Jinete brasileño recibe advertencia por el trato hacia su caballo durante los Juegos Olímpicos

El jinete brasileño recibió una advertencia por parte de la FEI. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

Tras la polémica protagonizada por Charlotte Dujardin, histórica jinete británica que quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024 después de que se filtrara un video en el que se ve azotando a un caballo más de 24 veces en un minuto, Carlos Parro, deportista brasileño, según reportes de la agencia de noticias Associated Press (AP), recibió una advertencia por parte de la Federación Ecuestre Internacional (FEI) el sábado 27 de julio.

El aviso llegó por potencialmente causar “incomodidad innecesaria” a su caballo Safira luego de que miembros de la organización internacional animalista People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) enviaran una carta con fotografías al presidente de la FEI, Ingmar De Vos.

Una de estas imágenes mostraba a Parro “hiper flexionando” el cuello de Safira mediante “una fuerza agresiva conocida como ‘rollkur’”, según la carta emitida por PETA. Este movimiento, además de ser “peligrosamente antinatural”, está prohibido en los eventos ecuestres internacionales, pues es “extremadamente doloroso y puede bloquear las vías respiratorias del caballo”, así como dañar su columna vertebral y ocasionar problemas de salud a largo plazo.

La solicitud de PETA

El movimiento conocido como "rollkur" hiper flexiona el cuello del caballo ocasionando problemas de salud e incomodidad.

Kathy Guillermo, vicepresidenta sénior de PETA, se pronunció en un comunicado diciendo que “la agonía” que Safira soportó mientras “le torcían y le desgarraban el cuello” en repetidas ocasiones “es inimaginable”.

“PETA pide al comité de seguridad que expulse a Parro de los Juegos Olímpicos antes de que siga abusando de los animales vulnerables”, dijo Guillermo.

En la carta dirigida al presidente de la FEI, la vicepresidenta de PETA solicitó una investigación por “una aparente violación de las reglas” del órgano encargado de dirigir las competencias ecuestres, “así como un flagrante desprecio por las pautas y principios fundamentales de bienestar de la FEI”, declaró.

“Como saben, esto está prohibido. El rollkur afecta la respiración, daña la columna vertebral y provoca problemas de salud a largo plazo. El dolor que debe soportar este caballo es casi inimaginable y no debe tolerarse”, se lee en la carta.

Funcionarios de PETA solicitaron la suspensión de Parros de la competencia.

Funcionarios de la FEI respondieron esta solicitud y, a través de un comunicado citado por AP, anunciaron que los oficiales emitieron una tarjeta amarilla de advertencia al jinete brasileño, “ya que la acción del atleta podría haber causado molestias innecesarias al caballo”.

Además de esta acción, oficiales del organismo ecuestre señalaron que el jurado en campo abordó “directamente la situación con el atleta y el jefe de equipo de Brasil”.

“Los comisarios de la FEI están al tanto de este incidente y estarán atentos en todo momento a cualquier comportamiento que no esté en línea con el bienestar del caballo y están preparados para tomar medidas inmediatas si se produce dicha conducta”, escribieron los funcionarios de la federación.

Guillermo comentó por correo electrónico a la agencia de noticias que e sentían “aliviados de que la FEI atendiera nuestra queja y tomado medidas, seguimos profundamente preocupados por el caballo”.

“El equipo de seguridad debería haber descalificado al jinete”, aseguró la vicepresidenta de PETA.

Jinetes “horrorizados” por la situación

El incidente ocurrió pocos días después del protagonizado por Charlotte Dujardin. (AP Foto/David Goldman, Archivo)

Este y el protagonizado por Dujardin, no han sido los únicos incidentes relacionados con la equitación ocurridos en el marco de los Juegos Olímpicos de París 2024 pues, según reportes de AP, el 27 de julio, el jinete Emiliano Portale y su caballo Future fueron eliminados durante la prueba de doma luego de que oficiales encontraran sangre en la boca del animal durante controles llevados a cabo después de la competencia.

Algunos participantes de París 2024, durante una entrevista con AP, dijeron sentirse “horrorizados” con el video protagonizado por Dujardin.

Boyd Martin, jinete estadounidense, declaró que el bienestar equino es “sumamente importante”, pues “en este deporte, un animal es tu compañero de equipo y lo que vimos es inexcusable”.

“Para sacar lo mejor de un animal, hay que entrenarlo de forma que quiera complacernos. Tiene que ser positivo y comprensivo”, afirmó Martin.