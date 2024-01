Muere Uga X, la mascota más condecorada de la historia de la Universidad de Georgia

Murió UGA X, también conocido como Que, la mascota oficial de la Universidad de Georgia. (Dale Zanine-USA TODAY Sports via REUTERS)

La muerte del bulldog inglés de 10 años de edad de nombre Uga X, también conocido como Que, entristeció a miles de personas, ya que era considerada como la mascota más condecorada de la Universidad de Georgia, en EEUU.

Uga X falleció la mañana del 23 de enero, según informaron autoridades de la institución a través de un comunicado en redes sociales. Fue la mascota oficial de la universidad desde 2015 y se retiró siete años después.

Su legado y alegre personalidad siempre será recordado por aquellos que convivieron con el perro que presidió dos títulos de la Conferencia del Sudeste (SEC) y realizó siete apariciones durante los Six Bowls de Año Nuevo.

Que y la tradición de la Universidad de Georgia

Que es considerada como la mascota más condecorada de la institución y cuenta con numerosas hazañas. (Instagram/ugaathletics)

Que era el décimo bulldog inglés que ostentaba el título de mascota oficial, una tradición que existe desde hace varias décadas. Según información disponible en el sitio oficial de la institución, los canes son propiedad de la familia Frank W. “Sonny” Seiler desde que “Uga I apareció” por primera vez en el campus en 1956.

Los canes, que se distinguen por portar un característico collar con púas, son nombrados “UGA”, en honor a la abreviatura de la universidad. La idea nació gracias a William Young, compañero de Seiler en la facultad de derecho.

Cada una de las mascotas recibe una “letra universitaria” en forma de placa, que es idéntica a la que se le otorgan a todos los atletas de la institución que participan en sus respectivos deportes.

De acuerdo con el medio local Pittsburgh Press, la Universidad de Georgia es la única institución que entierra a sus mascotas dentro de los límites del estadio. Los “Ugas” del primero al octavo fueron sepultados dentro de bóvedas de mármol cerca de la puerta principal frente a la tribuna sur.

Sus epitafios están inscritos en bronce y, según indican las autoridades de la Universidad de Georgia, se colocan flores sobre sus tumbas antes de cada partido.

La tradición y el amor por las mascotas es tan grande que se confeccionan camisetas a su medida al comienzo de cada temporada. El material utilizado es el mismo que el de la indumentaria de los jugadores.

“Uga X”, también conocido como Que, nació el 27 de mayo de 2013 y oficializó su título como mascota oficial el 21 de noviembre de 2015 con una ceremonia conocida como “la entrega de collares” durante el partido entre la Universidad de Georgia y Georgia Southern.

Durante su carrera, Que presenció un récord de 91 victorias frente a 18 derrotas, presidió dos títulos de la SEC, los campeonatos nacionales de playoffs de fútbol universitario de 2021 y 2022 y realizó siete apariciones durante los Six Bowls de Año Nuevo.

Sus hazañas le confirieron el título de la mascota más condecorada de la Universidad de Georgia y se unió a los “Seiler’s Uga three”, los únicos tres bulldogs en la historia de la institución en ganar un campeonato nacional.

También destronó a Uga VI, quien reinó de 1999 a 2008 como el can más ganador en la historia de Georgia.

Uga X nació para perder

PETA se pronunció tras la muerte de Uga X y pidió a la Universidad de Georgia que paren con su tradición. (Instagram/ugaathletics)

La muerte de Uga X entristeció a miles de personas, incluido Brian Kem, gobernador del Estado, quien se pronunció al respecto. “Que deja un legado histórico y siempre estará dentro de los corazones de toda la nación. ¡Descanse en paz un ‘DGD’!”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

No obstante, organizaciones como People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) aprovecharon la noticia para pronunciarse en contra de la tradición universitaria.

La vicepresidenta ejecutiva de PETA, Tracy Reiman, declaró en un comunicado que la “mascota más ganadora nació para perder” ya que al igual que todas las razas con problemas respiratorios, Que sufría deformidades debilitantes, tales como una nariz y vías respiratorias acortadas que lo dejaban sin aliento.

“PETA pide a la universidad que ponga fin a su programa de mascotas vivas y que deje de explotar a estas víctimas de prácticas de cría crueles antes de que otro bulldog sufra y muera bajo su supervisión”, concluyó Reiman en su comunicado.