presidenta del jurado, declaró que en la selección de imágenes compartidas se representa la evolución de la competencia a lo largo de los años: “De pura historia natural a fotografía que abraza completamente la representación del mundo natural”.

Lo mejor de la fotografía silvestre

Un máximo ganador, así como un vencedor para cada una de las categorías, será anunciado el próximo 8 de octubre. Entre las fotografías destacadas se encuentra la de un ciervo congelado, la cual también es la primera imagen premiada tomada con un teléfono inteligente (smartphone). Estas son algunas de las más sobresalientes hasta el momento:

Bajo el Foco

Dos pavorreales posaron para "la fotografía perfecta" en el bosque de un parque de la India. (© Shreyovi Mehta/Wildlife Photographer of The Year)

En su fotografía titulada “In the Spotlight” (Bajo el Foco), Shreyovi Mehta, participante de la categoría de 10 años y menos, capturó a dos pavorreales en una espectacular postal.

La imagen fue tomada un día en el que caminaba por el bosque, observó la majestuosa escena y corrió de regreso con su padre, quien cargaba con las cámaras. Se tiró al suelo y pudo capturar la imagen desde un ángulo especial.

Dejando el Nido

En la tierna fotografía se observa a un par de crías de cárabo compartiendo una rama para descansar. (© Sasha Jumanca/ Wildlife Photographer of The Year)

Sasha Jumanca, también participante de la categoría 10 años y menos, encontró a dos crías de cárabo común compartiendo una rama al mismo tiempo que observaban curiosos a los transeúntes que pasaban por debajo de ellos.

Jumanca declaró que vio a las aves durante varios días en el parque cercano a su casa, en Munich, Alemania, antes de poder tomar la fotografía perfecta sin asustarlos. Dijo haber visto a estos animales antes, pero se sorprendió de encontrarlos “tan cerca del corazón de la ciudad”.

El Centro de Atención

La fotografía titulada "Center of attention" retrata a un grupo de abejas encima de una hembra. (© Georgina Steytler/ Wildlife Photographer of The Year)

“Centre of Attention” (El Centro de Atención) es la fotografía con la que Georgina Steytler busca llevarse el título de Wildlife Photographer of the Year al inmortalizar a un grupo de abejas macho tratando de quedarse con una hembra.

Los organizadores del concurso explican que cuando las hembras de esta especie de abeja emergen del suelo en primavera, se ven rodeadas de múltiples machos que luchan por aparearse con ellas.

Al terminar la cópula, las hembras entierran los huevecillos en el suelo, las crías saldrán de la tierra en primavera, dando inicio así a un nuevo ciclo.

Mordedura Letal

Ian Ford capturó el momento en que un jaguar le dio una letal mordida a un caimán. (© Ian Ford/ Wildlife Photographer of The Year)

Ian Ford, fotógrafo de Reino Unido, capturó el espectacular momento en que un jaguar le propina un mortal mordisco a un caimán en Pantanal, Mato Grosso, Brasil.

El artista fue alertado sobre la presencia de un jaguar acechando por la ribera del río Sao Lourenco y fue capaz de capturar el instante en que el gran felino acabó con la vida de un caimán de un mordisco.

Araña Ziggy

Soon Tak retrató a la increíble araña David Bowie mientras cargaba un saco de huevos. (© Lam Soon Tak/ Wildlife Photographer of The Year)

Lam Soon Tak encontró un inesperado insecto con un peculiar nombre: araña David Bowie (Heteropoda davidbowie). El animal cargaba su saco de huevos y tuvo un encuentro con el fotógrafo que exploraba las tierras altas de Malasia, en Pahang.

Esta especie, según expertos del NHM, fue nombrada en 2008 por Pete Jager, aracnólogo y fan de David Bowie. Pensó que las marcas características de la especie se asemejaban mucho al maquillaje utilizado por el artista durante la década de 1970.

