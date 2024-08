El amor de Yusuf Dikeç por su gato que se robó el show en París 2024

Yusuf Dukeç tomó la foto en 2022 y después de conseguir la plata en París 2024 se volvió viral por los amantes de los gatos (Instagram yusufdikecofficial)

Yusuf Dikeç llamó la atención en los Juegos Olímpicos de París 2024 por ser el único participante en la disciplina de Tiro con pistola de aire que no cuenta con equipo técnico para participar. El turco de 51 años dio una clase magistral en la competición por equipos mixtos con un par de tapones en las orejas, una pose relajada y una vista de águila que le valió la presea plateada.

El suboficial retirado de la Gendarmería Turca se convirtió en la sensación por esta razón, los usuarios de internet ante la euforia que evocó el nacido en la provincia de Kahramanmaraş, al sur del país de medio oriente, investigaron sus redes sociales y encontraron algo que los conmovió aún más: el medallista olímpico es amante de los gatos.

El atleta olímpico fue comparado con John Wick por la foto que subió con un gato en sus redes sociales en 2022 (Captura de pantalla/x @ilustradohafiza)

La administración de la cuenta de X (antes Twitter) Punch Cat fue una de las primeras en reportar esta situación en la plataforma, el post cuenta hasta el momento con más de 1.000.000 de likes, 75.000 retuits y múltiples comentarios en donde resaltan la personalidad del atleta olímpico.

John Wick versión turco

Los usuarios de la red social emocionados por la revelación consideraron que es uno de los mejores atletas de esta edición, también lo consideraron como el John Wick de su país, pues es como el anti héroe pero en versión turca que en caso de que le pase algo a su gato destrozaría a todos sus enemigos.

Las fotos de Yusuf Dikec en su cuenta de Instagram fueron publicadas el 15 de noviembre de 2022, en una de ellas se ve a un gato de pelaje claro sentado sobre su hombro y en la segunda acostado con los ojos entrecerrados disfrutando de la compañía del atleta.

Yusuf Dikec tomando venganza por el gato que fue maltratado por el integrante de la selección brasileña en Qatar 2022 (Captura de pantalla/x @elmiticobarbas)

A dos años de su publicación, el post está recibiendo constantes comentarios por parte de los internautas. El usuario tzu_hzu bromeó que el animal es la verdadera mente maestra que entrenó al medallista olímpico.

Artistas digitales aprovecharon la emoción que generó Yusuf Dikeç y los diferentes participantes de tiro olímpico para realizar bocetos estilo anime en los que plasmaron el “aura” que tienen estos atletas.

Otras personas también realizaron algunos memes en donde el tirador turco toma venganza en contra de aquellos que maltrataron a algún felino, como el jefe de prensa de la selección brasileña, Vinicius Rodrigues, que aventó a un gato durante una conferencia de prensa en el Mundial de Qatar 2022.

Los usuarios de redes sociales consideraron que el atleta sería un gran protagonista de un anime Crédito: X @yorunoajisai

Dikeç ha representado a Turquía en Beijing 2008, Londres 2012, Rio 2016, Tokio 2020 y París 2024, y después de ganar la medalla de plata junto a su compañera Sevval İlayda Tarhan anunció que tiene intenciones de participar en Los Ángeles 2028.

Por qué compite sin instrumentos

De acuerdo con información de CNN en Español, el atleta comentó en entrevista para la radio turca Radyo Gol que tirando con los dos ojos descubiertos es cómo se siente cómodo mientras compite y cree que dicha técnica es mejor.

“He investigado mucho sobre ello, así que no necesitaba el equipo”, dijo el Dikeç. Respecto la posición de sus manos al momento de disparar explicó que no hay algo en especifico detrás, “no tiene nada que ver con el arte. Estoy más motivado y me siento más cómodo mientras disparó, en realidad mi pose consiste en equilibrar el cuerpo, centrarse y concentrarse”.

Artistas digitales se inspiraron con las fotos de Dikec con su mascota para hacer bocetos tipo anime (Instagram kyliethapthong)

El turco fue comparado con la superestrella del tiro olímpico Kim Yeji, surcoreana que recientemente rompió el récord mundial (meses antes de París 2024) en la categoría de disparó a 25 metros.

Las disciplinas de tiro han captado la atención de las personas en estos Juegos Olímpicos por las poses que utilizan los atletas mientras se están concentrando para disparar.

Yusuf Dukeç con un gato como si fuera la portada de la película de John Wick (X @violetblue)