El Último Lugar de Descanso

El fotógrafo se cruzó con una postal poco común al ver a un ciervo congelado y decidió inmortalizar el momento con su smartphone. (© Randy Robins/Wildlife Photographer of The Year)

“The Last Resting Place” (El Último Lugar de Descanso), de Randy Robbins, es la imagen tomada con un teléfono inteligente. Una mañana, el artista se cruzó con la cruel belleza de la naturaleza al ver el cuerpo congelado de un ciervo.

Pudo apresurarse para capturar la escena antes de que el hielo se descongelara.

Piedras Preciosas

Una grajilla fue captada llevando algunas preciadas rocas a su nido. (© Samual Stone/Wildlife Photographer of The Year)

Una grajilla cargando múltiples rocas con su pico es la escena con que entraron al concurso Samual Stone y su fotografía “Precious Rocks” (Piedras Preciosas).

Para tomar la foto en el momento preciso, Stone observó un agujero de un árbol en Bushy Park, Londres.

Yendo con la Corriente

Durante su expedición de 9 semanas, Stubbs capturó el momento en que dos focas cangrejeras se quedaron dormidas sobre el hielo. (© Tamara Stubbs/ Wildlife Photographer of The Year)

Tamara Stubbs encontró a dos focas cangrejeras durmiendo entre el hielo marino de Weddell Sea, en la Antártida, un día de sus 9 semanas de expedición.

Hay Fuerza en los Números

El fotógrafo inmortalizó la ingeniosa forma en que los mejillones se mantienen juntos para evitar que los arrastre la corriente. (© Theo Bosboom/Wildlife Photographer of The Year)

“Strength in Numbers” (Hay Fuerza en los Números) es el nombre que Theo Bosboom le dió a su fotografía en que inmortalizó cómo un grupo de mejillones se mantiene unido para evitar ser arrastrado por la corriente.

La Capa de Hielo que Desaparece

Vijayan, con ayuda de un dron, capturó la esencia del campo de hielo Austfonna. (© Thomas Vijayan/ Wildlife Photographer of The Year)

Thomas Vijayan, con ayuda de un dron, tomó la fotografía del campo de hielo Austfonna, en Svalbard, Noruega, con la que se puede observar la magnitud del glaciar Brasvellbreen.

Enganchado

La imagen retrata la captura incidental de un ejemplar de un tiburón. (© Tommy Trenchard/ Wildlife Photographer of The Year)

“Hooked” (Enganchado), de Tommy Trenchard, es una imagen que tomó el instante preciso en que un tiburón es víctima de la pesca incidental en aguas internacionales.

Expertos del museo de historia natural reportan que Trenchard viajaba con la flota de Greenpeace en una expedición de investigación que buscaba documentar la pesca incidental al momento de capturar esta imagen.

Escena Tormentosa

Ésta fotografía fue tomada en el Serengeti National Park, Tanzania. (© William Fortescue/ Wildlife Photographer of The Year)

La fotografía en blanco y negro de dos leones del Serengeti National Park, Tanzania, tomada por William Fortescue, participa en la categoría de “Comportamiento: Mamíferos”.

Cazador de Luz Lunar

Un manul, o gato de Pallas, fue fotografiado mientras descansaba con la luna a sus espaldas. (© Xingchao Zhu/ Wildlife Photographer of The Year)

“Moonlight Hunter” (Cazador de Luz Lunar) es el nombre que Xingchao Zhu le dio a su fotografía en la que tomó por sorpresa a un manul que orgullosamente posaba con la luna a sus espaldas.

El fotógrafo siguió a un grupo de manules, o gatos de Pallas, en Mongolia Interior a lo largo de muchos días durante el Año Nuevo Chino, en febrero de 2023, para conseguir su tan preciada toma.

Tan Claro Como el Cristal

La espectacular imagen inmortalizó un íntimo momento bajo el agua entre una madre manatí y su cría. (©Jason Gulley/ Wildlife Photographer of The Year)

Jason Gulley fotografió el íntimo momento que pasó una madre manatí con su cría debajo del agua, en Crystal River, Florida, Estados Unidos. Los elementos involucrados en la imagen hizo que ésta se convirtiera en una de las imágenes favoritas del artista.